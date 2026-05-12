Another works・RePlayce・民間人材教育参画推進機構が3社連携、複業を通じた教育現場の新たな担い手の創出へ

株式会社RePlayce（リプレイス）

中高生向けキャリア教育事業を展開する株式会社RePlayce（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本将裕、以下RePlayce）は、株式会社Another works（本社：東京都港区、代表取締役社長：大林 尚朝、以下当社）、および一般社団法人 民間人材教育参画推進機構（理事長：堀田龍也、以下PPTP）と複業を通じた教育現場の新たな担い手の創出を推進するための連携を開始したことをお知らせいたします。

連携の背景

少子高齢化やキャリアの多様化が進む中、学校教育においても「探究的な学び」やキャリア教育の重要性が高まっています。一方で、教員の多忙化や専門人材の不足により、生徒一人ひとりに寄り添った学びの実現には限界があるのが現状です。

RePlayceはこれまで、中高生向けの探究・キャリア教育事業を通じて、多様な民間人材が教育に関わる価値と可能性を実感してきました。

しかしその一方で、

・教育スキルの担保

・受け入れ側の安心感

・継続的な人材供給

といった観点において、教育現場と民間人材を持続可能につなぐ仕組みには、まだ課題が残されていると考えます。こうした背景を踏まえ、教育現場と民間の双方にとって持続可能な形で、質の高い探究的な学びを実現する仕組みとして、PPTPが設立されました。

また、Another worksは、複業人材と企業・自治体をつなぐプラットフォームを展開し、これまで2,000社以上の企業や約190の自治体・教育機関など、多様な領域で人材活用を支援してきました。

教育分野においてもその仕組みを活かし、社会的意義の高い領域での人材活用を広げていくことを目指しています。

本連携は、こうした3者の強みを掛け合わせることで、教育人材の創出から質の担保までを一体で実現するものです。

連携内容と展望

本連携では、RePlayceが有する中高生向けキャリア教育・探究学習領域における実践知、PPTPが推進する教育研修・認定制度に関する専門的知見、そしてAnother worksが持つ複業人材ネットワークおよび民間専門人材のマッチングノウハウを掛け合わせることで、教育現場における新たな共創モデルの創出を目指します。特に、民間で培われた実践知や専門性、越境経験を教育現場へ還元することで、生徒一人ひとりの探究心やキャリアオーナーシップを育むとともに、探究学習・キャリア教育を支える持続可能な人材基盤の形成を推進してまいります。

また、本連携の第一弾施策として、「教育現場における民間人材活躍の可能性」や「教育領域で複業を始めるための一歩目」をテーマに、共同イベントを開催いたします。当日は、株式会社RePlayce 代表取締役 山本 将裕、東京学芸大学 教育インキュベーションセンター長・教授 金子 嘉宏 氏、株式会社Another works ブランドマネージャー 黒田 瑛子 氏が登壇し、教育現場を取り巻く現状や変化、民間人材が教育に関わる仕組み、現場で求められるリアルな視点についてお話しします。

今後も3者は連携を強化し、教育現場に新たな価値を創出してまいります。

https://anotherworks20260623.peatix.com

「探究創造コーチ認定制度」における研修講座について

研修内容は以下の通りです。

カリキュラム内容

2級：

- 探究学習をはじめとした近年の学校教育の変化- コーチに求められるコンピテンシー- STEAM教育を実践する授業設計- 授業におけるコーチのミッションと基本姿勢- 生徒の成長ステップと関与の技術- モチベーションを高める授業設計- 関係構築とファシリテーションのためのTips集- 理解度テスト

1級（26年6月提供予定）：

- 1級講座の概要- ファシリテーション・授業設計の考え方- 授業設計の実践- 実践現場での授業実施（審査）

本資格は、2級で知識理解を深め、1級で実践スキルを習得する段階的な構成となっており、両級の取得を推奨いたします。



＜料金（税込）＞

2級講座：44,000円

2級認定料：11,000円

1級講座：44,000円 ※不合格の場合、再受験料：33,000円

1級認定料：11,000円

認定更新料：3,300円

※以下のお申し込みは、割引制度がございます

・法人様経由での一定人数以上のお申し込みの場合：詳細はこちら(https://drive.google.com/file/d/1Y0XN_zApELLJp5KcmHMdFcTPDUZsACBa/view)

・2級講座と1級講座をセットでお申し込みの場合：1級講座を11,000円割引

各社代表コメント

株式会社RePlayce 代表取締役 山本将裕

これまで私たちは、探究型の学びの現場において「関わる大人の質」が子どもたちの成長に大きく影響することを実感してきました一方で、志ある民間人材が教育に関わりたいと思っても、その機会や仕組みはまだ十分に整っていません。本連携により、育成から認定、現場参画までを一体で設計することで、個人の想いを実際の価値提供へとつなげることが可能になると考えています教育に関わる新たな選択肢を広げることで、より多くの子どもたちに質の高い学びを届けてまいります。

