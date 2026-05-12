METEORA GRAVITYに新メンバー マロン/REAL AKIBA BOYZが加入！ダンス × アート × ストーリーが交差する、新たな表現の地平を切り拓く

ISARIBI株式会社

REAL AKIBA GROUP、ISARIBI株式会社（代表取締役：田川浩巳／本社：東京都千代田区）が運営するインフルエンサーレーベル「METEORA GRAVITY（メテオラグラビティ）」は、この度、新メンバーとして マロン/REAL AKIBA BOYZ が加入したことをお知らせいたします。

マロンは、アニソンダンスパフォーマンスチーム「REAL AKIBA BOYZ」のメンバーとして世界各国のステージに立ち、圧倒的な身体表現とカルチャー発信力で国内外のファンを魅了してきました。その一方で、長年にわたり 漫画家・イラストレーターとしての創作活動を続け、キャラクター造形力、ストーリーテリング、色彩感覚において独自の世界観を築き上げてきたクリエイターです。

世界を股に掛けるアニソンダンスパフォーマーとして培った感性と、漫画・イラスト表現における確かな技術を併せ持つマロンの加入により、METEORA GRAVITYは ダンス・アート・ストーリーの三領域を横断する新たな表現の地平 を切り拓いてまいります。

多角的なクリエイティブ活動を推進し、マロンが持つ多面的な才能がレーベルの新たな可能性を拡張することを期待しています。

【マロン/REAL AKIBA BOYZ コメント】

REAL AKIBA BOYZのマロンです！ダンスも漫画・イラストも同じ表現だと思いますので自分にしかできない表現を求めて頑張っていきたいと思います！

■ マロン/REAL AKIBA BOYZ

＜代表作＞

マンガ「RABの日常描いてみた」

VTuber樋口楓「ぶっ飛んでラニカイ」

MVイラスト コンプティーク23年12月号表紙イラスト（美水かがみ先生合作）



＜公式SNS＞ https://x.com/maron_manga

＜METEORA st. INFORMATION＞

【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）



私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。

行ける！

もっと、ずっと、向こうへ。

WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/