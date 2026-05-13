株式会社サイバーレコード（本社所在地：熊本県熊本市、代表者：増田一哉、以下「当社」）が支援する福岡県苅田町のふるさと納税返礼品として、ユニ・チャーム株式会社が提供する「ムーニーマン」を掲載中です。新技術「すっぽりハイウエスト」がぽっこりおなかの形に合わせてしっかりキープするので、どんなに動いてもずれる心配や漏れに安心です。 本取り組みは、受託自治体数112自治体、ふるさと納税サイト運営数571件の実績※がある当社のサポートによるものです。 ※令和7年5月時点

返礼品の特徴

●つかまり立ち期に 大きめフィット設計なので、体重6～12kgのお子様のつかまり立ち期にぴったり ●「すっぽりハイウエスト」ですきまモレ0(ゼロ)へ！ ぽっこりおなかの形に合わせてしっかりキープ！なので動いてもすきまモレ安心 ●「幅広なピタッ！とギャザー」で足まわりのすきまモレ0(ゼロ)へ！ わかりやすいピタッ！とギャザーで、赤ちゃんがどんなに動いてもすきまモレ安心 ●肌にやさしいヒミツ ・植物オイル配合シート オリーブオイルを配合、ふわふわでやわらかい肌触り ●もっと安心なヒミツ ・最大12時間たっぷり吸収でずっと安心 ・「さらさら全面通気シート」でムレを防ぐ ・交換時期がひと目でわかる「お知らせサイン」。おしっこをすると、ラインが青緑色に変わります。 ・「まるめるテープ」で後処理カンタン

対象返礼品について

▼楽天 【選べる種類】ムーニーマン Mサイズたっち 52枚×3袋 計156枚 / Lサイズ ( 女の子用 / 男の子用 ) 44枚×4袋 計176枚 https://item.rakuten.co.jp/f406210-kanda/009-0798/ ▼チョイス ムーニーマン Mサイズたっち 52枚×3袋 https://www.furusato-tax.jp/product/detail/40621/5502655?utm_source=fukuokaken_kandamachi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_40621 ムーニーマン 女の子用 Lサイズ 44枚×4袋 https://www.furusato-tax.jp/product/detail/40621/6296224?utm_source=fukuokaken_kandamachi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_40621 ムーニーマン 男の子用 Lサイズ 44枚×4袋 https://www.furusato-tax.jp/product/detail/40621/6296225?utm_source=fukuokaken_kandamachi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_40621

福岡県苅田町について

https://www.rakuten.ne.jp/gold/f406210-kanda/ https://www.furusato-tax.jp/city/product/40621?utm_source=fukuokaken_kandamachi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_40621

苅田町は2006年の新北九州空港開港を受けて、陸、海、空の交通結節都市づくりをめざし、企業立地や国際貿易港・苅田港、東九州自動車道の整備、苅田駅前等の都市整備を続けてまいりました。 臨海部には、日本有数の企業が立地しており、特に自動車産業については、九州を代表する一大集積地として飛躍しています。 苅田町では、産業の発展を町民の皆様の心豊かな生活に結び付けるため、住みやすい魅力ある町づくりを進めていきたいと考えています。 そのためのキーワードは「苅田らしさ」の創造だと思っています。苅田町は現在、教育や福祉施策を中心に、苅田町独自の施策に取り組んでおり、町民の皆様の参画を得て、住む人にとっても、訪れる人にとっても魅力のある、「誰もが安心して心豊かに暮らしていける町」をめざしています。 このたびの「ふるさと納税」は、「生まれ育ったふるさとや地域を大切にしたい」 、 「ふるさとのために貢献したい」 という想いを、寄附というかたちで、苅田町を応援していただくものです。 本町出身の皆さまをはじめ、本町を応援していただける皆さまの想いを、苅田町の将来のために活用してまいります。 「ふるさと・苅田町」の発展、「苅田らしさ」の創造のために、皆さまのご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

寄附金の使い道について

(1)健康、福祉及び子育て支援の充実 (2)未来に向けた人材育成 (3)観光、国際交流の取り組み (4)快適な生活環境の整備 (5)都市基盤の整備 (6)町長におまかせ

株式会社サイバーレコードについて 2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡ 【社名】株式会社サイバーレコード 【代表者】代表取締役社長 増田一哉 【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F 【設立】2008年8月1日 【URL】https://www.cyber-records.co.jp/ 【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form