株式会社PIVOT（URL：https://pivot.jp/、本社：東京都、代表取締役社長：宮嵜 泰成）は、2026年5月27日（水）12時より、無料オンラインセミナー「プロジェクト延命か、それとも再生か？ ―― “2025年の崖”の先で起きている現実」を開催します。 経済産業省が提唱した「2025年の崖」を見据え、多くの企業が基幹システムの刷新に踏み切りました。しかし現実には、多額の投資を投じたにもかかわらず、入力作業の増加や非効率な二重管理といった、現場の運用負担を増大させる結果に陥っているケースが少なくありません。 技術の入れ替えが目的化し、設計思想や合意形成のあり方が旧態依然としたままでは、システムは姿を変えただけの新たな「負債」となります。これが今、刷新プロジェクトを停滞させている「新レガシー問題」の本質です。 本ウェビナーでは、この構造的欠陥を打破し、「使う側の体験を置き去りにしない設計アプローチ」をいかに実現するかを具体的に解説します。システム刷新を単なる延命処置で終わらせず、真の事業価値へ繋げるための、現場起点による要求定義と課題発見のプロセスを公開します。

セミナー概要

https://events.teams.microsoft.com/event/ac7d9e1c-b61e-4e3b-ae52-d7fb588201c2@75aea1b3-5ccf-4af6-948d-d9eb51f1c4f1?utm_source=pressrelease&utm_medium=newscast

■テーマ：プロジェクト延命か、それとも再生か？ ― “2025年の崖”の先で起きている現実 ■日時：2026年5月27日(水) 12:00-13:00 ■開催形式：オンライン ■会議ツール：Microsoft Teams ■参加費：無料（事前登録制） ■主催：株式会社PIVOT ■参加登録： こちらからセミナーのご登録をお願いいたします https://events.teams.microsoft.com/event/ac7d9e1c-b61e-4e3b-ae52-d7fb588201c2@75aea1b3-5ccf-4af6-948d-d9eb51f1c4f1?utm_source=pressrelease&utm_medium=newscast ＜ご注意事項＞ ・フリーアドレスでのご登録はお控えください ・複数名でご参加希望の方は、1名ずつのご登録をお願いいたします ・同業他社様はお断りさせていただく場合がございます

こんな方におすすめです！

✅ レガシー刷新を進めているが、現場の抵抗や使い勝手の悪さに課題を感じている方 ✅ IT投資を単なるコスト削減(延命)ではなく、事業成長(再生)に直結させたい方 ✅ 要件定義がまとまらない、またはベンダー任せの設計に不安を抱いている方 ✅ 「何から手をつければいいか」「刷新の目的をどう設定すべきか」のヒントを探してい る方

スピーカーのご紹介

株式会社PIVOT アカウントディレクター 黒川 敬人 愛知県出身 リクルート系広告代理店やベンチャー企業の広告事業の立ち上げを経て、2011年より海外デジタルマーケティングのセールスを通し多様な業界の海外事業戦略の支援を行う。 2020年に、ビジネスにおけるデザインの価値に可能性を感じPIVOTへ入社。アカウントディレクターとして、営業組織の立ち上げから顧客への提案活動に従事する。UX/UI改善やシステム開発を軸とした企業のデジタル戦略やIT構想の支援を行い、クライアント企業の事業成長に伴走している。 ・趣味：サッカー観戦（好きなチームは名古屋グランパス）、サウナ

■株式会社PIVOTについて

株式会社PIVOT（https://pivot.jp/ ）は、「ユーザーの最高体験」を追求し、UX設計の視点を軸にデジタルプロダクト開発に取り組む会社です。WEB・アプリ・システム開発の企画から実装、運用までを一貫して支援しています。 エンジニアリングの強みを活かしながら、UX/UIの観点からプロジェクトの納得感や体験価値を高めることで、専門領域や立場を超えた一つのチームとして伴走し、プロジェクトの可能性を最大限に引き出します。 ▼ PIVOTへのお問い合わせはこちらから https://pivot.jp/contact

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社 PIVOT 広報担当：大場 東京都港区北青山2-12-31 第三イノセビル3階 TEL：03-5413-3711 FAX：03-5413-3727 Email：pr@ml.pivot.jp