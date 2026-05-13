株式会社BACON(べーこん)は、ギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」(東京都浅草橋)にて、かわいいフェイクスイーツの合同写真展＆物販展「スイーツアートの世界展 2026」を、2026年6月20日(土)～7月5日(日)に開催いたします。

本展では、本物そっくりのフェイクスイーツから、思わず写真を撮りたくなるミニチュア作品、心ときめく雑貨や文具まで、“甘くてかわいい”スイーツアートの世界が会場いっぱいに広がります。人気クリエイターによる新作展示や限定グッズ販売、週末限定ワークショップなど、五感で楽しめる特別な空間をお届けします。





展示作品：Patisserie Petit





「スイーツアートの世界展 2026」公式サイト

https://tgs.jp.net/event/pretty_sweets/









■かわいいだけじゃない！！甘さも完成度も一級品のスイーツアートが集結！！

甘くてかわいいアクセサリーから、思わず二度見してしまうほどリアルなフェイクスイーツまで、個性豊かなスイーツアート作品が一堂に会します。

なかでも注目は、森のお菓子屋さんをイメージした作品づくりで人気のクリエイター「N.made(@n.made73)」が、こいぬが乗ったケーキチャームを新作として販売。

また、リアルサイズのスイーツ作品を手がける「Gateaux Decores(@gateaux_decores_mami)」は、“いちご”をテーマにした新作シリーズを初披露します。

そのほか、Instagramでフォロワー数1.7万人を誇る「キャラメルリボン(@caramelribbonvv)」など、初出展作家による注目作品も多数登場します。





フェイクスイーツの真髄が感じられる作品群は、新規出展となる「tatsuki premium(@tatsuki738)」が、苺クロワッサンやチョコバナナなどのスイーツ作品を並べた新作のパンショップを初披露。さらに、「甘花(@amahana_sweets)」による、リアルで可愛らしいミニチュアスイーツ作品も見どころです。





参加アーティスト： https://www.atpress.ne.jp/releases/595712/att_595712_1.pdf









■会場内限定！“ときめく”雑貨＆文具のPOP UPコーナーが新登場！！

本展では、スイーツアートの世界観をさらに楽しめる期間限定のPOP UPコーナーを会場内に併設。まるで“お菓子の雑貨店”に迷い込んだかのような、心ときめくファンシー雑貨やステーショナリーが会場を彩ります。

フォロワー数1万人を超える「Cherish365(@cherish365_zakka)」による、とびきりかわいいファンシー雑貨をはじめ、「みよし洋菓子店(@miyoshi_yogashiten)」が手がける、メルヘンなケーキの世界観を落とし込んだ雑貨作品も登場。さらに、「mes favoris7(@mes_favoris7)」からは、書くたびにプリンがゆらゆら揺れるボールペンなど、“使うたびに気分が上がる”遊び心あふれる文具が並びます。

会場には、ノートやシール、ペン、ミニ雑貨など、思わずコレクションしたくなるアイテムが勢揃い。スイーツ好きはもちろん、雑貨好き・文具好きの方にも楽しんでいただける、今だけの特別なPOP UP空間をぜひお楽しみください。









■会場限定！“甘いアート”の世界観を楽しめる来場者特典が登場！

本展のキービジュアルを使用した特製オリジナルポストカードを、先着数量限定でプレゼントいたします。作品の世界観をぎゅっと詰め込んだ、思わず飾りたくなる一枚をお楽しみください。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。









■週末限定！！“甘くてかわいい”スイーツアート作品が作れるワークショップを開催！

会期中の週末限定で、人気クリエイターによるスイーツアート制作ワークショップを開催いたします。本物そっくりのフェイクスイーツや、見ているだけで気分が上がるかわいいミニチュア作品づくりを体験できる特別企画です。小さなお子さまから大人の方まで楽しめる内容となっており、自分だけのオリジナルスイーツ作品を制作いただけます。





講師 ：Atelier-mii (Instagram：@atelier_mii_mini)

制作物：「動物アイスのフルーツパフェをつくろう」

参加費：3,000円(税込)

日程 ：6月20日(土)・27日(土)

時間 ：11:00～16:50





講師 ：Runasweets. (Instagram：@haachan.runasweets)

制作物：「デコレーションパンケーキ」

参加費：(1)小2,500円(税込) または (2)大3,000円(税込)

日程 ：6月21日(日)・28日(日)・7月4日(土)・5日(日)

