株式会社お茶村（本社：福岡県八女市、代表取締役：大石奈央子、以下「お茶村」）は、2026年5月に開催した毎年恒例の「新茶祭り」にて、新商品『新茶ゼリー』を発売いたしました。 今年摘みたての八女新茶を贅沢に使用した、“新茶の季節限定”の和スイーツです。

新茶祭りでは、毎年県内外から多くのお客様が訪れ、今年も3日間で延べ3,000人を超えるお客様にご来場いただきました。 その中でも、今回初登場となった『新茶ゼリー』は特に注目を集め、3日間で約400個を販売。予想を超える反響により、時間帯によっては完売となる場面もありました。

■ 茶畑の風景とともに味わう、“新茶の季節だけ”の特別な一品

八女の山あいに広がる鮮やかな茶畑。 新茶の季節になると、お茶村の周辺には、摘みたての若葉の香りがやさしく漂います。 そんな一年で最も美しいこの季節に、「新茶をもっと特別な形で楽しんでほしい」という想いから誕生したのが『新茶ゼリー』です。 ただ“お茶味”を楽しむスイーツではなく、 “今年摘まれた新茶そのもの”の香りやみずみずしさを感じてもらいたい。 そんなお茶屋のこだわりを込めて、一つひとつ丁寧に仕上げています。

■ “新茶の茶葉”をそのまま閉じ込めた、お茶屋だからこそできる味わい

『新茶ゼリー』最大の特長は、ゼリーの中に実際の“新茶の茶葉”を入れていること。 一般的な抹茶スイーツとは異なり、摘みたてならではの若々しい香り、爽やかな風味、そして新茶特有の繊細な旨みをそのまま活かしています。 口に入れた瞬間、ふわっと広がる新茶の香り。 つるんとした口当たりのあとに、ほんのりとやさしい甘みが続きます。 後味は驚くほどさっぱりとしており、初夏の暑さを感じる日にも心地よく味わえる仕上がりです。 「お茶を飲む」のではなく、 “お茶を食べて季節を感じる”。 お茶屋だからこそ生まれた、新しい新茶の楽しみ方です。

■ 白玉と4種の豆が織りなす、和スイーツとしての満足感

新茶ゼリーには、もちもち食感の白玉と、彩り豊かな「ミックスかの子豆」を合わせています。 使用しているのは、 ・白いんげん豆 ・青えんどう豆 ・赤いんげん豆 ・ひよこ豆 の4種類。 それぞれ異なる甘みや食感が、新茶ゼリーの爽やかな味わいを引き立てます。 透明感のあるゼリーに、色鮮やかな豆と白玉が映える見た目は、まるで初夏の八女の風景のよう。 会場では、写真を撮って楽しむお客様の姿も多く見られました。

■ 「今までのお茶スイーツと違う」新茶祭りでも話題に

新茶祭り会場では、 「お茶の香りが本当に濃い」 「甘すぎず、最後までさっぱり食べられる」 「新茶をそのまま味わっているみたい」 「今まで食べた抹茶スイーツと全然違う」 といった声も寄せられ、多くのお客様にご好評いただきました。 中には、「もう一度食べに来ました」とリピートされるお客様も。 予想を上回る反響により、時間帯によっては完売となる場面もあり、改めて“新茶の季節感”への関心の高さを感じる機会となりました。

■ “お茶のある時間”を届ける、お茶村の新しい提案

お茶村では長年、“お茶のある暮らし”をテーマに、日本茶の魅力をさまざまな形で発信してきました。 店舗2階のカフェでは、茶畑を一望しながら、八女茶や抹茶スイーツを楽しむことができます。 今回の『新茶ゼリー』も、「お茶屋だからこそ作れる、この時期だけの味を届けたい」という想いから生まれた商品です。 福岡県八女市の自然と、旬の新茶の魅力を、五感で楽しんでいただきたい。 そんな想いを込めて、これからも“お茶の新しい楽しみ方”を提案してまいります。

■ 商品概要

商品名：新茶ゼリー 内容：新茶ゼリー、白玉、ミックスかの子豆 販売場所：お茶村 店舗・カフェ 販売期間：新茶時期限定 価格：300円（税込）

■ 店舗情報

お茶村 所在地：福岡県八女市室岡1008 営業時間：1F店舗 9:30～18:00／2Fカフェ 11:00～17:00（LO） 公式Instagram：https://www.instagram.com/ochamura/