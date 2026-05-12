【Viaggio Blu(ビアッジョブルー)】新たな旅のスタイルを提案する「サマーフェア」を開催。オリジナル・チェーン付ポーチバックをプレゼント。

株式会社ジャヴァコーポレーション

株式会社ジャヴァコーポレーション(神戸市中央区/代表取締役社長 寺野 信太郎)が運営するレディースブランド「Viaggio Blu(ビアッジョブルー)」は、5月13日(水)～24日（日）サマーフェアを開催します。55,000円(税込)以上お買い上げのお客様には、数量限定のオリジナル「チェーン付ポーチバック」をプレゼントいたします。

Summer Fairを開催

Viaggio Blu(ビアッジョブルー)では、5月13日(水)～24日(日)までサマーフェアを開催いたします。

ノベルティ情報

今回のサマーフェアでは、京都のアトリエにて手描きされたビアッジョブルーオリジナルの帆船モチーフの繊細なプリントを使用した「チェーン付ポーチバック」をご用意しました。期間中、55,000円(税込)以上お買い上げいただいたお客様に数量限定でプレゼントいたします。

LOOK

Viaggio Blu 2026 Summer Collection

- Marine Voyage -

「何に乗って旅に出る？」をテーマにした新コレクションでは、京都のアトリエで描かれた舟旅プリントアイテムや、夏を楽しむエアリーなシアー素材を取り入れたスタイルをご提案します。クラシカルな帆船や飛行機のモチーフを使用したテキスタイルが、リゾートへの誘いを感じさせます。

Bolero \28,600 Blouse \46,200 Skirt \59,400Knit \31,900 Skirt \36,300Cardigan \30,800 Skirt \36,300Blouson \31,900 Blouse \24,200 Skirt \29,700Cut and sewn \20,900 Pants \35,200Blouse \36,300 Skirt \39,600

Viaggio Blu(ビアッジョブルー)について

ビアッジョブルーは、 イタリア語で 「青い旅」 という意味を持ち、 1990 年 異国情緒が漂う港町 神戸で 旅をテーマに創立されました。 当初から一貫して海外のラグジュアリーブランドのような 高品質素材やデザインにこだわり、 特に京都のアトリエ画家と手がけるオリジナルのプリント生地は 絵画のように美しく、 毎シーズンご好評いただいております。 ビアッジョブルーの全てのパターンメイキングは熟練された専属のパタンナーが手掛けており ストレスのない着用感でありながら、 美しい姿勢へと導いてくれる 『美シルエット』 を追求しています。

■OFFICIAL ONLINE STORE

https://www.j-lounge.jp/pages/viaggio-blu

■Instagram

https://www.instagram.com/viaggioblu_

■BRAND SITE

https://java-corporation.co.jp/pages/viaggio-blu

＜株式会社ジャヴァコーポレーション＞

ロートレアモン／ドロワット ロートレアモン／ラ・エフ／メイソングレイ／ビアッジョブルー

クイーンズコート／ケティー／ビッキーを展開