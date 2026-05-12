将棋YouTuber「シュガー」氏 × 「将棋実況 そら」氏による『棋桜（KIOU）』先行プレイ対局動画を公開

株式会社ネコノメ

株式会社ネコノメ（本社：東京都中央区、代表取締役：工藤ショーン）は、2026年春配信予定の対戦型将棋ゲーム『棋桜（KIOU）』において、将棋YouTuberである「シュガー」氏と「将棋実況 そら」氏による先行プレイ対局動画が、両氏のYouTubeチャンネルにて2026年5月9日（土）に公開されたことをお知らせします。

実際のゲーム画面と対局の様子、両氏のリアルなプレイ感想を通じて、『棋桜（KIOU）』の魅力をいち早くご覧いただけます。

【人気将棋YouTuber同士の対戦が実現】

今回公開された動画は、将棋ファンから高い人気を集めるお二人「シュガー」氏と、「将棋実況 そら」氏が、配信前の『棋桜（KIOU）』で実際に対局する貴重な先行プレイ映像です。

両者それぞれの視点から同じ対局を撮影しており、二つの動画を見比べることで、対局者双方の駆け引きや心理戦をより深く楽しむことができます。

【公開動画】

▼シュガー氏視点：「【話題】棋桜でそらと対局してみた」

https://youtu.be/ChlwiMg7tfg

▼そら氏視点：「【先行プレイ】話題の将棋アプリ『棋桜』で対局してみた」

https://youtu.be/owFkAvbtY3Q

【動画でご覧いただける内容】- 配信前の『棋桜（KIOU）』の実際のゲーム画面- 人気YouTuber同士による白熱の実戦対局- 戦法・囲いを読み上げる豪華声優陣によるボイス演出- お二人による率直なプレイ感想・フィードバック

動画の概要欄には『棋桜（KIOU）』への感想や改善要望を募るコメントも掲載されており、ユーザーの声を取り入れながら開発を進める本作の姿勢が伝わる内容となっています。

【ゲーム概要】

『棋桜（KIOU）』は、魅力的なキャラクターとの交流と、競技性の高い将棋対局を同時に楽しめる新感覚の将棋ゲームです。豪華声優陣によるボイス演出、キャラクターとの好感度システム、そして初心者から有段者まで誰もが自分のペースで楽しめる対局システムを搭載。和×ファンタジーの世界観の中で、将棋盤上の駆け引きとキャラクターとの物語をお届けします。

【製品情報】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/145138/table/67_1_42bd8906c2f8e6cfefb781312f79fda4.jpg?v=202605130951 ]

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【お問い合わせ先】 株式会社ネコノメ 広報担当 E-mail：contact@neconome.co.jp