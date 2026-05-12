組織の新しい取り組みを支える実践ツール集「Muture Toolbox」を無料公開

株式会社Muture

株式会社Muture（以下、Muture）は、大企業の組織変革に伴走支援する中で蓄積した実践知をまとめた、組織活動の第一歩で使えるツール集「Muture Toolbox」を、Webサイト（https://muture.jp/toolbox）で無料公開しました。MVPキャンバス、インセプションデッキ、RACIチャート、ペルソナ設計など、現場で繰り返し求められるフレームワークを、専門知識をこれから獲得していく人に向けて使える形に編集しています。 「急にDX推進担当を任された」「何から始めればいいか分からない」といった、組織での新しい活動を始めたい方を対象とした、無料公開のナレッジデータベースです。

概要

「自分ごと」になった瞬間に、頼れる資料が見つからない

- 名称：Muture Toolbox- 形態：Webサイト（無料公開）- URL：https://muture.jp/toolbox- 主な対象：組織で新しい活動を始める担当者／専門知識・経験を前提にしないフレームワークを探している人- 提供：株式会社Muture

DX・AI活用、新規プロジェクトの推進は、いま多くの企業で急務になっています。一方で、現場の担当者になって初めて関連情報を探そうとすると、Webや書籍で見つかる多くの資料は、すでに一定の専門知識を持っている人を前提に書かれていることが少なくありません。「DX推進担当に任命された」「明日からこのプロジェクトのリードを」と急に役割を渡されたとき、最初の一歩で迷う人が多くいます。

Mutureは、大企業の組織変革に伴走支援する中で、「専門知識をこれから身につけるメンバーが、新しい活動を始める初日に使える共通言語」を必要とする現場の声に数多く接してきました。「Muture Toolbox」は、その現場の必要に応える形で編集されたナレッジ集です。

「Muture Toolbox」とは

「Muture Toolbox」は、Mutureが日々の伴走支援の中で蓄積してきた実践知を、現場でそのまま使える形に編集したツール集です。立ち上げ期に繰り返し求められるフレームワークやマインドセットを、なぜそのツールを使うのかという背景・目的と合わせて掲載しています。

公開時点で掲載している主なテーマ：- プロジェクト立ち上げの認識合わせ：インセプションデッキ- 役割整理：RACIチャート- 価値検証の考え方：MVP、MVPキャンバス- 顧客理解：CPF/PSF、SPF/PMF、フィットジャーニー- リサーチと対象設定：ユーザーリサーチ、ペルソナ設計- スタンス：プロダクト開発の心持ち

専門用語の解説や、ツールを使う場面のイメージを併記しているため、専門知識のない方でも「最初の一歩」として手に取りやすい構成にしています。

公開の背景・想い

想定する使い方- 組織での新しい活動を始める初日に、チームの認識を合わせる土台として- 「DXを推進してほしい」と任命されたが、何から手をつけるか整理したいときに- 大企業の事業開発・人事・経営企画など、専門職以外の総合職メンバーが、第一歩で使う共通言語として

Mutureは、大企業の組織変革に伴走支援する中で、現場特有の課題と、それに応える実践知の蓄積を続けてきました。これらは本来、現場の中だけにとどめず、組織の中で新しい活動を始めようとする人に、広く届けるべきものだと考えています。

「Muture Toolbox」を社会に広く公開することで、組織の中で動こうとする人の「最初の一歩」を後押しし、ひいては社会全体のアップデートにつながると考えています。今後も、Mutureの現場活動から生まれる実践知を継続的に編集・追加していく予定です。

法人向け相談窓口

「自社で具体的にどう活用すればよいか相談したい」「研修やワークショップでの活用イメージを聞きたい」といった方向けに、無料相談を受け付けています。詳細・お申し込みは、下記の無料相談フォームよりご連絡ください。

無料相談はこちら：https://muture.jp/talk-with-us

株式会社Mutureについて

丸井グループとグッドパッチのジョイントベンチャーとして2022年に設立。日本を代表する大企業とソーシャルセクターの組織変革・DX推進を事業内容とし、「相利共生の未来を実現する」というビジョンのもとに活動しています。ビジネスにおける二項対立や情報の非対称性をなくし、すべての個性が尊重され、多彩な価値観が共生する仕組みのデザインを目指しています。

社名のMuture（ミューチュア）は、mutualism（相利共生）とfuture（未来）を掛け合わせた造語です。

お問い合わせ先

- 社名：株式会社Muture（ミューチュア）- 代表取締役：莇 大介- 所在地：東京都中野区中野4-3-2- 設立：2022年4月27日- 事業内容：大企業・ソーシャルセクターの組織変革・DX推進- 公式サイト：https://muture.jp/

株式会社Muture 広報担当

お問い合わせフォーム：https://muture.jp/contact