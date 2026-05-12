「ABEMA de J SPORTS」、5月15日『2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP』サントリーサンバーズ大阪 vs 大阪ブルテオン GAME1を無料生配信

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、J SPORTSのコンテンツを視聴できる「ABEMA de J SPORTS」にて、2026年5月15日（金）に開催される『2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP』ファイナル「サントリーサンバーズ大阪 対 大阪ブルテオン」GAME1の試合を無料生配信いたします。本試合の解説にはバレーボール元日本代表の高松卓矢、ゲストには現役日本代表で広島サンダーズの西本圭吾選手の出演が決定いたしました。また、本配信は試合開始1時間前の18時より「どこよりも早く」配信を開始し、番組内では試合をより深く楽しめる特別企画もお届けいたします。

「ABEMA」では、J SPORTSのコンテンツを視聴できるプラン「ABEMA de J SPORTS」を提供中。本プランでは、日本バレーボールのトップリーグである『2025-26 大同生命SV.LEAGUE』を全試合生配信いたしました。また、年間王者を決める『2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP』につきましても、全試合を生配信にて配信しております。

このたび生配信を行うファイナル「サントリーサンバーズ大阪 vs 大阪ブルテオン」GAME1は、「ABEMA de J SPORTS」に加入していなくても視聴いただけます。ファイナルの舞台で激突するのは、レギュラーシーズン1位の「サントリーサンバーズ大阪」と、同2位の「大阪ブルテオン」という、現在の日本バレーボール界を牽引する2チームです。

サントリーサンバーズ大阪は、関田誠大選手、小野寺太志選手、小川智大選手、高橋藍選手ら日本代表の中心選手を擁す昨年度のSVリーグ初代王者。今シーズン限りでの現役引退を表明している大黒柱、ドミトリー・ムセルスキー選手のほか、退団を発表している高橋藍選手、小川智大選手、藤中颯志選手などの連携で連覇なるか、大きな注目が集まります。対する大阪ブルテオンは、西田有志選手、山内晶大選手、山本智大選手ら日本代表選手に加え、国際大会で金メダルを獲得したフランス代表の司令塔アントワーヌ・ブリザール選手や、驚異的な決定力を誇るキューバ出身のロペス・ミゲル選手が攻撃を牽引。悲願のSVリーグ二代目王者を目指します。

解説を務める高松卓矢は、現役時代にアウトサイドヒッターとしてVリーグ優勝やベスト6選出を経験し、日本代表として国際大会にも出場。引退後は指導者としてのキャリアを重ね、高い戦術理解と育成視点を併せ持つ人物です。

高松は、両チームのキーマンとしてサントリーサンバーズ大阪のドミトリー・ムセルスキー選手と大阪ブルテオンの西田有志選手を挙げ、「（ムセルスキー選手は）引退を表明している中、どんなパフォーマンスをみせてくれるかに期待したい」「ファイナルに向けて仕上がっている西田選手の爆発力に注目したい」と期待を寄せています。

プレーヤーゲストとして出演する広島サンダーズの西本圭吾選手は、昨シーズンのSVリーグでトップブロッカーおよびベストミドルブロッカーに輝き、日本代表としてネーションズリーグや世界選手権にも出場しました。気迫あふれるプレーと力強いガッツポーズでコートの雰囲気を高揚させる、熱きプレーヤーとして知られています。

西本は、両チームのキーマンとしてサントリーサンバーズ大阪のドミトリー・ムセルスキー選手と大阪ブルテオンのアントワーヌ・ブリザール選手を挙げ、「引退する彼（ムセルスキー選手）が最後どのようなプレーを見せてくれるのか要チェック」「（ブリザール選手は）国内のセッターの概念を大きく変えた」と両チームの要に期待を寄せています。また、視聴者に向けては「皆さんと同じ目線になって、自分も楽しみながら盛り上げていきたいと思っています！冷房必須になること間違いなし！」と熱いメッセージを送っています。

「ABEMA de J SPORTS」では試合中にコメントで盛り上がれる機能や、「ABEMA」ならではの独自解説を通じて、新しいスポーツ観戦体験を提供しています。国内最高峰のバレーボールリーグを、ぜひ「ABEMA de J SPORTS」にてお楽しみください。

