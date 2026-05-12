FREAK’S STOREが台湾の臺北市にある心中山線形公園で行われる「第1回 心中山グルメ・トラベルカーニバル」に出展が決定！

株式会社デイトナ・インターナショナル

株式会社デイトナ・インターナショナル(本社: 東京都渋谷区/ 代表取締役社長CEO：高橋正博)が運営するセレクトショップ「FREAK’S STORE(フリークスストア)」が、2026年5月14日(木)~5月17日(日)に台湾の臺北市にある心中山線形公園で行われる「第1回 心中山グルメ・トラベルカーニバル」に出展することが決定！



「第1回 心中山グルメ・トラベルカーニバル」は、台北メトロが主催し、日本・韓国・シンガポール・台湾からパートナーを迎えて開催されます。 会期中は開幕式および感謝式を実施するほか、旅行関連事業者や特色あるグルメ店舗などが出店し、会場全体を通じて活気あふれる催しを展開します。



FREAK'S STOREブースでも様々なコンテンツを展開します。

是非この機会に台湾でFREAK'S STOREの世界観をお楽しみください。

詳細を見る :https://www.daytona-park.com/news/1079919

【EVENT INFORMATION】

開催日程：2026年5月14日(木)~5月17日(日)

開催時間：14日(木)／15:00 - 20:00

15日(金)~17日(日)／14:00 - 20:00

開催場所：心中山線形公園 北エリア

(中山駅 4號出口から雙連駅近まで)

EVENT PROGRAM

【PHOTO BOOTH】

FREAK'S STORE特別仕様の「PHOTO BOOTH」が登場！Instgramのフォローでどなたでも参加いただけます。

【NOVELTY】

FREAK'S STOREブースでは、様々なNOVELTYをプレゼント！

※数に限りがございます。

※配布条件は現地スタッフにお尋ねください。

【LIVE PAINTING】

ペインターkakomaki氏によるLIVE PAINTを開催！

kakomaki（@kimakoka）：1994年生まれ、多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒業。

プラスチック製品や玩具、お菓子などを題材にした絵画作品を制作。

近年は絵の中からピックアップしたモチーフの立体物なども制作しています。

What’s「FREAK'S STORE」?

「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。

1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。

詳細を見る :https://www.daytona-park.com/news/1079919

SNS

FREAK'S STORE official Instagram https://www.instagram.com/freaksstore_official(https://www.instagram.com/freaksstore_official/?hl=ja)

FREAK'S STORE TAIWAN Instagram https://www.instagram.com/freaksstore_taiwan

FREAK'S STORE RED https://www.xiaohongshu.com/user/profile/5e342dd70000000001009de5

ONLINE STORE

FREAK'S STORE公式オンラインストア「Daytona Park」https://www.daytona-park.com/

ZOZOTOWN https://zozo.jp/shop/freaksstore/

Rakuten https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-freaksstore/

Shopee https://shopee.tw/onecart

(株)デイトナ・インターナショナル

1986年創業。基幹事業であるセレクトショップ「FREAK‘S STORE(フリークス ストア)」をはじめ、サステナブルをテーマにしたコンセプトブランド「Firsthand(ファーストハンド)」やコミュニケーションメディア「FREAK(フリーク)」、セレクトショップ業界初となる協業規格住宅「FREAK’S HOUSE」、コワーキングスペース「&FREAK.」、再エネプロジェクト「フリークス電気」など幅広く手がける。

FREAK‘S STOREで培った「好き」や 「熱意」から生まれるコラボレーションやアライアンス、ローカルプロモーションなど独自性のある企画で、SDGsの取り組みも推進している。

https://daytonajp.com/