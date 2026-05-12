ALCANTARA(R)がモトローラ「razr 70 ultra」に採用

アルカンターラ- ALCANTARA(R)が、モトローラの折りたたみスマートフォン「razr 70 ultra」に採用。- 専用色「PANTONE(R) Orient Blue」を開発。- モトローラとのコラボレーションは2025年発売の「razr 60 ultra」に続き2回目。

メイド・イン・イタリーのマテリアルブランド ALCANTARA(R)（アルカンターラ）が、2026年5月発売のモトローラの折りたたみスマートフォン「razr 70 ultra」に採用されました。

モトローラとのコラボレーションは、2025年発売の「razr 60 ultra」に続いて2回目です。「razr 60 ultra」のために開発されたグリーンに続き、今年も「PANTONE(R) Orient Blue」を「razr 70 ultra」の専用色として開発しました。

表面に施された「マイクロラティス」と呼ばれる繊細なエンボス加工が、立体的な奥行きと控えめながらも確かなラグジュアリー感を演出。また、ALCANTARA(R)独自の柔らかな質感は手に馴染むだけでなく、安定したグリップ感や耐久性、日々の手入れのしやすさといった実用面も兼ね備えています。

razr 70 ultra

シックでコンパクトなフォルムの「razr 70 ultra」は、AIによる高度な機能と優れたパフォーマンスを兼ね備えた一台。洗練されたデザインとともに、よりスマートでパーソナルな使い心地を提供します。

主な機能

・直感的でパーソナルな対話を可能にする高度なAI機能

・圧倒的なスピードとマルチタスクを実現する高性能プラットフォーム

・高品質なコンテンツ制作を支えるプロ仕様のカメラシステム

・内外両面のディスプレイによる快適な没入型エクスペリエンス

アルカンターラ社（ALCANTARA S.p.A.）について - www.alcantara.com(https://www.alcantara.com/ja/%e3%82%b5%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%8a%e3%83%93%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3/)

1972年創業のアルカンターラ社（ALCANTARA S.p.A.）は、本社をミラノ、生産および研究開発拠点を自然豊かなウンブリア州に置く、メイド・イン・イタリーを代表する企業のひとつです。

アルカンターラ社の登録商標である「ALCANTARA(R)」は、優れた感覚、美しさ、機能性を兼ね備えた高機能マテリアルとして、 自動車からファッション、インテリア、家電製品まで様々な分野の一流ブランドに選ばれています。

またアルカンターラ社は2009年、CO2排出量の測定、削減、オフセット（相殺）を徹底することにより、イタリア企業として初めて国際独立認証機関TUV SUDのカーボンニュートラル認証を取得しました。オフセットは最終的な解決策ではありませんが、支援するプロジェクトは地域に具体的な社会的利益をもたらしており、バリューチェーンを超えた気候変動対策を加速させる有効な手段であると考えています。またこれらの活動を記録するため、BDO認証を受けたサステナビリティ・レポート（https://sustainabilityreport.alcantara.com/ja/）を毎年発行しています。