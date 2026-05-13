和牛炭火焼ハンバーグ専門店『肉屋炭（NIKUYASUMI）』(代表：松本和之)は、卵・小麦不使用の和牛100％ハンバーグを全国へ届けるため、2026年5月14日よりクラウドファンディングを開始します。セントラルキッチン整備と全国配送体制の構築を進めるための挑戦です。 現在、店舗営業は一時休業中ですが、店舗再開も目指しています。「食べたいのに食べられない」人に、もう一度“美味しい”を届け、アレルギーがあっても、家族と同じ食卓を囲める人を増やすために企画しました。

【ひとりの女の子の笑顔から始まったプロジェクト】

このプロジェクトのきっかけは、代表・松本が経営していたレストランに通っていた常連の家族の小さな娘さんでした。彼女はハンバーグが大好物で、来店のたびに必ず注文していました。 しかしある日、卵・小麦アレルギーを発症し、大好きだったハンバーグを食べられなくなってしまいました。その姿を見た松本は、「だったら、卵も小麦も使わずに美味しいハンバーグを作ろう」と決意。何度も試作を重ね、ようやく完成した一皿を食べた彼女は、「めちゃくちゃ美味しい。久しぶりにハンバーグ食べられた。」と笑顔で話してくれました。この出来事が、この挑戦の原点です。 アレルギーがあっても、同じ食卓を囲める世界をつくりたい。誰も我慢しないハンバーグを届け、食の制限で笑顔を失わない社会を目指したい。 今回のクラウドファンディングは、ただハンバーグを販売するものではありません。 このプロジェクトのテーマは、「食べられない人を、食べられる側に戻すプロジェクト」です。 現在では、アレルギーを持つ人だけでなく、健康志向の人や小さな子どもを持つ家族にも支持され、“制限があるから選ばれる料理”ではなく、“美味しいから選ばれる料理”として広がっています。

【“食べたいのに食べられない”が日常になっている現実】

日本では、食物アレルギーを抱える子どもは約8％、学齢期以降でも約4％にのぼり、卵・乳・小麦は主要アレルゲンとされています。（出典：食物アレルギー研究会、日本小児アレルギー学会） ハンバーグは一般的に卵や小麦を使用するため、「本当は食べたいのに食べられない」代表的な料理のひとつです。家族で同じ食卓を囲んでも、自分だけ別のものを食べる。外食先で好きな料理を自由に選べない。 そのような小さな我慢が、本人だけでなく家族全体の食卓にも影響を与えています。 近年は、無添加・グルテンフリー・身体にやさしい食事を求める健康志向の人も増え、「安心して食べられるものを選びたい」というニーズが高まっています。

【全国へ届けるために、セントラルキッチンをつくる】

今回のクラウドファンディングでは、店舗の味をそのまま全国へ届けるため、セントラルキッチン整備と冷凍配送設備の構築を目指します。無添加・卵なし・グルテンフリーでありながら、美味しさを妥協しないために、焼きたての食感と旨みを保ったまま冷凍保存が可能な「プロトン凍結機」の導入を予定しています。 これにより、食物アレルギーがあり、安心して食べられる料理を探している人、遠方で来店できず、 お店の味を諦めてきた人、無添加やグルテンフリーなど、健康を意識した食事を求める人にも、お店と同じ品質のハンバーグを届けることが可能になります。

【料理人・松本和之氏について】

■1996年【銀座三笠会館】にて料理人としてキャリアをスタート ■フランスのミシュラン星付きレストランで修業し、【ダロワイヨジャポン】では商品開発を担当 ■パスカル・ニオー氏、三國清三氏に師事し、フランス料理の技術を磨く ■【ラ・カッシーナ】料理長としてYahoo!グルメランキング1位を獲得 ■中国・大連 高級鉄板焼きレストラン【龍（ロン）】で料理長兼プロジェクトリーダーを務める ■2017年～2025年【ステーキモンスター荻窪】を独立開業。2019年・2020年「東京ベストレストラン50選」に選出 ■2023年【肉屋炭ハンバーグ】を開発 【保有資格】 西洋料理上級調理師／JSA認定ソムリエ マルチリンガル（日本語・中国語〈北京語〉・フランス語）

【クラウドファンディング概要】

■掲載先：CAMPFIRE ■プロジェクトURL：https://camp-fire.jp/projects/907996/preview?token=cy8iqo0j ■実施期間：2026年5月14日～7月12日 ■実施方法：All-or-Nothing方式 (目標金額達成時のみ成立) ■目標金額：100万円 ■資金使途：セントラルキッチン整備/プロトン凍結機導入/全国配送体制構築 ■主なリターン：肉屋炭ハンバーグ/和牛食べ比べセット/限定コースご招待/OEMプラン

【セントラルキッチン予定地】

和牛炭火焼ハンバーグ専門店『肉屋炭（NIKUYASUMI）』 現在、店舗営業は一時休業中 所在地：〒221-0035 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-12‐1横浜カリオカビル1階 TEL：090-2963-9880 MAIL：nikuyasumi.tokyo@gmail.com

当社ではマスコミの方の取材を随時お受けしております。是非一度お問い合わせ下さい。 【取材・お問い合わせ先】 和牛炭火焼ハンバーグ専門店『肉屋炭（NIKUYASUMI）』 担当者：藤田 憲生 TEL：090-2963-9880 MAIL：nikuyasumi.tokyo@gmail.com