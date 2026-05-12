いま、再び選ばれ始めた「自宅葬」　実際の雰囲気を見て感じられるイベントを開催

株式会社おくるかたち

2026年5月24日（日）、株式会社おくるかたち（福岡市西区）は、筑前前原駅構内レンタルスペースにて、自宅葬の雰囲気を実際に見て感じられる「自宅葬体験会」を開催いたします。

おくるかたちは、代表者が納棺師・僧侶として多くのご葬儀に携わる中で感じてきたことをもとに、自宅葬を専門に提案する会社です。

◆自宅葬体験会開催の背景

近年はコロナ禍以降の葬儀の小規模化に加え、長寿化によって「呼べる親族や友人が少ない」という状況も増えてきました。

現役を退いてからの期間が長く、地域や人とのつながりが以前より少なくなっている現実を、実際の葬儀の現場でも感じています。

そのような中で、故人様が生前「最期は住み慣れた自宅に帰りたい」とご家族へ伝えておられたり、「本当に近しい人だけで静かに見送りたい」というご家族の想いから、自宅葬を選ばれる方も増えています。

一方で、「自宅で葬儀はできるのか」「準備は大変ではないか」といった不安の声も少なくありません。

今回の体験会では、実際の祭壇や空間を再現し、自宅葬の雰囲気を見て感じていただきながら、流れや費用についてもわかりやすくご案内いたします。

実際の自宅葬を再現した祭壇イメージ住み慣れた自宅で、あたたかなお見送りを

◆おくるかたちの自宅葬で行うサポート内容

おくるかたちでは、プランとは別費用となることも多いラストメイクや読経を、あらかじめ含めた形で自宅葬をご提案しています。

また、ご自宅での家具移動や空間づくり、ご近所へのご挨拶なども必要に応じてサポートし、ご家族の不安をできるだけ軽減しながら、自宅でのお見送りを行えるよう努めています。

ご家族のそれぞれの状況や想いに合わせながら、「自宅に帰りたい」という故人様の願いに寄り添い、ご家族らしいお見送りをご提案しています。

◆自宅葬体験会について

今回の自宅葬体験会では、実際の祭壇や空間を再現し、僧侶による読経も行いながら、「自宅でどのようなお見送りができるのか」を実際に見て・感じていただける内容となっています。あわせて、自宅葬の流れや費用についてもわかりやすくご案内いたします。

また、当日は仕出し弁当もご用意しており、他の葬儀社で会員になられている方も含め、どなたでもご参加いただけます。

誰にでも訪れる人生の幕引きを、どのように迎えるのか。「自宅葬」という一つの選択肢を、実際に見て・感じながら考えていただく機会になれば幸いです。

◆ このような方におすすめです- 住み慣れた自宅から送り出したいと考えている方- 家族だけで静かにお見送りをしたい方- ご家族らしいお見送りを考えたい方- 自宅葬について実際の雰囲気を見てみたい方- 葬儀について事前に相談・準備をしたい方■ 自宅葬ギャラリーを常設しています

おくるかたちでは、実際の自宅葬の雰囲気を見ていただける「自宅葬ギャラリー」も常設しており、事前見学やご相談にも対応しています。

実際の自宅葬の雰囲気をご覧いただける「自宅葬ギャラリー」ご自宅でのお見送りを体感していただけます

■ 自宅葬体験会 開催概要

開催日時：2026年5月24日（日）

会場：糸島市前原駅南2-2-1-2F（JR筑前前原駅構内 ニコニコレンタカー横）

内容：自宅葬体験会（祭壇展示・読経等 模擬葬儀・相談会）

参加費：無料

参加特典：仕出し弁当付き

参加方法：事前予約制

■ 本件に関するお問い合わせ先

会社名：株式会社おくるかたち

事務所・自宅葬ギャラリー

福岡県福岡市西区福重4-23-17 SunGarage姪浜大通り1号室

代表者：遠藤 恵太

TEL：092-207-0385

MAIL：info@okurukatachi.com

株式会社おくるかたち公式サイト

URL：https://okurukatachi.com