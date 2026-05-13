Next Level Aviation（R）、Clive Rankin氏をグローバル・ビジネス開発担当上級副社長に任命





フロリダ州ダニアビーチ、2026年5月12日 /PRNewswire/ -- すべてのBoeingおよびAirbusの民間航空機と関連ジェットエンジン・プラットフォーム向けの中古使用可能部品（USM）の世界的流通におけるリーダーであるNext Level Aviation®（NLA）は、Clive Rankin氏をグローバル・ビジネス開発担当上級副社長に任命しました。Clive Rankin氏は、エンジンMRO、リース、資産管理、およびエンジン運用において、民間航空業界で30年にわたる国際的な経験を有しており、アフターマーケットに関する深い専門知識とリーダーシップの実績をNext Level Aviation®にもたらします。

直近では、Clive Rankin氏は東欧の民間航空アフターマーケット企業でエンジン・プログラムの責任者を務め、その直前には、世界最大級のジェットエンジン・オーバーホール会社の一つでエンジンのオーバーホール・サービスを販売するセールス・ディレクターを務めていました。キャリアの初期には、A&Pメカニックおよびエンジニアとして、主要航空会社やOEMエンジン・ショップの現場で、豊富な実践的技術経験と知識を積みました。

新しい職務において、Clive氏は既存の業界ネットワークを活用し、また新たな関係を構築することで、NLAの買い手側と売り手側の両面において、Next Level AviationのUSM流通事業を大幅に拡大させます。

Next Level Aviation®の最高経営責任者（CEO）であるJack Gordon氏は、「Clive Rankin氏をNext Level Aviation®のグローバル・ビジネス開発担当上級副社長（SVP）として迎えられることを嬉しく思います」とコメントしました。

Gordon氏は次のように続けています。「民間航空アフターマーケットでの30年間のキャリアを通じて、さまざまな民間航空機やジェットエンジンのプラットフォームにおける広範な技術的・市場的知識を蓄積してきただけでなく、彼は業界内で素晴らしい個人的な評判と人脈を築いてきました。今後数年間、Next Level Aviationの事業成長に向けて、これらを共に活用していく計画です。」

グローバル・ビジネス開発担当上級副社長のClive Rankin氏は、次のように述べています。「Next Level Aviationは目覚ましい成長軌道にあり、このタイミングで招いていただき、グローバル規模での事業拡大を支援できることを嬉しく思います。豊富なリーダーシップと業界経験を持つJackそしてNLAチームの他のメンバーと協力することで、今後数年間に設定された積極的な成長目標を達成できると確信しています。」

Next Level Aviation®について

Next Level Aviation®は、ASA-100認証を取得し、FAA Advisory Circular 00-56Bに準拠したサプライヤーであり、BoeingおよびAirbusの全航空機プラットフォームおよび関連ジェットエンジン向けに、商用航空機/ジェットエンジン用中古使用可能部品（USM）を在庫しています。Next Level Aviation®は特に、Boeing 737およびAirbus A320 シリーズ機とその関連ジェットエンジン向けUSMの在庫供給に注力しており、これらは現在世界の商用機フリートの約65%を占めています。2013年3月にJack Gordonによって設立されたNext Level Aviation®は、商用航空機/ジェットエンジン用中古使用可能部品の世界トップサプライヤーへと成長しました。www.nextlevelaviation.net

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（日本語リリース：クライアント提供）

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