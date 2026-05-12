【アーカイブ録画配信】世界的なUXデザイナーに教わる！ 5/22（金）～ 好評セミナー「UXデザイナーMatt Pennaと学ぶ『UXリサーチ』Vol.1／Vo.2」のアーカイブ映像を無料配信！

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は5月22日（金）と29日（金）、Web業界などで活躍するクリエイターの方などを対象に、2025年4月から5月にかけて開催したオンラインセミナー「UXデザイナーMatt Pennaと学ぶ『UXリサーチ』Vol.1・Vol.2」のアーカイブ映像を無料配信します。なお、本セミナーは、英語で実施されたウェビナーですが、同時通訳を通して日本語でお聞きいただけます。

▼Vol.1「ユーザビリティテストの計画と実施」の詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174306/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174306/)

※締切：2026年5月22日（金） 20：00



▼Vol.2「情報アーキテクチャとユーザーインタビュー」の詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174327/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174327/)

※締切：2026年5月29日（金） 20：00

製品やサービスのユーザー体験を理解し、改善するための調査プロセスを指すUXリサーチ。本セミナーシリーズでは、25年以上のUXデザインの経験を持つ米国人のマット・ペンナ氏が講師を務め、全5回にわたりUXリサーチの手法について解説します。



初回のテーマは「ユーザビリティテストの計画と実施」、第2回のテーマは「情報アーキテクチャとユーザーインタビュー」です。UXリサーチの専門知識を深め、実践的なスキルを身に着けていきましょう。



＜セミナーの内容＞

Vol.1：5月22日（金）「ユーザビリティテストの計画と実施」

まず、定性的リサーチ方法と定量的リサーチ方法の違いを理解し、それぞれの特性を学びます。

次に、探索的リサーチ、評価的リサーチ、生成的リサーチを使用するタイミングを特定し、どのような状況でどの手法が適しているかを解説します。

また、リサーチの目標、目的、および主要な質問を明確に定義する方法についても取り上げます。

ユーザビリティテスト参加者を効果的に募集するためのスクリーニング、インセンティブ、ロジスティクスについても詳しく説明します。

さらに、タイムライン、予算、リソースを含む調査計画の作成方法を学びます。モデレート型と非モデレート型それぞれの実施方法についても触れ、インタビュー、ユーザビリティテスト、アンケートなどの具体的な手法を紹介します。最後に、リモートおよび対面調査用のツールとプラットフォームの使用方法についても説明します。



Vol.2：5月29日（金）「情報アーキテクチャとユーザーインタビュー」

プロジェクトの課題に応じて最適なリサーチ手法を選び、実施する技術を学びます。

情報アーキテクチャの研究やインタビュー、調査、A/Bテストなど、さまざまなリサーチ手法を実際に体験し、プロジェクトの制約やタイムラインに関係なく、実用的なユーザーインサイトを得るためのツールについて解説していきます。



※アーカイブ配信のため、ご質問には対応いたしません。

※通信環境により画像が乱れる場合があります。あらかじめご了承ください。

【アーカイブ録画配信】UXデザイナーMatt Pennaと学ぶ「UXリサーチ」Vol.1 ユーザビリティテストの計画と実施Vol.2 情報アーキテクチャとユーザーインタビュー

■日時

Vol.1：2026年5月22日（金） 19：00～20：00

Vol.2：2026年5月29日（金） 19：00～20：00



■場所

オンライン開催



■登壇者

UXデザイナー

マット・ペンナ（Matt Penna）氏

Bank of America、Disney、Berlitz、Volvo、ADPなどのブランドで25年以上ユーザー体験デザイナーとして活躍し、受賞歴もあるアートディレクター。音楽制作、ウェブデザイン、コーチングの分野でいくつかのビジネスを立ち上げている。http://uxtactical.com/



■対象

・UXデザイナー

・ゲームデベロッパー／ゲームデザイナー／ゲームプランナー

・プロダクトデザイナー

・ウェブデザイナー

・Webプロデューサー

・グラフィックデザイナー

・ユーザー／プレーヤーリサーチァー

・AIプログラマー／デベロッパー



■参加費

無料



■定員

各回60名



■主催

株式会社クリーク・アンド・リバー社



▼Vol.1「ユーザビリティテストの計画と実施」の詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174306/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174306/?rls)

※締切：2026年5月22日（金） 20：00



▼Vol.2「情報アーキテクチャとユーザーインタビュー」の詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174327/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174327/?rls)

※締切：2026年5月29日（金） 20：00





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

PEC事務局「UXデザイナーMatt Pennaと学ぶ『UXリサーチ』」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



＜デザイン・クリエイティブ関連セミナー・講座＞

▼UI/UX基礎講座（eラーニング）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150188/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150188/?rls)



▼UXディスカバリー: プロダクト開発の調査フェーズをマスターしよう （eラーニング）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/149411/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/149411/?rls)



▼UIデザインのための精密なサイズとスペーシングシステム（eラーニング）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/154584/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/154584/?rls)



▼Figma入門講座（eラーニング／全21回）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/151513/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/151513/?rls)



▼その他のデザイン・クリエイティブ関連セミナーはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/?rls)



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【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

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▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

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