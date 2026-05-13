株式会社広田ゴルフ(本社：兵庫県、代表取締役：広田 成一)は、熟練職人の魂が宿る軟鉄鍛造ウェッジ「生鉄(NAMATETSU)」の最新モデルを2026年6月上旬より発売いたします。日本ゴルフ製造の聖地、兵庫県市川町での国内生産。素材に極めて柔らかい「S15C軟鉄」を採用し、あえてフェース面をノーメッキで仕上げることで、多くのアスリートゴルファーが渇望した「ボールが吸い付くような極上の打感」と「強烈なスピン性能」を具現化しました。





広田ゴルフ フォージドウェッジ 生鉄 絹白 (NAMATETSU KINUSHIRO) バックフェース





■ 本製品の4つの技術的特徴・こだわり

1. 究極の打感を生む「S15C軟鉄鍛造 × ノーメッキフェース」

従来の軟鉄素材よりもさらに柔らかい「S15C」を採用。さらにフェース面のみメッキを施さない「RAW(ノーメッキ)仕上げ」にすることで、金属本来の柔軟性をダイレクトにボールへ伝えます。インパクト時にボールがフェースに乗る時間が長く感じられる、至高のフィーリングを実現しました。





広田ゴルフ フォージドウェッジ 生鉄 絹白 (NAMATETSU KINUSHIRO) フェース側





2. 厳しいライを制する「ソール設計」

トゥ、トレーディングエッジ、ヒールにかけて大胆に肉を削ぎ落としたツアー設計。芝との接地面積を最小限に抑えることで、ラフやシビアなライからでも圧倒的な「抜けの良さ」を誇ります。初夏の元気な芝でも抵抗なく振り抜ける実戦型ソールです。





広田ゴルフ フォージドウェッジ 生鉄 絹白 (NAMATETSU KINUSHIRO) トゥ側





3. 意のままに操れる「小ぶりなヘッド × ストレートネック」

従来モデルより小ぶりで上級者が好むストレートネック(FP値6.0～6.5)設計により、フェースを大胆に開いた際もネックが視界を邪魔せず、多彩なアプローチショットを自在に操ることが可能です。





4. 機能美を極めたプレミアム仕上げ「絹白(KINUSHIRO)サテン」

日本の伝統美「絹(シルク)」にインスパイアされた、生鉄独自のプレミアム仕上げ。しっとりとした白銀の質感を表現しつつ、太陽光の反射を抑え、プレーヤーの集中力を研ぎ澄ませる実戦的な機能美を備えています。









■ 製品概要

製品名 ： 広田ゴルフ フォージドウェッジ

生鉄 絹白 (NAMATETSU KINUSHIRO)

価格 ： ヘッド 19,800円(税込)

素材 / 製法： 軟鉄 S15C / 鍛造(兵庫県市川町産)

仕上げ ： 絹白(KINUSHIRO)サテン

フェース面(スコアライン部)ノーメッキ

ロフト角 ： 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 度

発売日 ： 2026年6月上旬





広田ゴルフ フォージドウェッジ 生鉄 絹白 (NAMATETSU KINUSHIRO) スペック表





開発の想い：市川町の職人魂が宿る「本物のMADE IN JAPAN」

「結果にこだわるアスリートに、実戦で勝ち抜くための究極の武器を」

効率化が進む現代において、私たちはあえて丸棒から叩き出し、職人が一つずつハンドメイドで研磨する伝統的製法の相棒を製造します。使い込むほどに馴染み、錆すらも愛着に変わる「自分だけの1本」。市川町の職人魂が生み出す美しさと性能を、ぜひご体感ください。





※撮影環境やPC環境により実物と若干色合いに差異がある場合があります。

※数値はターゲット値となり、実測値と若干差異がある場合があります。









■会社概要

商号 ： 株式会社広田ゴルフ

代表者 ： 代表取締役 広田 成一

所在地 ： 〒651-2401 兵庫県神戸市西区岩岡町岩岡1553-4

設立 ： 1987年4月

事業内容： ゴルフ用品用具製造卸販売

資本金 ： 2,000万円

URL ： https://hirotagolf.co.jp/









【本件に関する販売店様からのお問い合わせ先】

株式会社広田ゴルフ

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【本件に関するエンドユーザー様からのお問い合わせ先】

株式会社広田ゴルフ

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