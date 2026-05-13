株式会社日本アーティスト(所在地：東京都)は、2026年9月19日(土)～11月15日(日)に、清塚信也 with NHK交響楽団メンバー～カラフル・ミュージック・ツアー～2026を全国13公演開催いたします。









＜トピックス＞

■清塚信也 with NHK交響楽団メンバー～カラフル・ミュージック・ツアー～2026全国ツアーのお知らせ

■カラフル・ミュージック・ツアーとは

■公演詳細

■全国ツアースケジュール

■出演者のプロフィール





2026年、待望の全国ツアー、再び！

音楽の素晴らしさ、美しさ、楽しさを届け続けてきた「カラフル・ミュージック・ツアー」。

現在、47都道府県ツアー2025-2026を開催中の清塚信也と、2026年に創立100周年を迎える伝統あるNHK交響楽団メンバーが、2026年秋に全国13都市を巡ります。

日本を代表するピアニスト・清塚信也と、NHK交響楽団メンバーによるストリングスが紡ぎ出す、圧巻のアンサンブル。

クラシックの名曲から、話題のサウンドトラック、そして心揺さぶる清塚信也のオリジナル曲まで。

ジャンルの枠にとらわれない多彩なプログラムを、清塚信也ならではの軽快なトークとともにお届けします。

“聴く”だけでは終わらない。笑い、驚き、時に胸を熱くし、涙する――。極上の“カラフルな音楽時間”。

初めてコンサートに触れる方から、クラシック音楽ファンまで。それぞれの心に響く、特別な時間をお届けします。





清塚信也 (ピアノ・ナビゲーター)





NHK交響楽団メンバー





■「清塚信也 with NHK交響楽団メンバー～カラフル・ミュージック・ツアー～2026」

公演期間 ：2026年9月19日(土)～11月15日(日) 全国13公演

コンサート内容：人気・実力ともに国内屈指のピアニスト・清塚信也と、NHK交響楽団メンバーによるストリングスが贈る全国ツアー。クラシックの名曲から映画・ドラマ音楽、そして清塚信也オリジナル曲まで、多彩なプログラムをお届けします。





2025年東京公演より.1





2025年東京公演より.2





■カラフル・ミュージック・ツアーとは？

◯ 進化を続ける、唯一無二のカラフル・ミュージック・ツアー

カラフルなメンバー、音色もカラフルに日本屈指のピアニスト清塚信也と、精鋭N響メンバーの個性が重なり合い、唯一無二のサウンドを生み出す。





◯ カラフルなプログラム ジャンルを超えて

クラシックの名曲から、心揺さぶる清塚自身のオリジナル曲まで。このツアーでしか聴けないアレンジで極上の音楽体験をお届け！





◯ 明日、あなたの心はカラフルに

極上の音楽で涙し、軽快なトークで笑う。心がほどけていく音楽時間。気づけば、あなたの心はカラフルに。









■カラフル・ミュージック・ツアーの見どころ

カラフルが圧倒的な人気を誇る理由。

NHK交響楽団には、清塚信也が学生時代にともに研鑽を積んできた音楽家も多く在籍。

高い演奏技術に加え、旧知の仲だからこそ生まれる一体感あるサウンドは必聴。

おなじみのトークにはN響メンバーも加わり、音楽で感動し、トークで笑う――。

そんな至福のひとときを、ぜひお楽しみください。









■カラフル・ミュージック・ツアー2026 特設ホームページ

https://nipponartists.co.jp/colorful-tour









■公演詳細

清塚信也 with ＮＨＫ交響楽団メンバー～カラフル・ミュージック・ツアー～2026





●東京公演 詳細

公演日時 ： 2026年10月25日(日) 開場 14：00 開演 15：00

会場 ： Bunkamuraオーチャードホール

出演 ： 清塚信也(ピアノ/ナビゲーター)・NHK交響楽団メンバー(室内合奏)

曲目 ： クラシックの名曲から話題のドラマのサントラ曲まで、

幅広いジャンルの音楽をトークと共にお届けします。

注目の曲目は後日発表！！

お問合せ ： 日本アーティストチケットセンター

03-5305-4545(平日 10：00～18：00・不定休)

企画・制作： 日本アーティスト

協力 ： トライストーン・エンタテイメント ユニバーサル ミュージック





一般発売日6月11日(木) 10時～

※未就学児入場不可









■2026全国ツアースケジュール





ツアースケジュール





■出演者のプロフィール

清塚信也(ピアノ・ナビゲーター)

5歳よりクラシックピアノの英才教育を受ける。中村紘子、加藤伸佳、セルゲイ・ドレンスキーに師事。

桐朋女子高等学校音楽科(共学)を首席で卒業、国内外のコンクールで数々の賞を受賞。

人気ドラマ「のだめカンタービレ」他作品で吹き替え演奏を担当し脚光を浴びる。2013年には映画『さよならドビュッシー』で岬洋介役として俳優デビュー。2015年TBS系 金曜ドラマ『コウノドリ』(主演：綾野剛)では、ピアノテーマおよび監修を手掛けるほか、役者としても出演。

知識とユーモアを交えた話術と繊細かつダイナミックな演奏で全国の聴衆を魅了し続け、年間100本以上の演奏活動を展開。2019年8月16日には邦人男性クラシック・ピアニストとしては史上初となる日本武道館での単独公演を開催。作曲家としてドラマ・映画・舞台の劇伴やテーマ曲を手掛けるほか、Eテレ「クラシックTV」ではMCと番組監修を務め、斬新な切り口で幅広い音楽の魅力を伝える。ピアニストとして次々と新しいフィールドへの挑戦を続け、常に話題と注目を集めている。





公式HP→ http://tristone.co.jp/kiyozuka/









■NHK交響楽団メンバーによる室内合奏団

N響は楽員による室内楽活動も活発で、室内オーケストラは、質、人気ともにトップクラスの水準を誇っている。

クラシックビギナーから本格的な愛好者まで魅了するポピュラーで多彩なレパートリーで、その緻密なアンサンブル、華やかな音色は「室内楽の最高峰」と日本各地で高い人気と評価を得ている。

これまでに、外来演奏家では、スタニスラフ・ブーニン、シャルル・リシャール＝アムラン、コルネリア・ヘルマンをはじめとする著名な演奏家と共演。また、国内演奏家との共演も数多く重ね、いずれも高い評価を得ている。