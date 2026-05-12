甘く熟したマンゴーのミルクレープと夏野菜のチーズガレットが5月21日（木）に登場。神戸・元町トアウエストのクレープとガレットの専門店「CREPE & GALETTE TOOTH TOOTH」にて

株式会社ポトマック

「TOOTH TOOTH」創業の地、神戸・元町トアウエストにある、クレープとガレットの専門店「CREPE & GALETTE TOOTH TOOTH(https://toothtooth.com/restaurant/crepe-galette-tooth-tooth)」にて、2026年5月21日（木）より、マンゴーのクレープと夏野菜のチーズガレットが期間限定で登場。

とろけるように甘いマンゴーに濃厚なバニラカスタードをあわせたミルクレープ、夏野菜をじっくり煮込んだラタトゥイユを添えた彩り豊かなガレットで、きらめく夏気分をお楽しみください。

>> ご予約はこちら(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001304/28581)（お席のみでの予約可)

心がきらめく、トロピカルな味わい

◆アップルマンゴーとバニラカスタードのミルクレープ ココナッツミルクのアイス添え

1980円（税込）



濃厚なバニラカスタードに甘く香るアップルマンゴーを重ねたミルクレープ

ココナッツミルクアイスを添えた季節の一皿

目を惹くフォルムが映える、夏の一皿

◆グリルソーセージと夏野菜ラタトゥイユのチーズガレット

1980円（税込）



香ばしいソーセージに、旨味を引き出したトマトで煮込んだ夏野菜を合わせたチーズガレット

とろける白桃とすっきりミント

◆白桃のヨーグルトドリンク

880円（税込）



果肉感たっぷりの白桃ソースとヨーグルトを重ねたデザート感覚のヨーグルトドリンク

◆ミントガーデン

880円（税込）



「夏の庭」を濃く抽出しミントを合わせた清涼感のあるフレッシュモヒートティーソーダ

CREPE & GALETTE TOOTH TOOTH

（クレープアンドガレット トゥーストゥース）

1986年、神戸・トアウエストの路地裏の片隅で開業した、「TOOTH TOOTH」。 開業当初は、今のお店の半分の大きさで、手作りの小さなそのお店は、アートやモード、音楽を目指す若者たちのコミュニティでした。 それから37年の時が経ち、TOOTH TOOTHの新業態"クレープとガレットの専門店"としてオープン。



CREPE & GALETTE TOOTH TOOTHでは、フランス発祥のお食事クレープ “ガレット” と、季節のフルーツなどを使った “クレープ” をより一層皆様にお愉しみいただけるよう、上質でバラエティ豊かなラインアップをご用意しております。



TOOTH TOOTHが届ける、”ハレノニチジョウ”。 クレープとガレットを通じて、皆様の日常がちょっとおしゃれに素敵に、幸せになりますように。 目で見て、味わって、心ハレる瞬間をぜひ、お愉しみください。

>> 公式HP(https://toothtooth.com/restaurant/crepe-galette-tooth-tooth)

>> WEB予約(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001304/28581)

>> Instagram(https://www.instagram.com/crepegalette_tooth/)