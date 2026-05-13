少し変わり者の経験豊富なママ（きょん）と、ママに惚れ込む広島出身の常連客（西村）。そんな２人が、“どーでもいい” けど “気になる” ことを真剣に掘り下げます！！

まだバレ！隠れローカルグルメ

以前、ザ・ニュースペーパーの福本ヒデさんが 地元・神石高原町にある「予約すれば神石牛の焼肉が食べられるラーメン店」を紹介してくれた。今夜は、そんな地元民しか知らない隠れローカルグルメを掘り下げる！宮島のあの名物が進化した隠れグルメに、一見お店とは認識できない老舗店。さらに、尾道市民に愛される隠れお寿司など、広島県民にインタビューをして出てきた隠れグルメを大放出！

■過去の放送はTVerで！

■スナックコットン ～公式SNSはこちら～

■番組概要

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番組名：スナックコットン 放送日時：5月14日(木)深夜0時15分～ 出演者：コットン（西村真二・きょん）