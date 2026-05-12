OUGホールディングス株式会社

OUGホールディングス株式会社（本社：大阪市福島区、代表取締役社長：橋爪康至、証券コード：8041）は、2026年5月12日開催の取締役会において、2026年3月期 決算を確定いたしましたので、お知らせいたします。



詳細は、以下のURLよりご覧いただけます。

■2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）

https://prtimes.jp/a/?f=d167634-9-08505af77fe1c77251eb3a2a351686bb.pdf

■2026年3月期 決算要約説明資料

https://prtimes.jp/a/?f=d167634-9-afb315a670d30bf8c77ca2879af52269.pdf

■OUGホールディングス株式会社 ホームページ IRニュース

https://www.oug.co.jp/ja/ir/news.html

OUGホールディングス株式会社

ＯＵＧグループは、持株会社であるＯＵＧホールディングス株式会社と関係会社15社および関連会社3社により構成されています。

ＯＵＧグループは、水産物の卸売事業を中核に据えて、養殖事業・食品加工事業・物流事業・小売事業など多岐にわたる事業を展開する企業グループです。