時間 ：11:00～16:40





※内容は予定のため、変更となる場合がございます。

※事前予約制となります。詳細はこちら → https://airrsv.net/tgstokyo-workshop/calendar

※当日空きがある場合は、予約なしでもご体験いただけます。









■ここでしか出会えない！ときめき満載のスイーツ雑貨＆限定グッズが登場！！

会場では、人気クリエイターによるフェイクスイーツ作品や、本展限定のスイーツ雑貨・アクセサリーを多数販売いたします。まるで本物のようなスイーツチャームやバッグチャームをはじめ、ミニチュア作品、文具、アクセサリーなど、“甘くてかわいい”アイテムが勢揃い。ここでしか出会えない特別な作品の数々をぜひ会場でお楽しみください。





＜～Silk～＞

・フルーツ大福チャーム 1,800円

・Chocolate Sandwich Charm 1,800円

・Lumiere Ring chocolate mint Edition 1,800円





＜BALMA＞

・アニマルトーストのチャーム 950円





＜bread and butter.＞

・海の生き物と喫茶のミニチュア 各種 1,100円～

・小さなホットケーキのおうち 1,980円

・らっこのミニチュアクッキー缶 2,200円

・コーギーと楽しむクリームティーのバッグチャーム 6,600円





＜Gateaux Decores＞

・いちごエクレアキーホルダー 2,800円

・いちごパリブレスト バッグチャーム／キーホルダー 3,300円～

・フルーツタルトバッグチャーム 3,900円

・いちごナポレオンパイバッグチャーム 4,300円





＜izu.＞

・クローバーラテのキーホルダー 価格未定

・ミントシロップキーホルダー 価格未定

・ラムネミルクの小瓶キーホルダー 価格未定

・和菓子BOXキーホルダー 価格未定





＜kitsuneiro＞

・チャーム 1,760円

・キーホルダー 2,200円

・スタンド 2,750円

・マグネットセット 5,500円





＜mes favoris7＞

・クリームソーダ ボールペン 2,200円

・クリームソーダ アクセサリー 2,090円

・プリンアラモード ボールペン 2,420円

・パフェ×スイーツ アクセサリー 2,640円

・しゃかしゃかキーホルダー 2,200円





＜N.made＞

・デコレーションケーキ 3,300円





＜Patisserie Petit＞

・キーホルダー 2,900円

・ピアス 3,500円





＜1468いちしろや＞

・チョコクッキーのルージュ・チャーム 1,600円





＜箱屋＞

・果実の2段パンケーキ 5,610円

・果実の3段パンケーキ 6,710円





＜Jun＞

・ミニチュアケーキセット 4,000円





＜Twinkle＞

・くまチョコカップケーキ 2,200円

・チョコレートブローチ 3,300円

・5種のナッツパフェ 2,750円

・くまチョコパフェ 3,300円





＜みよし洋菓子店＞

・お菓子の時間 2,750円

・チョコプレートブローチ 1,430円

・ブロマイドケースB7 5,170円

・ホイップコンパクトミラー 2,200円

・ホイップ犬置物 2,200円

・ミニケーキボックス 5,500円





上記は一部の発売予定アイテムになります。※すべて税込表記









【企画展概要】

企画展名： フェイクスイーツの合同写真展＆物販展

「スイーツアートの世界展 2026」

開催日時： 2026年6月20日(土)～7月5日(日)

営業時間： 11:00～17:00、土曜のみ11:00～18:00

休館日 ： 毎週月曜日・火曜日

会場 ： TODAYS GALLERY STUDIO.

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-27-6 5F

入場料 ： 700円／3歳以下は入場無料

出展者 ： 43組

主催 ： 株式会社BACON

URL ： https://tgs.jp.net/event/pretty_sweets/





※上記は予定のため、内容は変更になる可能性があります。









■株式会社BACONとは

国内・海外への質の高い展覧会の開催・提案・普及活動、集客数の増加、イメージの向上等を目的とした展覧会企画の提案を行なっています。作家との交渉から内装、展示レイアウト、作品のプリント、広告・宣伝にわたるまで、企画催事をプロデュースする。

URL： https://bacon.in.net









■TODAYS GALLERY STUDIO.とは

2014年7月に東京・浅草橋にてオープン。アートを発信することを目的に「ミニチュア写真の世界展」、「変わる廃墟 VS 行ける工場夜景展」、「うさぎしんぼる展」など主催企画を数多く手掛ける。代表的企画の「ねこ休み展」は地方開催含めて、累計来場者数200万人を突破するなど、都内で一番話題のイベントギャラリー。東京をはじめ、名古屋にも常設ギャラリーをオープン。

URL： https://tgs.jp.net