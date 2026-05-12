【産学連携】山之口SA・宮崎県立小林秀峰高等学校との 産学連携プロジェクトを実施します！

西日本高速道路株式会社

地域の魅力発信を図るため、高校生が「地場食材」を活用したメニューのレシピを考案し、E10 宮崎自動車道 山之口SA（上下線）で販売するプロジェクトを実施します。

■実施目的

・地域資源である「地場食材」を活用した産学連携（メニューの考案・販売）の取り組みを通じて、地産地消の促進及び食による地域の魅力発信の一助となること。

・高校生が地場食材を使用したレシピを考案する事で、“食“を通じて地域を考えること。

■詳細内容

・販 売 箇 所 ：E10 宮崎自動車道 山之口SA（上下線） 運営者：宮崎交通（株）

・販売コーナー：ショッピングコーナー

・販 売 時 期 ：令和8年10月中旬～令和8年11月末を予定

・考案テーマ ：『宮崎県産(牛・豚・鶏・しいたけのうちいずれか)の食材を使用したテイクアウトメニュー』

■スケジュール

(1)参加生徒さま向け説明会(令和8年5月22日(金曜))

メニューの考案方法およびメニューを考案する際に気を付けていただきたい内容の説明をします。

(2)レシピ考案（～令和8年7月上旬頃まで）

宮崎県立小林秀峰高等学校の生徒が、考案テーマを基にレシピを考案します。

(3)レシピ審査（令和8年7月上旬頃～7月下旬頃）

山之口SA（上下線）の運営者である宮崎交通株式会社が、考案レシピの書類審査を行い、山之口SA（上下線）で販売する新メニューのレシピを決定します。

(4)試食会・意見交換会（令和8年9月上旬頃）

新メニューのレシピを考案した生徒と山之口SAの調理責任者による「メニューの試食会」と「意見交換会」を実施します。

(5)新メニュー販売（令和8年10月中旬～令和8年11月末まで）

山之口SA（上下線）で、高校生が考案した新メニューを販売します。

※ 実施時期および実施場所は、現時点での予定であり、今後変更となる場合があります。

※ 詳細は、このHP等でお知らせします。

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山之口サービスエリア :https://www.w-holdings.co.jp/sapa/29050/