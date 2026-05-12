根拠を持って判断できるWeb制作者へステップアップしたい方におすすめ！5/27（水）無料セミナー「WordPress 7.0時代の制作標準！ ～セキュリティ・高速化の新常識～」オンライン開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は5月27日（水）、GMOプライム・ストラテジー株式会社と共催で、WordPressの実務経験があるWeb制作者・Webエンジニア・Webデザイナーを対象に、無料のオンラインセミナー「WordPress 7.0時代の制作標準！ ～セキュリティ・高速化の新常識～(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174054/?rls)」を開催します。



本セミナーでは、WordPress 7.0時代に対応できる実務レベルの制作判断力を身につけることを目的に、WordPress 7.0の押さえるべきポイントである「制作者が最低限知っておくべきセキュリティ・高速化の考え方」「現場の負担を大きく減らすKUSANAGIという選択肢」について実例とともに解説します。

「とりあえず前と同じやり方」から卒業し、根拠を持って判断できるWeb制作者へステップアップしたい方におすすめの内容です。ご興味をお持ちの方は、この機会にぜひご参加ください。



＜このセミナーで得られること＞

・WordPress 7.0の変化を踏まえた、これからの制作基準がわかる

・セキュリティ・高速化を「最低限」で終わらせない判断軸が身につく

・技術的な理由を言語化し、説明できる制作者視点が手に入る

・KUSANAGIを活用して、セキュリティ・高速化の運用負担をまとめて解消する方法がわかる



◎KUSANAGIとは

KUSANAGIは、WordPressをはじめとするWebサイトの高速化・セキュリティ対策を強力にサポートする、実績豊富なサーバー実行環境です。煩雑になりがちな 「パフォーマンスチューニング」「セキュリティ対策 」「運用・保守の負担」をまとめて最適化できるため、「制作に集中したい」「運用の手間を減らしたい」制作者・エンジニアに選ばれ続けています。本セミナーでは、KUSANAGIを導入することで制作・運用がどのように楽になるのか、また、ConoHa VPSで簡単に試す方法についてもご紹介します。



＜こんな方におすすめ＞

・WordPress制作の実務経験がある、Web制作者／Webエンジニア／Webデザイナーの方

・WordPress 7.x系の対応に不安を感じている方、興味がある方

・WordPressのセキュリティ対策や高速化対応について「最低限はやっているが、正解に自信がない」方

・クライアントに対して技術的な理由を説明できるようになりたい方

WordPress 7.0時代の制作標準！ ～セキュリティ・高速化の新常識～

■日時

2026年5月27日（水）19：00～20：00



■場所

オンライン開催



■登壇者

GMOプライム・ストラテジー株式会社

マーケティング部 マーケティング室 室長

穂苅 智哉（ほかり・ともや） 氏

大学卒業後、Web制作やサーバー保守運用サービスでの営業やマーケティング等を経験し、前職では外資系CRMベンダーにて、パートナー企業様と売上拡大のための施策立案や実行支援を行う。現在、GMOプライム・ストラテジー株式会社マーケティング室長として、セミナーを含む様々なマーケティング活動を実施中。また、複数のコラム連載も行っている。



■参加費

無料



■定員

60名



■共催

株式会社クリーク・アンド・リバー社

GMOプライム・ストラテジー株式会社



▼詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174054/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174054/?rls)

※締切：2026年5月27日（水） 20：00





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

PEC事務局「WordPress 7.0時代の制作標準」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



＜デザイン・クリエイティブ関連セミナー＞

▼随時開催 株式会社カプコン オンライン個別面談・面接会

https://career.famitsu.com/lp/5455



▼UXディスカバリー: プロダクト開発の調査フェーズをマスターしよう （eラーニング）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/149411/



▼卓越したUIを作る ゲーム、アプリ、Webサイト（eラーニング）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/154594/



▼その他のデザイン・クリエイティブ関連セミナーはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/





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https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w



＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。

▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

https://youtu.be/2YRqMPcsv3o



▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

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