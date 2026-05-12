【伊豆長岡温泉 三養荘】「月見台」を復元し、日本文化の魅力を発信

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

伊豆長岡温泉 三養荘（所在地：静岡県伊豆の国市墹之上270、支配人：吉浦 正博）は、2026年5月13日（水）より日本に古くから受け継がれてきた「観月」の文化のなかで、月を鑑賞するために設けられる「月見台」を新館に復元し、日本庭園が織りなす四季折々の景色とともに月を眺め、日本の「趣」をご堪能いただける当施設ならではの滞在体験を提供してまいります。本サービスは、西武プリンスホテルズ＆リゾーツが今後展開していく「プリンスシグニチャー体験」シリーズ（後述）の1つとして、発表するものです。

月見台

日本では古くから月を愛でる「観月」の文化が親しまれてきました。奈良から平安時代にかけて宮廷文化の中で広まり、月を眺めながら和歌を詠むなど、月は日本人の美意識や季節感を象徴する存在として受け継がれてきました。

月見台を復元する三養荘の新館は、建築家 村野藤吾による設計で、庭園と建築が調和する日本建築の美意識が随所に生かされています。この空間に月見台を復元することで、静かな庭園の景色とともに月を眺める、唯一無二の空間が生まれます。

月見台

三養荘では、歴史ある建築と庭園が織りなす空間の魅力を大切にしながら、日本文化の美しさや魅力を感じていただける滞在体験を提供することで、日本の伝統文化の継承やその価値発信に取り組んでまいります。

月見台とは

月見台とは、日本に古くから受け継がれてきた観月文化の中で、月を鑑賞するために設けられてきた空間です。庭園や池を望む場所に設けられることが多く、自然とともに月を眺めながら静かな時間を過ごす、日本ならではの文化として親しまれてきました。三養荘では開業当時、日本庭園を望むこの位置に月見台が設けられておりましたが、時代の変遷とともにその姿は失われておりました。このたび、創業当時の設えと思想をもとに月見台を復元。往時の趣を現代に甦らせるとともに、月と庭が織りなす静謐なひとときを、改めてお楽しみいただける空間として整えました。

伊豆長岡温泉三養荘「月見台」季節ごとの楽しみ方

夜の月見台

春ー自然の音に耳を傾けながら楽しむお茶会

夏ー月夜とともに楽しむ音楽の夕べ

秋ー名月を愛でる観月会

冬ー星空の下でこたつバー

〈外来利用可能〉「月見台」を舞台とした体験概要

お茶会イメージジャズイメージ

１.お茶会

月見台にて立礼式のお茶振る舞いを開催いたします。

開催日：６月より不定期

時間：12:00NOON.～2:00P.M.

料金：\2,500

定員：15名

２.月見台ジャズイベント

ご夕食後、月見台にてジャズナイトイベントを開催いたします。

開催日：2026年7月10日（金）

時間：5:30P.M.～8:00P.M.

料金：\32,000（ご夕食、ジャズ鑑賞、消費税・サービス料込）

内容：ご夕食・月見台でのジャズ鑑賞

※雨天時は館内にて実施いたします。

※内容は変更になる場合がございます。

西武プリンスホテルズ＆リゾーツが展開する「プリンスシグニチャー体験」シリーズについて

当社は「日本をオリジンとしたグローバルホテルチェーン」への成長を掲げ、『五感を揺さぶる体験創造』をテーマに、“記憶に残る旅の喜び”の創造に取り組んでいます。このたび、全国各地で当社が運営するホテル・スキー場・ゴルフ場のそれぞれにおいて、その施設の“顔”となる体験として、季節を問わずいつでも体験することのできる

象徴的な体験価値を「プリンスシグニチャー体験」と名付け、2026年4月から数年かけて順次発表・提供を開始してまいります。

晴山ゴルフ場での「ワンちゃん同伴ラウンド」、三養荘の「月見台」を皮切りに、その施設・その季節ならではのサービスを拡充し、施設独自の個性と魅力を体現する“ここでしか味わえない特別な体験”や“多様化する需要にお応えする体験”を提供してまいります。これにより、ホテルでの滞在そのものが旅の目的となり、国内外のお客さまから選ばれるグローバルホテルチェーンとして「差別化」を深化させ、世界中から愛されるブランドの確立を目指します。

伊豆長岡温泉 三養荘概要

旧三菱財閥の創始者・岩崎弥太郎氏の長男・久彌氏の別邸として、壮大な日本庭園の中に建てられました。歴史と格式ある数寄屋造りの本館は、貴重な国民的財産として有形文化財に登録されています。また新館は文化勲章受章者で建築家村野藤吾氏の設計によるものです。四季の移ろいが美しい庭園は、およそ3,000坪。近代日本庭園の先駆者である京都の庭師・小川治兵衛氏の手による壮大な日本庭園が広がります。

所在地：静岡県伊豆の国市墹之上270

開業：1947年10月

お問合せ：TEL 055-947-1111

アクセス：【電車でお越しの方】

伊豆箱根鉄道 伊豆長岡駅からタクシーにて平常時5分（予約制シャトルバス有）

【お車でお越しの方】

伊豆中央道 伊豆長岡北I.C.より平常時5分

村野藤吾設計の新館玄関日本庭園

※上記内容はリリース時点（5月12日）の情報であり、変更になる場合がございます。