大阪市福島区海老江に「OTAICHI!! POP!! WORLD!! 大阪福島店」グランドオープン！

おたいちアミューズ株式会社

おたいちアミューズ株式会社（本社：兵庫県加古川市／代表取締役社長：笹部 隆三）は、2026年5月16日（土）に、新店舗となる「クレーンゲーム＆カプセルトイ専門店 OTAICHI!! POP!! WORLD!! （オタイチ!!ポップ!!ワールド!!）大阪福島店」をオープンいたします。

OTAICHI!! POP!! WORLD!! 大阪福島店（大阪市福島区海老江）

ついに大阪に初上陸！ 進化系クレーンゲーム専門店

皆さまに大変ご好評をいただいております、OTAICHI!! POP!! WORLD!! 東加古川店（兵庫県加古川市）、OTAICHI!! POP!! WORLD!! 岐阜大垣店（岐阜県大垣市）、OTAICHI!! POP!! WORLD!! 愛知西尾店（愛知県西尾市）に続き、大阪市福島区に4店舗目となる新店をオープンする運びとなりました。

「OTAICHI!! POP!! WORLD!! 大阪福島店」では、既存店の運営から培われた、お客様へのサービスやホスピタリティを大切に思いながら、皆さまにご満足いただける時間、空間をご提供いたします。

「OTAICHI!! POP!! WORLD!! 大阪福島店」店舗概要

【店舗所在地】

大阪府大阪市福島区海老江3丁目23-3

【アクセス】

▼電車の場合

・最寄駅から徒歩で約10分

・阪神電車「野田」駅／JR東西線「海老江」駅（1番出口から）／大阪メトロ千日前線「野田阪神」駅（1番出口から）

▼車・バスの場合

・大阪シティバス（野田阪神～大阪駅）「上海老江」下車すぐ

・西野田中津線「海老江」交差点を北へ約1分

【駐車場】280台

【営業時間】11:00～22:00

【設置台数】クレーンゲーム筐体：150台以上、カプセルトイ筐体：200台以上

■店舗サイト：https://otaichi-pop-world.com/top/osaka_fukushima/

■大阪福島店X：https://x.com/Otaichi04osaka

■OTAICHI!! POP!! WORLD!! 公式X：https://x.com/X_PopWorld

■OTAICHI!! POP!! WORLD!! 公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@opw-media

楽しい時間を過ごしていただく「オタイチ!!ポップ!!ワールド!!」の魅力

店内の様子（大阪福島店）開放感のある、広い通路が気持ちいい！

店舗内全体において、通路幅を大きく広く取ってあるため、見通しがよく、小さなお子様にも目の届きやすい、安心して遊べるようなレイアウトとなっています。

ビッグクラッピーの愉快な演出でお出迎え！

エントランスや店舗内に、人の動きを感知したり、クレーンゲーム筐体の挙動に合わせて、にぎやかに拍手をしてくれる「ロボット」を配置。オリジナルの歌や漫才で、お客様を楽しませてくれます。小さいながらも、ハイテンションなムードメーカーです。

エントランスの大型サイネージとビッグクラッピー

食品保存ラップや食器洗剤もバラエティに富んだ、食品類や日用品が魅力的！

日常生活に必要な品々をお店で買うような感覚で、クレーンゲームを楽しく遊びながらゲットできます。また、豊富に取り揃えた景品ラインナップは、皆さんを飽きさせません。特に、子育て世代、忙しいお母さんたちの味方として、この空間をフル活用していただくことが、私たちの望みです。

便利なイエローカートで、快適に！

店舗内において、景品運搬用のイエローカートが、大変ご好評をいただいております。

オタイチ!!ポップ!!ワールド!! ならではの「景品の獲りやすさ」から、イエローカートをいっぱいにされているお客様も少なくありません。沢山の景品を運ぶ、必須アイテムとして、大活躍中です。

景品を運ぶためのイエローカート

ぬいぐるみやフィギュア、キャラクターグッズはもちろん、お菓子・食品・日用品まで、世代を超えて楽しめる多彩な景品ラインナップ。もちろん、お子様向けの玩具やぬいぐるみ、最新のアニメキャラクターのフィギュアやグッズも随時入荷。新感覚で遊んでいただけるアミューズメント施設です。

景品運びに便利なキャリーカート（写真人物は、弊社公認アンバサダー「はっち」さん）