株式会社スクラップデザインが運営する「日本の100匠品」プロジェクトは、創業70年の鹿児島の枕工場「株式会社丸松」と連携し、足に“はいて”使う新発想の日本製足枕「天使のうたたね はく足枕」を企画・開発しました。 本商品は、従来のように足を“のせる”だけではなく、足首まで通して使うリング型の足枕です。寝返りや横向き寝など、寝ている間に姿勢が変わることで足枕がズレたり、足元から外れてしまったりする“小さな不満”に着目し、「足枕をはく」という新しい発想から生まれました。 2026年5月16日11時05分より、応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」にて先行販売を開始します。

Makuakeにて5月16日からクラウドファンディング開始

会社名：株式会社スクラップデザイン 代表取締役：窪田 晃一 商品名：天使のうたたね はく足枕 開始日：2026年5月16日11：05 実施場所：Makuake 実施期間：2026年5月16日11:05～2026年7月14日まで プロジェクトURL：https://www.makuake.com/project/angel_legpillow/

商品の特徴

https://www.makuake.com/project/angel_legpillow/

１．“はく”発想の新しい足枕 ２．寝姿勢の変化にも寄り添いやすいリング型形状 ３．創業70年の枕工場と開発した日本製品質 「天使のうたたね はく足枕」は、足枕を使っても寝ている間にズレてしまう、気づいたら足元から外れている――そんな日常の小さな不満から生まれた、足に“はいて”使う新発想の足枕です。 おやすみ前のリラックスタイムはもちろん、就寝中の足もとにもやさしく寄り添うアイテムとして企画しました。

開発背景

一般的な足枕は、足を上に“のせる”タイプが多く、寝ている間の寝返りや横向き寝などによって、足が枕から外れてしまうことがあります。 そこで「足枕は、のせるもの」という従来の固定概念を見直し、寝姿勢が変わっても足もとに寄り添いやすい構造を目指して開発をスタートしました。 その中でたどり着いたのが、足に“はいて”使うという新しい発想です。 足首まで通して装着するリング型の形状にすることで、仰向け寝だけでなく、横向き寝や寝返りの際にも足もとに寄り添いやすい構造を追求しました。

創業70年の鹿児島の枕工場と開発

本商品の開発・製造は、創業70年の鹿児島の枕工場「株式会社丸松」が担当しています。 素材の選定、形状の調整、縫製、わたの充填、最終仕上げまで、国内の工場で丁寧に製造しています。 特に開発で重視したのは、足を通す穴のサイズ感、はきやすさ、ぬぎやすさ、そして枕としての心地よさのバランスです。 足首に通して使う構造でありながら、きつすぎず、外れやすすぎない形を目指し、何度も試作と調整を重ねました。

一般的な足枕の課題から生まれた発想

「天使のうたたね はく足枕」の開発では、形状、生地の伸縮性、足を通す穴のサイズ、枕としての弾力性など、複数の要素について試作・調整を行いました。 足に通す構造にすることで、足枕としての使いやすさだけでなく、見た目のかわいらしさや、毎日使いたくなるデザイン性も大切にしています。 イエロー、ブルー、ホワイトの配色により、天使のわっか・翼・雲をイメージさせる、やさしい雰囲気のデザインに仕上げました。

特長：立体設計と日本製品質へのこだわり

リング型形状による使いやすさ

足首まで通して使うリング型の設計により、仰向け寝、横向き寝、寝返りなど、さまざまな寝姿勢に寄り添いやすい構造を目指しました。 足を“のせる”のではなく、足に“はく”ことで、就寝中も足もとに自然に添いやすい形状になっています。

3Dホールド＆フィット構造

立体設計、ハイブリッド生地構成、特殊縫製を組み合わせることで、はきやすさ・ぬぎやすさ・フィット感のバランスを追求しました。 足首に通して使うため、穴の大きさや生地の伸縮性、わたの入り方まで細かく調整しています。

へたりにくい中材

中材には、シリコン加工ポリエステルわたを採用しています。 やわらかく包み込むような感触と、枕として日常的に使いやすい弾力感を目指しました。 職人が一つひとつ手作業で中わたを充填し、仕上がりのバランスを確認しながら製造しています。

手枕専用に設計した「はめる手枕」も展開

今回のプロジェクトでは、足枕に加えて、手もとにやさしく寄り添う「天使のうたたね はめる手枕」も展開します。 手枕は、足枕と同じ形をそのまま小さくしたものではなく、手もとに使いやすいサイズ感を考えて調整した専用設計です。 おやすみ前のくつろぎ時間や、手もとをやさしく支えたいシーンに寄り添うアイテムとして企画しました。

カラーバリエーション

カラーは、天使の世界観をイメージしたやさしい配色で展開します。 天使のわっか（イエロー）・天使の翼（ブルー）・雲のふとん（ホワイト）を思わせるデザインに仕上げました。 寝具としてだけでなく、見た目にも気持ちが明るくなるような、やさしい存在感を大切にしています。

日本の100匠品プロジェクトについて

「日本の100匠品」は、株式会社スクラップデザインが運営する、日本のものづくりに新しいアイデアを加え、まだ世の中にない価値を届けるプロジェクトです。 鹿児島を拠点に、13年にわたり日本のメーカーや工場、行政の通販・Web戦略を支えてきた中で、数多くの職人やものづくりの現場に出会ってきました。 販売するのは、自分たちの目で見て、話を聞き、心からほれ込んだものだけ。 メーカーや工場と何度も試作や試行錯誤を重ね、その商品の魅力や背景を大切にしながら、新しい価値として形にして届けていきます。

会社概要

https://www.makuake.com/project/angel_legpillow/ https://www.makuake.com/project/angel_legpillow/

会社名：株式会社スクラップデザイン 代表取締役：窪田 晃一 所在地： 〒890-0051 鹿児島市高麗町24-17-103 コーポレートサイト： https://scrap-design.co.jp/ Makuakeプロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/angel_legpillow/

株式会社スクラップデザインは、鹿児島を拠点に、ECサイト制作・Web制作・商品ページ制作・撮影・通販運営支援を行う会社です。 これまで3,000点以上の商品ページ制作・販促支援に関わり、日本のメーカー、工場、行政の通販・Web戦略を支えてきました。 その経験を活かし、「日本の100匠品」プロジェクトでは、日本のものづくりの魅力と背景を大切にしながら、商品企画・撮影・ページ制作・販売支援まで一貫して取り組んでいます。