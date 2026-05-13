和歌山県が主催し、わかやま就職支援センター「はたらコーデわかやま」が運営する「2026わかやまインターンシップ・キャリア」において、学生(大学生・大学院生・高専生・短大生・専門学校生等)を対象とした実践的なインターンシップやオープンカンパニーのプログラムを5月12日より随時公開し、今年度の参加者募集を開始いたします。





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本プログラムは、和歌山県内の魅力ある企業での就業体験を通じて、学生のキャリア形成を支援するとともに、県内企業への就職を促進することを目的としています。

今年度も、参加者のニーズやスケジュールに合わせて選べる2つのコースをご用意しています。









【本プログラムで得られること・参加のメリット】

和歌山県内には、全国に誇る技術を持つ企業や、独自のサービスを展開する魅力的な企業が多数存在します。しかし、Web上の情報だけでは、その本当の魅力や職場の雰囲気はなかなか伝わりません。

本プログラムでは、実際に企業へ足を運び、社員の生の声を聞き、現場の空気を肌で感じることで、ネットでは得られない「和歌山で働くリアルなイメージ」を掴むことができます。「自分に合った働き方」を見つけたい学生にとって、将来の働く姿を明確にする絶好の機会となります。









■選べる2つのプログラム

1. ちょこっと仕事体験コース(通年)

(ア) 参加費 ： 無料

(イ) 申込期間 ： 2026年5月12日(火)～2027年3月31日(水)

(ウ) 実施期間 ： 2026年5月12日(火)～2027年3月31日(水)

※期間は受入企業により異なります。

(エ) 対象学生 ： 全学年(高校生を除く)

(オ) 保険加入 ： プログラムによる

(カ) プログラムの内容： 数時間～1日程度のプログラム(就業体験の有無は問わない)

● 若手社員との座談会

● 企業担当者による会社の魅力紹介(対面・オンライン)

● 社内施設や工場、店舗などの見学ツアー

● 短時間で体験できるワークショップや疑似業務体験





2. がっつり就業体験コース(夏季実施)

(キ) 参加費 ： 無料

(ク) 登録期間 ： 2026年6月1日(月)～2026年7月13日(月)

(ケ) 実施期間 ： 2026年8月1日(土)～2026年9月30日(水)

※期間は受入企業により異なります。

(コ) 対象学生 ： 2027年・2028年卒業予定の学生(高校生は除く)

(サ) 保険加入 ： 必須

学生教育研究災害傷害保険および学研災付帯賠償責任保険

又はこれに準ずる保険

(シ) プログラム例： 5日以上のプログラム(半分を超える日数の就業体験が必須)

● 担当社員に同行しての実務体験(営業同行・接客・事務作業補助など)

● 実際の業務課題に取り組むプロジェクト型ワーク

● 企画会議や定例会議への参加

● 専門的な技術や設備を用いた現場実習









【プログラム実施の背景と目的】

近年、学生の就職活動の早期化・多様化が進む一方で、地方における学生と地元企業との接点不足が課題となっています。「はたらコーデわかやま」は、本プログラムを通じて学生に和歌山で働くことの価値や豊かさを早期に体感してもらい、若者の地元定着やU・Iターンの促進、そして県内企業とのより良いマッチングに繋がることを目指しています。









■詳細・お申込みについて

「UI わかやま就職ガイド」より、各企業のプログラム詳細をご確認の上、エントリーしてください。

▼UIわかやま就職ガイド

https://www.wakayama-uiturn.jp/





▼アカウント登録はこちらから

https://www.wakayama-uiturn.jp/student/howto

※プログラムの閲覧は登録不要ですが、お申し込みにはアカウント登録が必要です。