■解説者・高松卓矢 コメント全文

(C)kanoa laulea's fukuoka

Q1 本試合のキーマンとなる選手とその理由を教えてください。

【サントリーサンバーズ大阪】 ムセルスキー選手

チームの大黒柱のムセルスキー選手が決勝の舞台でどれだけ点数を稼げるかが一つの大きなポイントになります。また今期で引退を表明している中、どんなパフォーマンスをみせてくれるかに期待したいです。

【大阪ブルテオン】 西田選手

セミファイナルでは土日合わせて7本のサービスエース、アタック決定率も両日50%を超え、ファイナルに向けて仕上がっている西田選手の爆発力に注目したいです。

Q2 どんなポイントに注目して観ると、より一層バレーを楽しむことができますか？

現地でバレーボール観戦する際は、横（普段テレビ放送などでよく見るアングル）から観ることが多いかと思われますが、縦（コートのエンドライン側から見る）で観戦するとスパイクの打点の高さや、サーブの時のボールの曲がり方、落ち方などがはっきり見えて面白いと思います！テレビやインターネットで観戦する場合は音声を拾ってくれているので、ラリー中にどんな声掛けをしているか、ラリー間にどんな話し合いをしているかなど選手達の「声」を傾聴してみるのもありだと思います！

Q3 視聴者へのメッセージをお願いします。

2025-26シーズンの王者を決める重要な一戦の解説をさせてもらえることをとても嬉しく思います！ 視聴者の皆さんにとって「わかりやすく」「面白い」解説ができるように頑張りますので一緒に試合を楽しみましょう！

■西本圭吾選手 コメント全文

（C）SV.LEAGUE

Q1 本試合のキーマンとなる選手とその理由を教えてください。

【サントリーサンバーズ大阪】 ムセルスキー選手

チームのオフェンスとディフェンスの要であり、試合のターニングポイントでギアを上げてくる姿と、今シーズンで引退する彼が最後どのようなプレーを見せてくれるのか要チェックです。

【大阪ブルテオン】 ブリザール選手

国内のセッターの概念を大きく変えた選手だと思っています。彼のプレーが目立つということはブルテオンの技術力の高い選手達のレセプション、アタック、ディフェンスが機能している証拠にもなると思うので、１つのチームのパラメーターだと思っています。

Q2 どんなポイントに注目して観ると、より一層バレーを楽しむことができますか？

両チームともにオフェンス力の高いチームなので、そのオフェンスを機能させないためにも「サーブ」に注目して欲しいです。もちろん強烈なサーブも重要ですが、フローターサーブや緩急を使ったコントロールサーブがどの選手を狙っているか、どのゾーンに多く打っているか等に注目することでそのサーブレシーブを受けているチームの特徴や、サーブを打っているチームのディフェンスの戦術などが、より色濃く出てくると思います。是非そこに注目してください。

Q3 視聴者へのメッセージをお願いします。

皆さんにプレーではなく解説といった形でバレーボールを楽しんでいただけるように、そして1人のバレーボール選手として皆さんと同じ目線になって、自分も楽しみながら盛り上げていきたいと思っています！

冷房必須になること間違いなし！

皆さんよろしくお願いします！

■『2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP ファイナル「サントリーサンバーズ大阪 対 大阪ブルテオン」GAME1』 放送概要

配信日時：2026年5月15日（金）18:00～

配信URL：https://abema.tv/channels/world-sports/slots/DLFus8epgwd2rb

解説：高松卓矢（元日本代表）

ゲスト：西本圭吾（広島サンダーズ/日本代表）

実況：竹内義貴

※画像をご使用の際は、【（C）SV.LEAGUE】【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

※高松卓矢氏の画像をご使用の際は、【(C)kanoa laulea's fukuoka】のクレジット表記もお願いいたします。

※西本圭吾選手の画像をご使用の際は、【（C）SV.LEAGUE】のクレジット表記もお願いいたします。

※放送日程、内容、放送形態は予告なく変更になる可能性がございますのでご了承ください。

※サービス名称の表記にご注意ください。（NG表記：「Ameba」、「Abema」）



■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/

※サービス名称の表記にご注意ください。

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