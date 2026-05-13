株式会社日本百貨店(本社：東京都港区、代表取締役社長：浮ケ谷 祥、以下「日本百貨店」)は、2026年4月30日より株式会社アクセルクリエィション(本社：東京都中央区、代表取締役：石川 誠二)のグループへ参画いたしました。





株式会社日本百貨店×株式会社アクセルクリエィション KV





日本百貨店は、「ニッポンの百貨をおもしろく。」をコンセプトに、日本全国47都道府県の地域の食品や雑貨・工芸品を発掘し、東京・神奈川・埼玉での直営店舗や、全国で展開する催事「出張！日本百貨店」など、リアルの売り場を中心に地域の魅力を発信してまいりました。

一方、アクセルクリエィションは、累計販売本数4,500万本を超える代表商品「ねこぶだし」を展開する「とれたて！美味いもの市」ブランドのもと、テレビ通販・新聞広告・カタログ通販・ECなど通信販売を中心に、北海道をはじめ全国の名産品や自社開発商品をお客様へ届けてきました。





日本百貨店は今後、アクセルクリエィションが持つマーケティング力や通販・EC運営のノウハウと、日本百貨店が持つリアルの売り場編集力や催事運営ノウハウを掛け合わせ、日本全国の地域産品をより多くのお客様へ届ける新たな成長ステージへ進んでまいります。









【両社が共感した価値観】

両社に共通する価値観は、日本の地域と消費者をつなぐことです。

日本各地には、まだ十分知られていないものづくり文化や作り手、商品が数多く存在します。そうした魅力を、より多くのお客様へ届け、地域経済の活性化につなげていくことが、両社の使命であると考えています。

今回のグループ参画により、志を同じくする両社が、それぞれの強みを掛け合わせることで、これまで以上に地域の魅力を全国へ届けてまいります。









【今後の取り組みについて】

1.リアル店舗・催事事業の拡大

今後、「日本百貨店」としての新規出店を再開するとともに、長年培ってきた店舗運営や催事運営のノウハウを活かし、「とれたて！美味いもの市」ブランドでのポップアップ展開や直営店舗展開にも取り組んでまいります。





2.通販事業への本格参入・EC事業の強化

アクセルクリエィションが持つマーケティング力や通販・EC運営のノウハウを活かし、日本百貨店として通販事業にも本格参入し、オンライン事業も強化することで、より多くのお客様へ地域商品をお届けする体制を構築してまいります。





3.カタログメディアと店舗を融合した新しい顧客体験の創出

日本百貨店ならではの商品や売り場の魅力を、アクセルクリエィションの誌面編集力を活かしたカタログを通じて、会員のお客様へ紹介してまいります。

日本百貨店の店頭で展開しているシーズンフェアやポップアップ企画、限定商品、ワークショップなどの情報も定期的に発信し、通販での商品購入に加え、実際に店舗へ足を運んでいただくきっかけづくりにも取り組んでまいります。

カタログ・EC・店舗を連動させることで、“商品を買う”だけではない、日本各地の文化やものづくりに触れる新しい体験価値の創出を目指してまいります。





4.地域産品の販路拡大

両社の販売チャネルや顧客基盤を活かし、地域事業者の皆さまに対し、店舗・催事・通販・ECなど多面的な販路提供を進めてまいります。





5.新たな価値創造への挑戦

両社の知見を掛け合わせ、共同での商品開発や新業態店舗の展開など、新たな価値創造にも積極的に取り組んでまいります。









【コメント 株式会社日本百貨店 代表取締役社長 浮ケ谷 祥】

日本各地には、高い技術やこだわりを持った作り手の皆さまや魅力ある商品が数多く存在する一方で、販路やマーケティングの課題から、その魅力が十分に伝わりきれていないケースも少なくありません。

日本百貨店はこれまで、リアルの売り場や催事を通じて地域の魅力を発信してまいりましたが、今後はアクセルクリエィションが持つマーケティングや通販・ECのノウハウと連携することで、地域発のヒット商品づくりや、より幅広い販路拡大にも取り組んでまいります。

食品分野において、通販・ECとリアルの売り場・催事の双方に強みを持つ企業は多くありません。両社の強みを掛け合わせることで、地域商品の新たな流通モデルをつくり、日本のものづくりを持続可能な形で未来につないでいきたいと考えております。

将来的には、国内にとどまらず、海外への販路拡大にも挑戦してまいります。









【今後の展望】

日本百貨店は今後、アクセルクリエィションとの連携を通じ、日本各地のものづくり文化や魅力ある商品を、より多くのお客様へ届けてまいります。

通販・ECとリアルの売り場・催事を掛け合わせた新たな地域流通モデルの構築を目指し、日本の地域の魅力を、より多くの方へ届ける新たな挑戦を進めてまいります。









【株式会社アクセルクリエィションについて】

「食を通じて地域と消費者をつなぐ」をミッションに、累計販売本数4,500万本を超える代表商品「ねこぶだし」を展開する「とれたて！美味いもの市」ブランドで、テレビ通販・新聞広告・カタログ・ECなどの通信販売を通じ、北海道をはじめ全国の名産品や自社商品をお客さまへお届けしています。









【株式会社日本百貨店について】

「ニッポンの百貨をおもしろく。」をコンセプトに、日本全国47都道府県の食品・雑貨・工芸品を集めたセレクトショップを運営。東京・神奈川・埼玉で直営店舗を展開し、全国で催事「出張！日本百貨店」を開催しています。









【会社概要】

会社名： 株式会社日本百貨店(読み方：にっぽんひゃっかてん)

所在地： 東京都港区港南2-15-3 品川インターシティ C棟 25F

代表者： 代表取締役社長 浮ケ谷 祥

WEB ： https://corp.nippon-dept.jp









【店舗(直営店)】

●日本百貨店にほんばし總本店(日本橋)

●日本百貨店しょくひんかん(秋葉原)

●日本百貨店あかれんが(神奈川県・横浜)

●日本百貨店おみや(埼玉県・大宮)









【オンラインショップ(一時販売停止中)】

https://www.nippon-dept.jp