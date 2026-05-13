インペリアル・エンタープライズ株式会社（所在地：東京都荒川区、代表取締役社長：原 良郎）は、＜北斗の拳 × セイコー コラボレーションウオッチ＞を販売開始いたしました。









荒廃した世紀末を舞台に、北斗神拳の伝承者・ケンシロウと強敵たちの闘いを描く、アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』。世界中のファンに愛される本作から、主人公のケンシロウとその宿敵であるラオウをイメージした、セイコー製のクロノグラフモデルが登場しました。





色鮮やかに輝く青と赤の文字盤には、それぞれ7つの星と「拳王」のロゴを立体的にデザイン。

「北斗神拳」の文字や拳王軍のマークなど、二人を象徴する意匠がインダイヤルに浮かび上がります。





限定数は各2000点。裏蓋にはキャラクターのイラストとエディションナンバーを刻印。

天面に作品ロゴが箔押しされ、見返しにイラストがセットされた特製ボックスに収めてお届けします。





2026年5月13日（水）より、PREMICOオンラインショップにて販売開始いたしました。

商品特設ページ：https://iei.jp/hokutonoken-seiko/









【ケンシロウモデル】

精悍な印象の青い文字盤に、スタイリッシュに煌めく北斗七星。

ケンシロウの胸に刻まれた7つの傷を想起させるとともに、立体的なモチーフが存在感をもたらします。









インダイヤルには、秘孔を突いた際のエフェクトに見立てた意匠や「北斗神拳」の文字をデザイン。

第64代北斗神拳伝承者としての誇りと宿命を思わせます。













裏蓋にはケンシロウのイラストと、限定2000点の証となるエディションナンバーが刻印されます。













【ラオウモデル】

パワフルな赤の文字盤を格調高く彩る、世紀末覇者にふさわしい金色の輝き。

文字盤には覇道を突き進むラオウらしく、「拳王」の称号が掲げられています。









インダイヤルには、ラオウの愛馬・黒王号のシルエットや拳王軍のマークをデザイン。

強者たちから畏怖と憧憬を集める、世紀末覇者としての生き様を思わせます。

















裏蓋にはラオウのイラストと、限定2000点の証となるエディションナンバーが刻印されます。













ストップウオッチやカレンダー機能を搭載した、セイコー製のクロノグラフモデル。

時針・分針には、暗闇で光るルミブライト（蓄光塗料）が施されています。













腕時計は天面に作品ロゴが箔押しされた特製ボックス入り。

見返しには各キャラクターのイラストがセットされます。









■商品情報

商品名：北斗の拳 × セイコー コラボレーションウオッチ

種類 ：全2種（ケンシロウ／ラオウ）

価格 ：各59,800円（税込65,780円）

限定数：各2000点

発売日：2026年5月13日（水）

お届け：2026年10月上旬より順次発送予定

発売元：インペリアル・エンタープライズ株式会社 PREMICO（プレミコ）

URL ：https://iei.jp/hokutonoken-seiko/





(C)武論尊・原哲夫／コアミックス,「北斗の拳」製作委員会





■商品仕様

材質 ：ケース・裏蓋・バンド＝ステンレススチール 風防＝カーブハードレックス

ケースサイズ（約）：47×39.8×厚さ12.8mm

手首回り（約）：S＝14cm、M＝16cm、L＝18cm

ムーブメント：クオーツ（平均月差±15秒以内）

防水性能：日常生活用強化防水（10気圧防水）

生産国：日本

※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

※製造上の理由により、裏蓋の向きや文字の位置、仕様等が写真とは若干異なる場合があります。





■『北斗の拳』とは

原作・武論尊、漫画・原哲夫によって生み出された、累計発行部数1億部を超えるアクション漫画。1983年、「週刊少年ジャンプ」にて連載を開始し、圧倒的な画力で描かれる世界観とキャラクタービジュアル、そして究極の暗殺拳「北斗神拳」で悪を倒す主人公・ケンシロウの生き様が読者の心を掴み人気を博した。1984年からはTVアニメが放送。その後も様々なメディアミックスを通じ、原作40周年を迎えた2023年には新作アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』の制作を発表。2026年4月10日より放送・配信されている。





■PREMICO（プレミコ）について

PREMICO は、“プレミアムな価値を持つ限定版コレクターズアイテム”をコンセプトに誕生したブランドです。アニメキャラクターやスポーツ選手などの公式アイテムを通じ、夢や感動といった目に見えない大切な宝物をお届け。ここでしか手に入らない商品を販売しています。

PREMICO オンラインショップ：https://iei.jp/premico/





■会社概要

会社名：インペリアル・エンタープライズ株式会社

所在地：東京都荒川区東日暮里5-7-18 コスモパークビル

代表者：代表取締役社長 原 良郎

設 立：昭和57年(1982年)9月1日

資本金：100,000千円

ＵＲＬ：https://iei.co.jp

事業内容：通信販売





■お問い合わせ先

＜商品内容等＞ フリーダイヤル：0120-989-808(9:30～17:00／土日祝休)

＜ご注文専用番号＞ フリーコール：0120-247-417(6:00～21:00／無休)

※本リリースに記載しております内容は、発表日現在の内容となります。予告なしに内容が変更される場合もございますので、予めご了承ください。

※製品の仕様は、改良のため一部予告なく変更される場合がございます。

※限定数に達した場合、販売を終了させていただきます。















