お酒との相性を追求した「樽薫スモークサーモン」を販売開始

KURAND株式会社

KURAND株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役：荻原恭朗）は、当社が運営するオンライン酒屋「クランド」にて、「樽薫スモークサーモン（たるこうすもーくさーもん）」を、2026年5月12日（火）17:00より販売いたします。（https://kurand.jp/products/tarukou-smokesalmon）

「樽薫スモークサーモン」について

「樽薫スモークサーモン」は、お酒とのペアリングを追求して開発された、ブロックタイプのスモークサーモンです。鳥取県産のブランドサーモンを原料に使用し、洋酒樽のチップで燻製しました。素材の鮮度と風味を維持するため、化学調味料や合成保存料は使用していません。また、配送は出来立ての状態を維持したまま冷蔵便で直送する仕組みを採用しています。

「樽薫スモークサーモン」の魅力

上質な脂を堪能できる純国産のブランドサーモンを使用

原料には、鳥取県の大山から湧き出る伏流水で陸上養殖された「とっとり琴浦グランサーモン」を使用しています。徹底した水質・衛生管理のもとで育てられたこの魚は、身質が引き締まり、雑味のない上品な甘みが特徴です。過度な脂っぽさがなく、クリーンな後味を楽しめるため、燻製の重厚な香りとも相性が良好です。

芳醇で深みをもたらす洋酒樽チップで燻製

燻製チップには、ウイスキーなどの洋酒を長年熟成させたオーク樽のチップを選定しました。これにより、木本来の香りに加え、洋酒由来の芳醇な風味がサーモンに加わります。また、熱を加えない「冷燻」の手法を用いることで、しっとりとした生のような質感を保ちながら、中までじっくりと薫香を閉じ込めました。

真空パックと日時指定で出来立てを最高鮮度のままお届け

鮮度を最優先するため、活〆したサーモンを燻製後すぐに真空パックし、冷蔵便で発送します。一般的なスライス済みの商品とは異なり、ブロック状で届けることで、酸化を抑えつつ好みの厚さで調理が可能です。賞味期限の短さに対応し、発送候補日から日時を指定できる仕組みを整え、最も美味しい状態でお届けします。

商品概要

「樽薫スモークサーモン」

◯商品タイプ：食品

◯内容量：200g(100g×2本入り)

◯原材料：養殖サーモントラウト（国産）、食塩、砂糖、香辛料

◯賞味期限：発送から5日 ※ラベルに記載

◯保存方法：冷蔵

＜プラン一覧＞

- 【早割】樽薫スモークサーモン：3,950円（税込）- 【早割】樽薫スモークサーモン 2セット：7,450円（税込）- 樽薫スモークサーモン：4,490円（税込）- 樽薫スモークサーモン 2セット：8,080円（税込）- 樽薫スモークサーモン 3セット：10,770円（税込）- 【究極のペアリング】樽薫スモークサーモン＋格別の白ワイン：9,990円（税込）- 【究極のペアリング】樽薫スモークサーモン＋贅を極めた日本酒：9,370円（税込）＜概要＞

◯商品名：樽薫スモークサーモン

◯販売期間：2026年5月12日（火）～6月9日（火）24:59

◯配送時期：7月上旬以降順次発送予定

◯販売方法：クラウドファンディングサービス「クラファン！」

◯プロジェクト詳細：https://kurand.jp/products/tarukou-smokesalmon

オンライン酒屋「クランド」

クランド（KURAND）は、クラフト酒（しゅ）の世界をひらくオンライン酒屋です。500種類を超えるこだわりのクラフト酒のすべてが、ここクランドだけで買えるオリジナル商品です。日本酒・梅酒・果実酒・焼酎・クラフトビール・ワインなど、あらゆるジャンルのクラフト酒との新たな出会いが生まれるお店です。



公式HP： https://kurand.jp