株式会社Another works 代表取締役 大林尚朝 氏

当社は、「挑戦するすべての人の可能性を最大化する」という理念のもと、民間企業のみならず、自治体・スポーツチーム・教育機関など、多様な領域における複業人材登用を支援してまいりました。とりわけ教育現場においては、教員不足の深刻化や、地域・環境によるキャリア教育機会の格差など、従来の枠組みだけでは解決が難しい課題が顕在化しており、社会で培われた知見や経験を持つ外部人材の参画意義は、ますます高まっています。

そのような中、「教育を通じて誰もが未来に希望を持てる社会をつくる」というPurposeを掲げるRePlayce社と連携できることを、大変意義深く感じております。本取り組みを通じて、社会の第一線で活躍する多様な人材と子どもたちとの接点を創出し、子どもたちが自身の可能性や未来に対して前向きな選択肢を描ける機会を広げてまいります。そして、これからの時代を主体的に切り拓く次世代人材の育成と、誰もが希望を持てる社会の実現に貢献してまいります。

一般社団法人 民間人材教育参画推進機構 代表理事 堀田龍也 氏

民間人材の教育参画を広げていくためには、単なる機会提供にとどまらず、質の担保と社会的な信頼の確立が不可欠です。本制度では、探究的な学びに伴走するための基準を明確にし、認定を通じてその可視化を行います。さらに本連携により、募集・育成・認定・現場参画が分断されることなく接続されることで、持続的に人材が循環する仕組みが実現します。教育と社会をつなぐ新たな担い手を創出する基盤として、本取り組みを推進してまいります。

各社担当コメント

株式会社RePlayce 執行役員 兼 経営企画部長 沖 昂治郎

探究的な学びの質は、関わる大人の質が深く関わります。志ある民間人材が教育現場で活躍できる仕組みを整えることが、子どもたちへの最大の貢献だと考えます。今回の連携を通じ、その実現にRePlayceとして全力で取り組んでまいります。

株式会社Another works ブランドマネージャー 黒田瑛子 氏

私自身、これまで中高生向けのキャリア講師として累計30校以上で授業を行い、「複業」をはじめとしたこれからの働き方の選択肢や、挑戦することの大切さを伝えてきました。その中で強く実感したのは、生徒たちが“まだ知らない選択肢”に触れることの重要性です。実際に社会で挑戦し続けている大人との出会いは、子どもたちの視野を大きく広げ、自分自身の未来の可能性を描くきっかけになります。

一方で、学校現場ではキャリア教育や探究学習を支える人材不足という課題も感じてきました。だからこそ、民間で培われた実践知や専門性を教育現場へ還元していく今回の取り組みには、大きな意義があると考えています。RePlayce様、PPTP様と連携しながら、教育現場に新たな価値と選択肢を届けられることを、非常に楽しみにしています。

株式会社Another works

Another worksは、「挑戦するすべての人の機会を最大化する」をVisionに掲げ、“複業”を通じて新たな挑戦や可能性が広がる社会を目指す企業です。主力事業である複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を通じて、個人・企業・自治体をつなぎ、多様な人や価値観が交差することで、新しいキャリアや選択肢が広がる場を生み出しています。Another worksは、誰もが今の環境を大きく変えることなく、自分らしい挑戦へ踏み出せる“挑戦の起点”であり続けます。

社名：株式会社Another works

代表取締役社長：大林 尚朝

本社所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門五丁目13番１号 虎ノ門40MTビル3階

HP：https://anotherworks.co.jp

本件に関するお問い合わせ先：press@anotherworks.co.jp

一般社団法人 民間人材教育参画推進機構

教育現場のニーズと社会人の学びのニーズを掛け合わせ、持続可能に学び合える仕組みの構築を目的に設立。民間企業や団体が持つ多様な専門性・経験・価値観を教育現場に届けることで、学校と社会がともに子どもたちの学びを支える文化の醸成を目指しています。教育現場との対話を重視しながら、子どもたち一人ひとりの可能性を広げる多様な学びの機会を創出し、「問いを立て、他者と協働し、価値を創造する力」を育む社会の実現に寄与します。

社名：一般社団法人民間人材教育参画推進機構

所在地 ：東京都小金井市貫井北町4丁目1番1号 東京学芸大学内

代表理事 ：堀田 龍也

公式サイト：https://pptp.or.jp

株式会社RePlayce

中高校生向けキャリア探究サービス「はたらく部」を株式会社NTTドコモからスピンアウトし、2024年4月創立。2025年にはHR高等学院を開校し、若い世代の探究心に火をつけ、「今の教育のあり方をアップデートする」をミッションに、子どもたちの自己実現、今後の日本社会を支える人材育成の事業に取り組む。はたらく部を2025年12月にリブランディングし、「TANQ BASE」として再始動。

本社 ：東京都渋谷区

代表取締役CEO：山本 将裕

事業内容 ：中高生向けキャリア探究オンラインスクール「TANQ BASE」運営、通信制高校サポート校 HR高等学院の運営、探究教材開発、社会人講師派遣、オンラインスクール事業運営等

ミッション ：「今の教育のあり方をアップデートする」

公式サイト ：https://replayce.co.jp

・2025年春開校 新たな形の通信制サポート校：https://hr-highschool.com

・中高生向けキャリア探究オンラインスクール「TANQ BASE」：https://tanqbase.com

※2025年12月より「はたらく部」はサービスリブランディングして「TANQ BASE」として再始動しました。