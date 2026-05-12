ロンシャンが“現代のパリジェンヌ”と30年以上を歩んできたアイコンに回帰した「Le Pliage(R) Xtra（ル プリアージュ(R) エクストラ）」新モデルが2026年5月12日（火）登場

ロンシャン・ジャパン株式会社

1948年にフランス パリでジャン・キャスグランが創業した、オーセンティシティとエナジーが融合するメゾンブランド ロンシャンは、1993年に誕生したメゾンのアイコン「ル プリアージュ(R)」に回帰し、レザーライン「Le Pliage(R) Xtra（ル プリアージュ(R) エクストラ）」からロングハンドルxイーストウェストの新モデル、そしてワントーンカラーの新ライン「Le Pliage(R) One（ル プリアージュ(R) ワン）」を全世界でローンチ、日本では公式オンラインストアと「ロンシャン ラ メゾン表参道」、「ロンシャン ラ メゾン銀座」を皮切りに、2026年5月12日（火）以降全国にて展開いたします。

定番と流行りを巧みにミックス＆マッチする“現代のパリジェンヌ”は、30年以上も王道だった「ル プリアージュ(R)」を再び携え、季節の装いに新たな息吹を吹き込みます。しなやかなカウハイドレザーが魅力を放つ「ル プリアージュ(R) エクストラ」新モデルは、トレンド感のある長めのハンドルと横長のスリムなデザインで登場いたします。グラフィカルさが際立つバッグは、「ル プリアージュ(R)」のコードであるフラップとスナップボタンはそのままに、たっぷりの収納を叶えるだけではなく、キーリングやシルクリボンで自分好みにアクセサライズできる設計です。「ル プリアージュ(R)」の豊富なカラーバリエーションのように、今季はクラシック（ブラック、ペーパー、カシュー、タートルダヴ）を含む計8色（モカ、ライム、ツンドラ、ウェーブ）を揃えます。大胆なルックスでデビューするメゾンのアイコンは、現代のパリジェンヌとスタイリッシュに街へと繰り出します。

“ひとつのアイコン、ひとつのコンセプト、ひとつのカラー”という想いを込めた「ル プリアージュ(R) ワン」は、日本の折り紙に着想を得たミニマルさに回帰し、デザイン性を重視したラインとして新たに登場いたします。無駄のない美しさを追求し、メゾンのシグネチャーレザー製のフラップとスナップボタン、リサイクルナイロンのボディに至るまで、すべてをワントーンカラーで仕上げました。機能美はそのままに、メゾンのデザインコードを現代的にアレンジし、クリーンでエフォートレス、そしてタイムレスな魅力を体現しています。全5色（ブラック、アントラシート、ベージュ、ライム、バーガンディ）が現代のパリジェンヌの装いにエナジーを注ぎ、より横長のシルエットにより長めのハンドルになったモデルが彼女たちの日々に寄り添います。

『大胆なデザインと個性が際立つカラーの「ル プリアージュ(R) エクストラ」は好奇心に満ちた人々に愛されるでしょう。現代的に生まれ変わった「ル プリアージュ(R) ワン」は、単色画のように見えますが、動きのあるシルエットを描き出し、良い意味で期待を裏切る存在です』（クリエイティブ・ディレクター ソフィ・ドゥラフォンテーヌ）

「Le Pliage(R) Xtra」

サイズ、税込価格：

H11×W26xD8.5cm（ショルダーバッグS）\67,100

素材／カラー展開：

カウハイドレザー100％／ブラック、ペーパー、カシュー、タートルダヴ、モカ、ライム、ツンドラ、ウェーブ

「Le Pliage(R) One」

サイズ、税込価格：

H25×W33xD18cm（トップハンドルバッグL）\26,400

素材／カラー展開：

ポリアミドキャンバス※（一部カウハイドレザー）／ブラック、アントラシート、ベージュ、ライム、バーガンディ

※再生繊維を70%以上含む

※カラーは写真左から順に記載

展開店舗：

公式オンラインストア、ロンシャン ラ メゾン表参道、ロンシャン ラ メゾン銀座、全国のブティック

※ブティックによって展開商品は異なります

【ロンシャンについて】

1948年にフランス パリでジャン・キャスグランが創業した、オーセンティシティとエナジーが融合するメゾンブランド。パイプにハンドステッチレザーを巻いた、世界初のラグジュアリー革巻きパイプから始まり、世代を超えて受け継がれてきたヘリテージを踏襲しながら、トラベルアクセサリー、ハンドバッグ、プレタポルテ、アイウェア、フットウェアへと拡大し、グローバルなブランドへと歩みを進めました。現在は、創業家三代目クリエイティブ・ディレクター ソフィ・ドゥラフォンテーヌのもと、フランスならではの暮らしの美学を独自のひねりを加えて再解釈し、“joie de vivre（生きる歓び）”に満ちた現代のパリジェンヌを彷彿とさせるロンシャン・ウーマンのスタイルを発信し続けています。また“We produce, we care, we repair”をモットーにサステナビリティを推進、フランス セグレに構えるアトリエを中心に真摯にものづくりに取り組んでいます。そして2026年、ロンシャンはB Corp(TM)認証を取得し、社会や環境へのコミットメントを表明するとともに、厳格かつ責任ある行動を改めて誓いました。リサイクルとリペア、次世代への継承は、従業員への配慮と公平性の促進、創造性の支援と並び、メゾンの75年に及ぶ持続可能性と未来を見据えたたゆまぬ姿勢を反映しています。4世代に渡って家族経営の伝統を守るロンシャンは、今もキャスグラン家が所有・経営、世界80か国に400を超える直営ブティックを所有しています。日本では、2017年9月にフラッグシップストア「ロンシャン ラ メゾン表参道」、2019年7月に「ロンシャン ラ メゾン銀座」が誕生し、全国に38ストアを擁します（2025年12月時点）。

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【掲載時のお問い合わせ先】

ロンシャン（ロンシャン・ジャパン）TEL 0120-150-116

公式オンラインストア https://www.longchamp.com/jp/ja/

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