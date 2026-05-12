『Cuugal６月号』エスターバニーコラボ「ぷっくりシール＆バインダーセット」が付録！夏のメイク悩み解決Q&A、映える水着コーデミックスも紹介！公式オンラインショップで購入すれば限定ステッカーも！

きい＆ももわ＆しなこの表紙が目印！

株式会社ポップティーン

Cuugal６月号は、2026年夏のトレンドアイテムやUV対策など、本格的な夏が来る前にチェックしたい情報が満載。運動会や校外学習、修学旅行などの学校行事を楽しむポイントもピックアップしています。

４月号でデビューした新専属モデルと先輩専属モデルの個性に注目した企画、リアル私服着まわしバトルもあり、ファンも必見の一冊！

■発売日

2026年５月９日（土）

■定価

1,780円（税込）

■販売場所

全国の書店

公式オンラインショップ

https://cuugal-shop.stores.jp

■Cuugal６月号の付録

【エスターバニーコラボ ぷっくりシール＆バインダーセット】

付録のエスターバニーコラボ「ぷっくりシール＆バインダーセット」は、今回しか手に入らないオリジナルシールと、台紙までエスターバニーデザインのバインダー！シールが大好きな人には、ぜひゲットしてほしいアイテムです。

Cuugal６月号のハイライト-水着ミックス映えコーデ２０２６！

水着はプールか海でしか着られない？おしゃれなコーデに取り入れれば、タウンユースもできちゃいます！洋服としても活躍してくれるおしゃれな厳選水着を、おすすめコーデと一緒に紹介します。

Cuugal６月号のハイライト-2026年版(ハート) 新専属モデルと専属モデルをくらべてみた！

10人の専属モデルたちの魅力をチェック！ファッションや趣味などのいろいろな角度から、みんなの個性を調査します。

Cuugalを盛り上げるモデルたちを、ぜひ応援してください！

■Cuugal６月号のコンテンツ一覧

・Emma muah DANCE モノトーンなオトナ韓国ムード

・めるぷちオーディション2026 新メンバー決定！

・運動会を過去イチオシャレに楽しむ方法☆

・遠足・校外学習・修学旅行の準備やることリスト!!

・テカる・にじむ・消える…etc. 夏のメイク悩みまるっと解決Q&A(ハート)

・かわいく思い出つくっちゃお(ハート) キューガルモデルのお泊まり白書

・学校生活お悩み対策委員会！withしなこ(ハート)

・CuugalワークショップSNAP など

■年少から小２の女のコのための『Cuugalミニ』

・ミニモデルの５月→６月着まわしスイッチコーデ

・みらん＆じゅみ、キューガルミニ卒業！

・ミニ世代のじょーしきちょーさ！

・ミニモデルのならいごとレポート！

・雨の日の通学＆登園コーデSNAP！

・新学期の好感度アップコーデSNAP

Cuugal SNSや公式オンラインショップもチェック！

https://youtu.be/mh8uErQImUM

Cuugalの公式オンラインショップでは、最新号だけでなく過去のバックナンバーも販売中！オンラインショップで雑誌を購入すると、限定シールもゲットできます。

■Cuugal（キューーガル）について

Cuugal（キューーガル）は、2019 年に創刊した小中学生向けエンタメファッション雑誌です。2022 年「Popteen」と姉妹雑誌になり、隔月でトレンド情報を発信しております。

■Cuugal（キューーガル）公式SNS

●HP：https://cuugal.jp

●公式オンラインショップ：https://cuugal-shop.stores.jp/

●Instagram：https://www.instagram.com/cuugal_/

●TikTok：https://www.tiktok.com/@cuugal.ch

●X：https://twitter.com/cuugal

●Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCsEt4eFlpnbzR-UC6xvab9A

[株式会社ポップティーンについて]

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176341/table/3_1_5e3dd1a16770472013d11ab7d8b28dac.jpg?v=202605130951 ]