【産学連携】宮原SA・熊本県立南稜高等学校との 産学連携プロジェクトを今年も実施します！

西日本高速道路株式会社

地域の魅力発信を図るため、高校生が「地場食材」を活用したメニューのレシピを考案し、E3 九州自動車道 宮原SA（上下線）で販売するプロジェクトを実施します。

■実施目的

・地域資源である「地場食材」を活用した産学連携（メニューの考案・販売）の取り組みを通じて、地産地消の促進及び食による地域の魅力発信の一助となること。

・高校生が地場食材を使用したレシピを考案する事で、“食“を通じて地域を考えること。

■詳細内容

・販 売 箇 所 ：E3 九州自動車道 宮原SA（上下線） 運営者：九州産交リテール(株)

・販売コーナー：フードコート

・販 売 時 期 ：令和8年11月中・下旬～令和9年2月末を予定

・考案テーマ ：『熊本県の冬の食材・特産品を使用したあったかメニュー』

■スケジュール

(1)参加生徒さま向け説明会(令和8年5月20日(水曜))

メニューの考案方法及びメニューを考案する際に気を付けていただきたい内容の説明をします。

(2)レシピ考案（～令和8年7月上旬頃まで）

熊本県立南稜高等学校の生徒が、考案テーマを基にレシピを考案します。

(3)書類審査（令和8年7月上旬頃）

宮原SA（上下線）の運営者である九州産交リテール株式会社が、考案レシピの書類審査を行います。

(4)プレゼンテーション審査（令和8年8月上旬頃）

書類審査を通過したレシピを考案した生徒が、審査員にプレゼンテーションを行い、宮原SA（上下線）で販売する新メニューのレシピを決定します。

(5)試作会・意見交換会（令和8年8月下旬頃）

宮原SA内にて、新メニューのレシピを考案した生徒と宮原SAの料理長による「メニューの試作会」と「意見交換会」を実施します。

(6)表彰式・試食会（令和8年10月上旬頃）

熊本県氷川町内の会場にて、新メニューのレシピを考案した生徒を表彰のうえ、「メニューの試食会」を実施します。

(7)新メニュー販売（令和8年11月中・下旬～令和9年2月末（予定））

宮原SA（上下線）で、高校生が考案した新メニューを販売します。

※ 実施時期および実施場所は、現時点での予定であり、今後変更となる場合があります。

※ 詳細は、このHP等でお知らせします。

SAPAの詳細はこちら

宮原サービスエリア :https://www.w-holdings.co.jp/sapa/25230/