新日本プロレス・YutoーIceがFanicon(ファニコン)に降臨！“氷の仮面”を脱ぎ捨て「禁断の裏側」を解禁する公式ファンコミュニティ開設

THECOO株式会社

THECOO株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:平良真人、証券コード:4255）は同社が運営する会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon（ファニコン）」にて、Yuto-Iceの公式ファンコミュニティ『ぷろれすハイくらぶ』を5月11日にオープンしました。

「Fanicon」は、タレント、アーティスト、インフルエンサー（以下、アイコン）の活動を、コアなファン（以下、コアファン）と一緒に盛り上げていく会員制のファンコミュニティアプリで、ユーザーの「推し活」体験を強力に後押ししています。

◆ 本人メッセージ

新日本プロレス ノックアウトブラザーズ、Yuto-Iceや！！！

まさかこの俺がファンクラブを設立するなんて思わんかった！！！

この俺に金と時間をつかってくるなら、その対価としてここでしか手に入れることのできないハイを共有し合おうか！！！

お前らはよ何も考えなくて良い

ただファンクラブハイを感じろ！！！

LET'S GET HIGH!!!

BIG UP!!!!

◆ コミュニティ概要

ぷろれすハイくらぶ （月額：500円）

【コンテンツ内容】

・シーン投稿（限定オフショット画像や動画）

・皆で交流ができるグループチャット

・生配信＆ラジオ配信

・掲示板

・デジタル会員証の発行

その他グッズ販売など今後もコンテンツを充実させていく予定です！

◆ 早期入会特典

2026/05/31 までにご入会された方に【会員証風アクリルキーホルダー】をプレゼント！

◆ ダウンロード

アプリ名 ： Fanicon

対応端末 ： iPhone／Android版

提供場所 ： App Store／Google Play

URL ：https://fanicon.net/fancommunities/7129

◆ アイコン プロフィール

中学卒業後に新日本プロレス入門を目指すも、書類選考で落選。その悔しさをバネに高校進学後は総合格闘技に取り組み、強さを追求。キックボクシングや柔術でも腕を磨き、2019年6月にはニュージーランドのファレ道場に入門。

2020年6月、4度目の入門テストで念願の新日本入り。21年2月14日の後楽園ホール大会で上村優也を相手にデビュー戦に臨むも、開始直後のグラウンドの攻防で左ヒジを負傷し、無念のレフェリーストップ負け。そのまま長期欠場に。

2021年10月31日、ビッグパレットふくしま大会で後輩の大岩陵平を相手に約8カ月ぶりに復帰（10分時間切れ引き分け）。22年4月22日、大阪府立体育会館・第2競技場（エディオンアリーナ大阪）大会で大岩陵平を破り、プロ初勝利を飾った。

2022年3月6日、『NEW JAPAN CUP』に初出場するも、ビッグパレットふくしまでの1回戦でアーロン・ヘナーレに敗北。

2024年1月5日、墨田区大会でヒクレオ＆エル・ファンタズモを相手に壮行試合（※パートナー：オスカー・ロイベ）をおこない、海外武者修行へ旅立った。

2025年8月17日、有明大会で凱旋帰国。BC WAR DOGSに加入し、リングネームをYuto-Iceに改名した。

同年9月28日神戸大会にてタッグパートナーのOSKARとともにIWGPタッグ王座を初戴冠。

2026年4月現在までで5度の防衛に成功。飾らない生のコメントは多くのファンの支持を得る。

■ Fanicon（ファニコン）について

Faniconは、人々の心のよりどころとなる「推し活」を強力に後押しするツールとして人気を集め、全アイコンの有料課金会員数は、34万5,000人を超えています。

「“With fan, More fun” あなたとファンをつなぐファンコミュニティ」をコンセプトに、アイコンとファンのコミュニケーションを強力にサポートしてまいります。

公式ページ ：https://service.fanicon.net/

公式メディア ：https://service.fanicon.net/fanimedia

■ THECOO株式会社について

THECOO（ザクー）は2014年1月創業以来「”できっこない”に挑み続ける」を掲げ、一般ユーザー向けの会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon」の提供を行う「ファンビジネスプラットフォーム事業」及び、クライアント企業向けにインフルエンサーを用いたマーケティング施策支援やオンライン広告コンサルティングを行う「デジタルマーケティング事業」を展開しています。エンタメ市場における「個」にフィーチャーするプラットフォーマーとして、クライアント（広告主）、ユーザー（ファン）、インフルエンサー（アイコン）を繋ぐ三方よしのエコシステムの構築に尽力しています。

■ 会社概要

社名：THECOO株式会社

代表者 ：代表取締役CEO 平良 真人

所在地 ：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル 11階

設立 ：2014年1月20日

URL ：https://thecoo.co.jp