【新商品発売】NuBraから『ヌーブラ・シームレスイージーフィット エアリー』が登場――吸汗ポケット・約15%軽量化・新色展開

株式会社ヌーブラジャパンヌーブラ・シームレスイージーフィット エアリー

株式会社ヌーブラジャパン（本社：大阪府大阪市、代表取締役：堀 徹郎、以下 ヌーブラジャパン）は、2026年5月14日（木）にヌーブラの新商品、ヌーブラ・シームレスイージフィット エアリーを発売します。

■ 開発の背景と特徴

ヌーブラ・シームレスイージーフィット エアリー 汗を逃す新構造

当商品は、「ムレやすい」「汗でべたつく」という、長年のヌーブラの課題を解決した商品です。

ヌーブラは、カップ内で汗が重力方向に流れ、アンダーバスト付近に集まる傾向があります。そこで、「ヌーブラ着用時に乳房の汗がどこで発生し、どこに滞留するのか」を検証し、乳房下部に独自形状の吸汗ポケットを設置することで、吸汗力を向上させました。

バスト下に配置された三日月形の吸汗ポケットが汗をカップの外に逃がし、粘着力を保ちながら、ムレを軽減します。ベタつきにくく、さらっと快適な着け心地が続きます。

ヌーブラ・シームレスイージーフィットが進化

ヌーブラ・シームレスイージーフィットが進化！

2016年に発売以降、人気商品となったヌーブラ・シームレスイージーフィットが進化しました。

■ 商品概要

■ 主な販売店

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/65346/table/13_1_ba561f0cf5ea13003cce364746d12d55.jpg?v=202605130951 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/65346/table/13_2_74636a9b263b76fa8720ffe4dee143f6.jpg?v=202605130951 ]

ヌーブラ・シームレスイージーフィット エアリーは、公式ストア各店で販売いたします。

販売開始時刻等は各店舗または販売ページをご確認ください。

ヌーブラ公式オンラインストア(https://www.nubra.jp/)

ヌーブラショップ楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/nubra/e126001/)

ヌーブラショップ ヤフー店(https://store.shopping.yahoo.co.jp/nubra/e126001.html)

ヌーブラオフィシャルストア Qoo10店(https://www.qoo10.jp/g/1204157518)

ヌーブラオフィシャルメルカリShops店(https://jp.mercari.com/shops/profile/naJL2b6WAB2ofdgVwtbv7c)

ヌーブラショップ西銀座店(https://www.nubra.jp/f/nishiginza)

ヌーブラショップアマゾン店(https://www.amazon.co.jp/stores/%E3%83%8C%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%A9/page/37EEA388-83ED-455A-BA34-ADB118E549FE?lp_asin=B09125NGY5&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandlogo_sto)

ヌーブラオンラインショップ au PAY マーケット店(https://wowma.jp/user/41366316)

ZOZOTOWN(https://zozo.jp/shop/brny-nubra/goods/106387464/?did=170353362)、マルイウェブチャネル(https://search-voi.0101.co.jp/shop/nubra/)、ONWARD CROSSET(https://crosset.onward.co.jp/items/337_E126001) など

※商品ページの公開日時はサイトにより異なります。ご了承ください。