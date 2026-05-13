保育・教育・療育施設向けICTサービス「CoDMON（以下コドモン）」を展開する株式会社コドモン（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：小池義則）は、富山県南砺市の放課後児童クラブ11施設へのコドモン導入事例を公開しました。2020年から市内の公立保育園でコドモンを活用していた南砺市が2025年10月より公営の放課後児童クラブにも展開した本事例では、1クラブあたり月間平均約13時間（790分）の業務削減を実現。職員が子どもと向き合う時間の創出につながっています。

■コドモン導入の背景

南砺市では、すでに公立保育園でコドモンを導入しており、保護者満足度が高い実績がありました。2025年からは放課後児童クラブ11施設へもコドモンを導入。背景には、職員の高齢化にともなう人材不足という課題がありました。職員の新規採用に向けて、クラブごとに異なる業務内容を統一し、アナログ業務から脱却するためにコドモンの導入を決めました。 保護者が保育園と学童で異なるアプリを使いわける手間をなくし、ひとつのアプリで両方の施設とやり取りできる環境を整えることで、保護者の利便性向上も実現を目指しました。

■数字で見る業務削減効果

導入前後の職員へのアンケートにより、以下の業務削減効果が確認されています。

さらに、出欠確認のアプリ化により、電話応対のための早出（1日あたり60～90分）が不要に。余裕が出た時間は本来の子どもを見守る時間に充てているそうです。また、事前に出欠状況がわかることで、人数の多い日は職員を手厚く配置するなど、子どもが楽しく安心して過ごせる環境づくりにつながっています。 市が行った調査では、保護者の87.4％、職員の90.0%がアプリの導入に「満足している」という結果がでています。

■南砺市担当者からのコメント

「市内の保育園ですでにコドモンを使っていたため、放課後児童クラブでも同じシステムを導入することは自然な選択でした。保護者の方がひとつのアプリで保育園と学童の両方とやり取りできるようになったことで、利便性の向上を実感していただけていると感じています。 また、これまでは市から保護者へ情報を届けるには各クラブを経由する必要がありましたが、コドモンの一斉配信機能を使うことで、市から保護者へダイレクトにお知らせやアンケートを届けられるようになりました。行政と保護者の距離がぐっと縮まったと感じています。」 （南砺市 総合政策部 こども課 子育て応援係長 道宗さま）

■導入事例の詳細はこちら

南砺市の導入経緯・活用方法・担当者の感想など、詳しい内容は以下の事例記事をご覧ください。 ▼ 南砺市導入事例記事 https://www.codmon.com/case/city-nanto-houkagojidoukurabu/ ▼ その他の学童施設の導入事例記事 https://www.codmon.com/case/facility/afterschool/

■株式会社コドモンについて

株式会社コドモンは、「子どもを取り巻く環境をテクノロジーの力でよりよいものに」というミッションを掲げ、業界シェアNo.1(※)の保育・教育・療育施設向けICTサービス「CoDMON(コドモン)」 を提供しています。園児/児童情報と連動した成長記録や指導案のスマートな作成、登降園管理、保護者とのコミュニケーション支援機能などを通して、先生方の業務負担を省力化。これにより、こども施設で働く職員と保護者の方々が子どもたちと向き合うゆとりをもち、より質の高い保育ができる環境づくりを支援しています。 また、ICTによる支援だけでなく、保育施設向けECサービス「コドモンストア」、すべてのこども施設職員が利用可能な優待プログラム「せんせいプライム」、保育施設向けオンライン研修プラットフォーム「コドモンカレッジ」も展開しています。これらの多角的な取り組みを通じて、「子どもの育ちや学びを社会全体で支えられる世の中へ」というビジョンの実現を目指しています。 ※「SaaS型業務支援システムの導入園調査 2025」 株式会社東京商工リサーチ（2026年1月）

■株式会社コドモン 会社概要

◆所在地：東京都品川区西五反田八丁目4番13号 五反田JPビルディング10階 ◆資本金：6,825万円 ◆代表者：代表取締役CEO 小池 義則 ◆設立：2018年11月 ◆事業内容：保育・教育・療育施設向けICTサービス「コドモン」の運営、写真販売サービスの運営、決済代行サービス、採用支援・園児募集支援事業「ホイシル」、保育施設向けECサイト「コドモンストア」の運営、オンライン研修事業「コドモンカレッジ」、こども施設職員への福利厚生サービス「せんせいプライム」の運営等。

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＜＜新規のご導入に関する自治体専用窓口＞＞

株式会社コドモン 公共事業推進担当 Mail： ict_ep@codmon.co.jp Tel： 050-2018-3197(平日9:00-18:00)