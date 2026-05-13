「うなぎ」という日本の伝統文化に向き合ってきた「株式会社横神(ヨコジン)(本社：大阪府堺市、代表取締役：佐藤 友福)は、備長炭による手焼きにこだわった炭火焼うなぎ専門店「うな亭 楽天市場店」を2026年5月13日(水)にオープンいたします。

卸業として培った確かな目利きと、熟練職人による「地焼き」の技術を活かし、これまで実店舗でしか味わえなかった焼きたての感動を全国の食卓へお届けします。





うな亭 楽天市場店





■楽天ストアの立ち上げ背景

1991年の設立以来、「うなぎ」という日本の伝統食と、その文化に向き合い「本当に美味しいうなぎ」を求めて試行錯誤の末に辿り着いた答えが、蒸さずに備長炭のみで焼き上げる関西伝承の技法「地焼き」です。

全ての工程を職人が手作業で焼き上げた炭火うなぎには、ガス焼きでは到達できない「外はパリッと香ばしく、中は溢れるほどの旨味」が宿ります。

35年の歳月で培われた当社の強みである、うなぎのプロとしての目利き力と匠の技法による「最高のうなぎを最高の技術で」をスローガンに大阪・堺市の多くの皆様に支えられてきた本物の地焼きを、多くの方々にご賞味いただきたく、この度の楽天市場オープンに至りました。





蒸さずに備長炭のみで焼き上げる関西伝承の技法「地焼き」です。





■オープン記念キャンペーン

期間 ：5月13日(水)～5月31日(日)

キャンペーン内容：最大40％OFF





《キャンペーン詳細》

炭火焼うなぎ蒲焼セット3尾が通常14,800円→8,880円(税込み)の40％OFFなど

炭火焼うなぎ蒲焼きざみセット10パックが通常11,900円→9,520円(税込み)の20％OFFなど

※きざみセット商品はオプションで沖縄もずくも選択することが可能です。









■商品紹介

〈炭火焼うなぎ蒲焼〉

ご飯のお供には定番の蒲焼です。

炭火焼きとの相性を考え抜いたこだわりの自社製造たれで焼き上げたうなぎ蒲焼は、炭火に滴る脂やたれが香ばしい煙となりうなぎを包み込んだ風味豊かな逸品です。甘辛いたれと「地焼き」の味わいをお届けいたします。





炭火焼うなぎ蒲焼セット3尾 通常14,800円(税込)

※2尾、3尾、5尾の中で白焼との組み合わせも可能です。





外はパリッと香ばしく、中は溢れるほどの旨味が味わえます。





〈炭火焼うなぎ白焼〉

うなぎ本来の風味を味わえるのが白焼です。

うなぎの旨みである濃厚な脂をより感じることができて、通の味付けはわさびと塩、醤油などが良く合い、お酒のあてとしても絶品です。

蒲焼と比べ市場に出回ることが少ない白焼きですが、それゆえにうなぎの旨味を存分にご堪能いただける通好みの逸品です。





炭火焼うなぎ白焼セット3尾 通常14,800円(税込)

※2尾、3尾、5尾の中で蒲焼との組み合わせも可能です。





うなぎの旨味を存分にご堪能いただける通好みの逸品です。

商品は真空包装でお届けします。





〈炭火焼うなぎ蒲焼きざみ＋沖縄もずく〉

大阪 堺市のうな亭お食事処でも実際にご提供している組み合わせの商品で大好評につき商品化しました。

食べやすい一口サイズに刻んだうなぎ蒲焼に、しっかりとした食感が特徴の沖縄県産の本もずくを組み合わせることで、濃厚な味わいのうなぎ×さっぱり食感のもずくが絶妙なバランスで旨さを引き立ててくれます。三杯酢で味付けしたら、うざく風のもずくうなぎの完成です。

うなぎの新たなお召し上がり方をご提案いたします。





炭火焼うなぎ蒲焼きざみセット10パック＋もずく3パック 通常12,590円(税込)

※きざみは5、10、20パック、もずくは必要に応じてオプションで無し、1パック、3パック、5パックからお選びいただけます。





うなぎ蒲焼×もずく×きゅうりに三杯酢で味付けすればうなぎもずくの完成です。





■株式会社横神(ヨコジン)について

当社は、1991年の設立以来、「安心安全」「品質本位」「商品廉価」「顧客本位」を会社理念に『うなぎ』という日本の伝統食とその文化に向き合ってまいりました。

長年、卸業として全国のうなぎを扱ってきたからこそ、私たちには妥協できない目利きがあります。熟練の職人が、仕入れから焼き上げまでの全工程を自社で行うことで、品質管理を徹底しています。

卸直営の強みを活かし始めた小さな小売業は、広告を一切出さずとも地域の皆様の口コミによって「知る人ぞ知る人気店」へと成長しました。

2023年、念願のお食事処をオープンしました。 注文を受けてから、生のうなぎを炭火で一気に焼き上げる、『炭火焼うなぎ』は、皮はパリッと身はふっくらと仕上げたうなぎ本来の美味しさをご提供しております。

手間を惜しまないこだわりを積み重ねる『横神』。伝統と文化を重んじるからこそ、私たちはあえて不器用までに、質へのこだわりを貫き通します。









■会社概要

商号 ： 株式会社横神(ヨコジン)

代表者 ： 代表取締役 佐藤 友福

所在地 ： 〒590-0151 大阪府堺市南区小代148-1

設立 ： 1991年5月

資本金 ： 1,000万円

事業内容 ： 活鰻、加工鰻、活貝、冷凍水産品の加工および販売・

小売業・飲食業

公式サイト ： http://www.unatei.com/yokojin/

うな亭 楽天市場 ： https://www.rakuten.co.jp/unatei-yokojin/

うな亭Instagram ： https://www.instagram.com/unatei_sakai?igsh=OG5sb2JrcTJyZ29x









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社横神

Tel：072-290-5221









【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社横神

担当 ： 酒井

Tel ： 072-290-5221

E-Mail： m_sakai@unatei.com