FREAK’S STOREが提案する「FREAK’S DENIM」。 定番にひとさじの遊びを加えた新しい一本。 古着のような風合いと今っぽさを兼ね備えた、大人のための“新定番”。

株式会社デイトナ・インターナショナル詳細を見る :https://www.daytona-park.com/feature/1072136

シンチバックデニムパンツ \12,100(tax in)

ダークネイビーサックスブルー

●立体感のあるワイドカーブシルエットで、存在感のあるデニムパンツ

●デニムならではのユーズド感ある加工感やディテール

●シンチバックデザインがポイントで、後ろを絞ることでシルエットの変化を楽しめます

バギーデニムパンツ \11,880(tax in)

サックスブルーダークネイビー

●腰周りはすっきりと見せつつ、裾にかけて広がるバギーシルエットでメリハリのある一本

●股上は程よい深さに調整し、バギーながらも履きやすさを兼ね備えたデザイン

●ジャストウエストでも腰履き風でも、スタイリングに合わせて着こなしのアレンジが可能

デニムオーバーオール \15,994(tax in)

サックスブルーダークネイビー

●オーバーオールながら、華奢な肩紐とバックのクロスディテールでフェミニンな印象に仕上げた一着

●ワークテイストになりすぎず、女性らしい着こなしが叶うデザイン

ハーフ デニムパンツ \9,680(tax in)

ダークネイビーサックスブルー

●トレンドのハーフパンツをベースに、ややフレアシルエットで大人も取り入れやすいデザインに仕上げました

●ひざ下の短すぎない丈感で、ラフになりすぎずバランスよく着用可能

●シンプルながら、脇やバックポケットは古着のリメイクのような加工で立体感のある仕上がりに

詳細を見る :https://www.daytona-park.com/feature/1072136

FREAK’S STORE(フリークス ストア)

「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。