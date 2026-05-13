遮蔽率100％・遮光率99.99％・UVカット性能UPF50+ OGK純正の自転車リヤチャイルドシート用サンシェード新発売 メッシュ構造で通気性も確保。強い日差しや紫外線、温度上昇を抑え熱中症予防
自転車用チャイルドシート国内シェアトップ（※1）のオージーケー技研株式会社（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：木村泰治）は、OGK純正の自転車リヤチャイルドシート用サンシェード「ルーフエア(UV-016R)」を、5月13日よりオンラインストア(https://ogk-giken.shop-pro.jp)で予約販売を開始し、5月21日より全国の自転車販売店などで順次販売を開始します。本製品は、ルーフを下げるだけで日差しや紫外線を遮り、温度上昇を抑えるとともに、通気設計によりムレを軽減します。子ども乗せ自転車を利用する方に、より快適で安全な環境を提供し、熱中症予防にも貢献します。
パパ・ママに寄り添った「ルーフシリーズ」、夏場売上は約2倍に
パパ・ママから寄せられた声をもとに開発した全天候型ルーフタイプのレインカバー「ルーフシリーズ」は、「さっとルーフを下げるだけでノンストレス」「乗せ降ろしが格段にラク」「専用設計でぴったりフィットし扱いやすい」など多くの好評を得ており、販売も好調に推移しています。特に7～9月の夏場における売上は年々伸長し、2025年は2023年比で203％と約2倍に拡大しました。一方で、夏場はチャイルドシート内の温度上昇やムレによる不快感、さらには熱中症リスクを懸念する声も増えています。こうした猛暑下での日よけ・暑さ対策ニーズの高まりを受け、本製品の開発に至りました。
遮光×通気で快適性を高め、急な天候変化にも対応
「ルーフエア」は、遮蔽率100％、遮光率99.99％、UVカット性能UPF50+（※2）を備えた高性能生地を天面に広く配置することで、強い日差しや紫外線をしっかりと遮ります。メッシュ生地を組み合わせることで通気性も確保し、チャイルドシート内の温度上昇やムレを抑え、子どもの体に熱がこもるのを防ぎます。また、各チャイルドシート専用の取付けアタッチメントにより、スムーズな操作性と高いフィット感を実現しました。さらに、急な雨や風にも対応できるよう、背面ポケットに収納可能な着脱式の透明シートを付属しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348776/images/bodyimage1】
※本リリースに関連し、読者・視聴者向けのプレゼント提供にも対応可能です。
企画内容に応じてご相談ください。
■リヤチャイルドシート用サンシェード「ルーフエア（UV-016R）」商品概要
商品ページ：https://ogk.co.jp/products/child/child-other-option/child-other-option-02/uv-016r
オンラインストア：https://ogk-giken.shop-pro.jp/?pid=191634207
仕様
適合チャイルドシート：
RBC-019DX- ポポラモアシリーズ
RBC-019- ポポラシリーズ
RBC-011DX- コンフォートリヤキッズシートシリーズ
RBC-015DX- カジュアルリヤキッズシートシリーズ
RBC-017DX- グランディアシリーズ
ヤマハ ハグシートシリーズ
パナソニック ギュット・アニーズチャイルドシート（プレミアムリヤチャイルドシート）
パナソニック ギュット・クルームリヤシート
※「取付けアタッチメント」は別途お買い求めください。
適用年齢・身長：使用するチャイルドシートの基準に従ってください。
品質表示：本体/ポリエステル、メッシュ部分/ナイロン、透明部分/ PVC、芯材/POM、PP
製品重量：約850g
カラー：アイボリー
価格 (税込)
メーカー希望小売価格
10,890円
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348776/images/bodyimage2】
（※1）2025年12月 自社調べ SG発行枚数及びOGK出荷状況より
（※2）一般財団法人ボーケン品質評価機構大阪試験センターによる品質検査結果
■ＯＧＫ ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＳＬＯＧＡＮ
時代の変化とともに家族のカタチや時間の使い方が変化しても、人と人とのつながりや絆の価値は不変です。OGKが培ってきた創造力と実現力で、あらたな体験や感動を生み出し、世界の家族を幸せにすること、それが私たちOGKの使命です。
配信元企業：オージーケー技研株式会社
パパ・ママに寄り添った「ルーフシリーズ」、夏場売上は約2倍に
パパ・ママから寄せられた声をもとに開発した全天候型ルーフタイプのレインカバー「ルーフシリーズ」は、「さっとルーフを下げるだけでノンストレス」「乗せ降ろしが格段にラク」「専用設計でぴったりフィットし扱いやすい」など多くの好評を得ており、販売も好調に推移しています。特に7～9月の夏場における売上は年々伸長し、2025年は2023年比で203％と約2倍に拡大しました。一方で、夏場はチャイルドシート内の温度上昇やムレによる不快感、さらには熱中症リスクを懸念する声も増えています。こうした猛暑下での日よけ・暑さ対策ニーズの高まりを受け、本製品の開発に至りました。
遮光×通気で快適性を高め、急な天候変化にも対応
「ルーフエア」は、遮蔽率100％、遮光率99.99％、UVカット性能UPF50+（※2）を備えた高性能生地を天面に広く配置することで、強い日差しや紫外線をしっかりと遮ります。メッシュ生地を組み合わせることで通気性も確保し、チャイルドシート内の温度上昇やムレを抑え、子どもの体に熱がこもるのを防ぎます。また、各チャイルドシート専用の取付けアタッチメントにより、スムーズな操作性と高いフィット感を実現しました。さらに、急な雨や風にも対応できるよう、背面ポケットに収納可能な着脱式の透明シートを付属しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348776/images/bodyimage1】
※本リリースに関連し、読者・視聴者向けのプレゼント提供にも対応可能です。
企画内容に応じてご相談ください。
■リヤチャイルドシート用サンシェード「ルーフエア（UV-016R）」商品概要
商品ページ：https://ogk.co.jp/products/child/child-other-option/child-other-option-02/uv-016r
オンラインストア：https://ogk-giken.shop-pro.jp/?pid=191634207
仕様
適合チャイルドシート：
RBC-019DX- ポポラモアシリーズ
RBC-019- ポポラシリーズ
RBC-011DX- コンフォートリヤキッズシートシリーズ
RBC-015DX- カジュアルリヤキッズシートシリーズ
RBC-017DX- グランディアシリーズ
ヤマハ ハグシートシリーズ
パナソニック ギュット・アニーズチャイルドシート（プレミアムリヤチャイルドシート）
パナソニック ギュット・クルームリヤシート
※「取付けアタッチメント」は別途お買い求めください。
適用年齢・身長：使用するチャイルドシートの基準に従ってください。
品質表示：本体/ポリエステル、メッシュ部分/ナイロン、透明部分/ PVC、芯材/POM、PP
製品重量：約850g
カラー：アイボリー
価格 (税込)
メーカー希望小売価格
10,890円
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348776/images/bodyimage2】
（※1）2025年12月 自社調べ SG発行枚数及びOGK出荷状況より
（※2）一般財団法人ボーケン品質評価機構大阪試験センターによる品質検査結果
■ＯＧＫ ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＳＬＯＧＡＮ
時代の変化とともに家族のカタチや時間の使い方が変化しても、人と人とのつながりや絆の価値は不変です。OGKが培ってきた創造力と実現力で、あらたな体験や感動を生み出し、世界の家族を幸せにすること、それが私たちOGKの使命です。
配信元企業：オージーケー技研株式会社
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