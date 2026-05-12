株式会社スモールブリッジ

世界92カ国以上の講師と140カ国以上の生徒をつなぐ日本最大級オンライン習い事サイト「カフェトーク（https://cafetalk.com/ ）」を運営する株式会社スモールブリッジ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：橋爪小太郎）は、2026年5月11日、オンラインポルトガル語レッスンカテゴリを対象とした無料モニター募集を開始いたしました。

日本最大級オンライン習い事「カフェトーク」の無料モニターキャンペーン

最大9,000円分を無料で試せる「オンラインポルトガル語レッスン」モニターを募集。当選者は2回受講無料＋口コミでもう1回無料

モニターに当選すると、対象*からお好きなオンラインレッスンを選んで無料で2回お試しいただけるキャンペーンです。

新しいレッスンを発見する楽しさや、出会ったレッスンでの充実の学びの体験を口コミでシェアしていただきます。口コミ投稿後、もう1回無料で受講できるチケットがプレゼントされます。

*3,000ポイント（3,300円税込）以下の単発レッスン

ポルトガル語モニター詳細へ :https://cafetalk.com/campaign/monitor-extra/language/portuguese/may2026/?lang=ja

オンライン習い事プラットフォーム「カフェトーク（Cafetalk）」のポルトガル語レッスンの魅力

ブラジル系、欧州系（ポルトガル本国）の両方をカバーしており、目的や好みに合わせて柔軟にカスタマイズできる点が、他のスクールにはない強みと言えます。

ネイティブ・日本人講師の両方が在籍: 初心者で不安な方は日本語で文法を学べる日本人講師を、リスニングや発音を鍛えたい方はブラジルやポルトガルのネイティブ講師を選べます。

ポルトガル語レッスン講師一覧 :https://cafetalk.com/tutor/search/?lang=ja&bt=qUwjaYcqaM&ct=ublUgfefXo&st=

ブラジル・欧州の両方に対応: ポルトガル語は地域によって発音や語彙が大きく異なりますが、カフェトークなら「ブラジル・ポルトガル語」と「イベリア・ポルトガル語」の両方のレッスンを見つけることが可能です。

カフェトークでは単なる「日常会話」のポルトガル語だけでなく、特定のニーズに特化したポルトガル語レッスンが豊富です。

試験対策: ブラジル政府公認の検定試験「Celpe-Bras」などの対策。

文化体験: ボサノヴァの歌詞解説、現地の料理レシピ、サッカーの話を交えたレッスンなど、文化への理解を深める内容。

ビジネス・専門: 現地での就職や出張に向けたビジネス表現の習得。

今回のモニター企画では、「語学＞ポルトガル語」カテゴリのすべての対象レッスン*からお好きなレッスンを選んで受講できます。*3,000ポイント（3,300円税込）以下の単発レッスン

ポルトガル語レッスン :https://cafetalk.com/lesson/search/?bt=qUwjaYcqaM&ct=ublUgfefXo&s_opts%5Btutor_lang%5D=&s_opts%5Bsearch_text%5D=&s_opts%5Bminprice%5D=0&s_opts%5Bmaxprice%5D=5100&s_opts%5Btutor_origin%5D=&s_opts%5Btutor_residence%5D=&s_opts%5Bavailability%5D=&st=&rc=

【キャンペーン概要】

募集期間： 2026年5月11日～5月17日

対象カテゴリー： オンラインポルトガル語レッスン

対象者： 期間中にキャンペーンページよりエントリーしたカフェトーク会員様

モニター特典： モニター当選者全員に3,000ポイント（3,300円税込）までのオンラインポルトガル語レッスンに利用できる無料チケットを2枚プレゼント、その後の口コミ投稿で、もう1枚無料チケットプレゼント

詳細・応募ページURL：https://cafetalk.com/campaign/monitor-extra/language/portuguese/may2026/?lang=ja

株式会社スモールブリッジ

「カフェトーク」とは、「いつもの生活に世界のスパイスを」をコンセプトに、オリジナル通話アプリLattep（ラテップ）やGoogle Meet、Zoomなどの通話アプリを使って、90カ国を超える世界中の講師からマンツーマンのオンラインレッスンが受講できる、日本最大級のオンライン習い事レッスンサイトです。



語学のみならず、音楽、フィットネス、ダンス、自分磨き、家庭教師レッスンなど豊富なバラエティあるカテゴリーのオンラインレッスンが揃っています。



＜オンライン研修、福利厚生としての法人様向けオンラインレッスン対応も強化中＞

リアルタイムにご受講者様の受講状況がわかる管理者向けページをご用意し、講師陣と連携をとり効果を実感できるオンラインレッスンを提供しています。

固定のポイントを自由に使っていただくスタイル、または決められた回数を決められた期間に受講する研修スタイルも対応可能です。



カフェトークのビジョン



世界中の教えたい人・知識を共有したい人と、学びたい人・新しいスキルを身につけたい人をつなぐこと。

私たちは、人々がお互いに学び合い、よりオープンな視点を持つことで、多様な価値観を認め合う社会を創ることを目指します。



会社概要



会社名 ：株式会社スモールブリッジ（ https://small-bridge.com/ ）

代表者 ：代表取締役 橋爪小太郎

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F



【お客様お問い合わせ先】

●お電話でのお問い合わせはこちら：050-3647-0019

●お気軽にチャットでお問い合わせ：カフェトークページ右下チャットボックス



【本リリースに関するメディア関係者様お問い合わせ先】

株式会社スモールブリッジ カフェトーク事務局：永田

info@cafetalk.com