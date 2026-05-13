観光地を詰め込まず、近場でゆったりとした時間を過ごしたい-。 そんなニーズに応え、全室オーシャンビューのホテルグリーンプラザ鴨川（千葉県鴨川市）では、2026年5月10日より、海鮮網焼き食べ放題を楽しめる初夏限定の宿泊プランの提供を開始しました。提供期間は2026年7月10日までです。

近年は、観光スポットを巡るだけでなく、宿泊施設やその周辺で自然や食事を楽しみながら、ゆったりと滞在する過ごし方も見られるようになっています。 ホテルグリーンプラザ鴨川でも、日中は鴨川シーワールドなどの周辺観光を楽しみ、夕方以降はホテルに戻って海を眺めながら食事や散策を楽しむなど、滞在時間を重視した利用が見受けられます。

海鮮網焼き食べ放題と約50種類のバイキングが楽しめる宿泊プラン

本プランでは、夕食時に牡蠣・帆立・さざえを網焼きで楽しめる「海鮮網焼き食べ放題（90分制）」をご用意。焼きたてならではの香ばしさと旨みを、席でゆっくり味わえます。 さらに、寿司・刺身・天ぷら・鉄板焼きなどを含む、約50種類の和洋中ディナーバイキングもあわせて提供。ライブキッチンでは出来たての料理を楽しめ、旅先で食事を重視する方にも適した内容となっています。太平洋を望むレストランで、房総の海の幸を中心とした多彩な料理を堪能できる、大人のためのゆったりとした食の時間を提供します。

■プラン名 牡蠣！帆立！さざえ！網焼き食べ放題付バイキングプラン（1泊2食付き） ■特典 夕食時「牡蠣、帆立、さざえの網焼き食べ放題（90分制）」 ■ご宿泊対象期間 2026年7月10日まで ※土曜日は除外日／金曜・日曜は7室限定（状況により変動あり）／ご予約は宿泊日前日の17時まで ■夕食：和洋中約50種類のディナーバイキング 旬の地魚の刺身や、好きな具材をのせて作る「のっけ丼」をはじめ、ライブキッチンでは鉄板焼き、寿司、天ぷら、アジフライなど、出来たてでご提供。海鮮メニューを中心に、和・洋・中さまざまな料理が並ぶ、バラエティ豊かな内容です。さらに、ケーキやアイスなど約20種類のスイーツに加え、ソフトドリンク15種類も飲み放題でお楽しみいただけます。

■朝食：約30種類の朝食バイキング 焼き魚、山海漬け、ひじき煮などの和食に加え、洋食メニューやフルーツも充実。オープンキッチンでは、パンケーキとフレンチトーストを焼きたてでご提供。太平洋を望むレストランで、さわやかな朝のひと時をお楽しみください。

■ご宿泊料金 大人1名様 14,700円（税込）～ ※和洋室5名様利用時／別途、入湯税大人1名様150円 ■ご予約は公式予約サイトがお得！ WEB予約会員にご登録で通常料金より5％OFF！ ご予約はこちら https://rsv.hgp.co.jp/booking/result?code=d799d5e07eb42b937f7c3a2d5e4f63a9&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=1CEE&search_type=undated&utm_source=atpress&utm_medium=release&utm_campaign=z14ami2&utm_id=2026plan

■ホテルグリーンプラザ鴨川について

房総の海の幸を楽しめる海鮮ディナーバイキングを中心に、海に面した立地と全室オーシャンビューが魅力の海辺リゾートです。 握り寿司・刺身・なめろうなど約50種類の料理が並び、多彩なメニューをお楽しみいただけます。 客室からは太平洋を望み、ホテル前の遊歩道では、夕陽や朝陽を眺めながらの散策もおすすめです。鴨川シーワールドへは車で約10分と、周辺観光にも便利な立地です。

【ホテルグリーンプラザ鴨川】 住所：〒299-5503 千葉県鴨川市天津3289-2 電話予約：0570-071-489（10時～18時） 客室数：62室 館内施設：レストラン、温泉大浴場（内湯・露天壺湯）、売店、駐車場（無料70台）、カラオケルーム、屋外プール（夏季限定） アクセス：君津ICから房総スカイライン・鴨川有料道路経由60分／JR安房小湊駅より送迎バス約3分（前日20時までの予約制） 公式サイト：https://www.hgp.co.jp/kamogawa/ 公式Instagram：https://www.instagram.com/hgpkamogawa/ ※掲載画像はすべてイメージです。料理内容は季節・仕入れ状況により変更となる場合がございます