鳴神温泉 ななのゆ 「森の中のモダンアート展」開催

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株式会社鳴神温泉（佐賀県唐津市　代表取締役　鬼塚　晃）が佐賀県唐津市七山地区で運営する日帰り温泉施設「ななのゆ」は、5月13日～7月6日で「森の中のモダンアート展」－現代アートの今2026“Space&Movement”を開催します。
「森の中のモダンアート展」をプロデュースするのは『斜視アーティスト』の星加民雄氏。広々とした高天井のエントランス空間を、異なる表現ジャンルの3人のアート作品が彩ります。

【森の中のモダンアート展】概要
日時：　2026年5月13(水）～7月6日（月）
午前10：00～21：00（最終受付20:20）
場所：　鳴神温泉ななのゆ　玄関ギャラリー
入場無料 （入浴料は別途必要です）

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参加アーティスト
松尾栄太郎：未来の層

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星加民雄：震える21の唇

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藤野寧：Planet【太陽系惑星】

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鳴神温泉　ななのゆ　https://www.7noyu.jp/

温泉は、佐賀県内No.1の高アルカリ性単純温泉です。思わず深呼吸したくなる、そんな開放感たっぷりの「ななのゆ」。かぐわしい檜の薫り、こんこんと湧き出るお湯、そして澄んだ空気と雄大な眺望がお出迎え。ゆったりと湯に浸かって心身を解き放ち、ときを忘れておくつろぎください。

【入浴料】
大人（中学生以上）　　740円　　17時以降　640円
子ども（4歳以上）　　 370円　　17時以降　320円
4歳未満　　　　　　　 無料
・大浴場・露天風呂・家族風呂・寝湯・サウナルーム
　泉質：アルカリ性単純温泉［pH10.0］
　※県内No.1の高アルカリ性単純温泉です。
　効能：神経痛、関節痛、慢性消化器病、疲労回復等
　※家族風呂は別途使用料がかかります
　（当日先着順1,560円/1h、予約2,100円/1h
　予約のお客様には新品タオル2枚、レンタルバスタオル２枚が標準装備です）
　※サウナは男湯がロウリュサウナ、女湯はミストサウナです。
【その他施設】
・休けい処（はっちょうの間）
・貸室（和室・有料）
・ウッドデッキ／ゆあがり
・マッサージルーム
・食事処
・七山特産販売コーナー
・ＲＶパークｓｍａｒｔ（車泊専用スペース　2区画）
　電気(1500w)が利用可能
　詳細・予約は　https://rvparksmart.jp/rv-smart/7noyu.html

〒847-1106　佐賀県唐津市 七山 滝川1150番地
TEL：0955-70-7070
Instagram：https://www.instagram.com/7noyu.karatsu/
Facebook：https://www.facebook.com/7noyu

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配信元企業：株式会社　鳴神温泉
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