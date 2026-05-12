【松崎ナオ】代表曲「川べりの家」ライブ音源を本日デジタルリリース！！

株式会社サンミュージックプロダクション2026年5月12日リリース楽曲『Nao Matsuzaki at Billboard Live』ジャケット

シンガーソングライターの松崎ナオが、本日5月12日（火）に代表曲「川べりの家」のライブ音源をbillboard JAPAN RECORDSよりデジタルリリースした。

本作『Nao Matsuzaki at Billboard Live』には、2026年2月に開催されたビルボードライブ横浜公演２nd Stageで披露された「川べりの家」を収録。ライブならではの臨場感や空気感をそのまま閉じ込めた作品となっている。

「川べりの家」は、ドキュメント72時間のテーマソングとして長年親しまれてきた楽曲。今回のライブバージョンでは、円熟味を増した歌声と、よりダイレクトな感情表現によって ”今” の松崎ナオを感じられるアレンジに仕上がっている。

1998年のデビュー以来、流行に左右されることなく、自身の言葉と音楽を真摯に届け続けてきた。

静けさの中に強さを宿すその表現は、世代を超えて支持を集めている。

さらに、5月19日（火）NHK総合にて生放送される「うたコン」への出演も決定。

数々の名曲が披露される特集会への出演となり、松崎ナオならではの表現力と存在感に注目が集まる。

ライブ音源のリリースに続く、メディア出演として "今" の歌声を全国へ届ける。

【リリース作品情報】

『Nao Matsuzaki at Billboard Live』

―収録曲

川べりの家（ビルボードライブ横浜 2nd Stage）

作詞・作曲：松崎ナオ

リリース日：2026年5月12日

配信リンク： https://ultravybe.lnk.to/Kawaberinoie

ビルボードジャパンレコーズ公式HP：https://billboardjapan-records.com/

【メディア情報】

番組名：「うたコン」

放送日時：5月19日（火）19：57～

放送局：NHK総合

番組HP：https://www.nhk.jp/g/ts/1J9MXY5QX2/

【松崎ナオ プロフィール】

シンガーソングライター。

98年のデビュー以来、強さと繊細さ、大人と子供など、相反する感性が同居するような無二の音楽を歌い続ける。

これまで9枚のアルバムを発表。

2006年から現在まで、楽曲「川べりの家」がNHK総合『ドキュメント72時間』のテーマソングとして使用され、全世代で親しまれる代表曲となっている。

また、2016年からはバンド【鹿の一族】のギターボーカルとしても活動し、4枚のアルバムをリリース。

2026年1月、およそ11年ぶりとなる新曲のリリース。

▼松崎ナオ オフィシャル▼

HP：https://matsuzakinao.com/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/matsuzakinao

X：https://x.com/naonks

Instagram：https://www.instagram.com/matsuzaki_nao/