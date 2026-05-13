TPCマーケティングリサーチ株式会社、『2026年 敏感肌コスメの市場分析調査』について、調査のポイントをインタビューした記事を公開
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、『2026年 敏感肌コスメの市場分析調査』について、弊社リサーチャーの北口貴一、松川実生、成海凜乙のインタビュー記事を2026年5月11日に公開したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348888/images/bodyimage1】
□----------
INTERVIEW
-----------□
◆今回、敏感肌コスメ市場をテーマに調査を実施したとのことですが、現在の同市場の課題は何だと考えていますか？
松川：敏感肌コスメ市場は、従来、肌への刺激が少ない無添加・フリー処方を打ち出すブランドが市場の成長を牽引してきたほか、コロナ禍以降は美白有効成分やシワ改善有効成分といった機能性成分を配合することで、・・・
◆なるほど。具体的にどのような動きがありましたか？
成海：近年は、高機能化の流れ自体は継続しつつも、＋αのアプローチにとどまらず、角層の水分保持力やバリア機能といった肌の仕組みに着目し、“守る”ことをより重視したアプローチへと進化しているように感じられます。例えば「エトヴォス」では、・・・
◆商品面でいろいろな動きがあったんですね。販促面での動きはどうでしたか？
松川：販促面では、SNSを起点としたコミュニケーション強化が特に進んでいる印象です。弊社の消費者調査データを見ても、若年層は自身を敏感肌であると意識している割合が他の年代より高く、若年層へのアプローチとしても、また時代の流れとしても、SNSの・・・
◆興味深いですね。このような変化を受けて、今後の市場の動きはどうでしょうか？
北口：市場全体としては、引き続き堅調な成長が続くと見ています。2025年は前年比6.2％増の1,435億円と、直近10年で約1.9倍に拡大しており、敏感肌コスメは確実に存在感を高めています。2026年についても前年比4.9％増と・・・
◆ここまで、市場の最新動向をお話しいただき、ありがとうございました！では、最後になりますが、読者の皆様に一言ありましたらお願いします。
北口：当レポートは、化粧品市場のなかでも特に注目を集め続けている敏感肌コスメ市場について、主要各社の商品トレンドやマーケット、販促活動に至るまでを網羅的に分析するとともに、今後の市場性についても考察しています。また今回のレポートから・・・
◇インタビューの詳細は下記よりご確認いただけます
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6959/
2026年 敏感肌コスメの市場分析調査
ー“攻め”の定着化と“守り”の高度化が進み、市場は次なるフェーズへー
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/beauty_cosmetics/mr210260684
発刊日：2026年3月30日
頒価：110,000円（税抜：100,000円）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348888/images/bodyimage1】
INTERVIEW
-----------□
◆今回、敏感肌コスメ市場をテーマに調査を実施したとのことですが、現在の同市場の課題は何だと考えていますか？
松川：敏感肌コスメ市場は、従来、肌への刺激が少ない無添加・フリー処方を打ち出すブランドが市場の成長を牽引してきたほか、コロナ禍以降は美白有効成分やシワ改善有効成分といった機能性成分を配合することで、・・・
◆なるほど。具体的にどのような動きがありましたか？
成海：近年は、高機能化の流れ自体は継続しつつも、＋αのアプローチにとどまらず、角層の水分保持力やバリア機能といった肌の仕組みに着目し、“守る”ことをより重視したアプローチへと進化しているように感じられます。例えば「エトヴォス」では、・・・
◆商品面でいろいろな動きがあったんですね。販促面での動きはどうでしたか？
松川：販促面では、SNSを起点としたコミュニケーション強化が特に進んでいる印象です。弊社の消費者調査データを見ても、若年層は自身を敏感肌であると意識している割合が他の年代より高く、若年層へのアプローチとしても、また時代の流れとしても、SNSの・・・
◆興味深いですね。このような変化を受けて、今後の市場の動きはどうでしょうか？
北口：市場全体としては、引き続き堅調な成長が続くと見ています。2025年は前年比6.2％増の1,435億円と、直近10年で約1.9倍に拡大しており、敏感肌コスメは確実に存在感を高めています。2026年についても前年比4.9％増と・・・
◆ここまで、市場の最新動向をお話しいただき、ありがとうございました！では、最後になりますが、読者の皆様に一言ありましたらお願いします。
北口：当レポートは、化粧品市場のなかでも特に注目を集め続けている敏感肌コスメ市場について、主要各社の商品トレンドやマーケット、販促活動に至るまでを網羅的に分析するとともに、今後の市場性についても考察しています。また今回のレポートから・・・
◇インタビューの詳細は下記よりご確認いただけます
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6959/
2026年 敏感肌コスメの市場分析調査
ー“攻め”の定着化と“守り”の高度化が進み、市場は次なるフェーズへー
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/beauty_cosmetics/mr210260684
発刊日：2026年3月30日
頒価：110,000円（税抜：100,000円）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
プレスリリース詳細へ