【TAC公務員】「一歩リードするなら今！大学３年生のための公務員試験スタート」を5/16（火）にオンラインで開催

TAC株式会社

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）では、公務員試験を検討されている新大学3年生へ向けて「一歩リードするなら今！大学３年生のための公務員試験スタート」を、オンラインで開催します。

2026年5月16日（火）19:00 ～20:00 オンラインで開催！予約する :https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#shibuya

【2027年度 公務員試験合格を目指す大学3年生必見！】

「公務員に興味はあるけれど、仕事内容や試験制度がよく分からない…」

そんな方に向けて、公務員の仕事内容から試験概要までを分かりやすく解説するセミナーをオンラインで開催します。

さらに、合格者の学習パターンをもとに、2027年度試験に向けた“今から始めるべき”効率的な学習スケジュールもご紹介します。

早めのスタートだからこそ、無理なく・着実に合格を目指せます。

「まずは情報収集から始めたい」という方も大歓迎。

将来の選択肢を広げる第一歩として、ぜひご参加ください。

※Zoomを利用してご参加いただくオンライン専用のイベントです。校舎での開催ではございません。

■日時／場所

2026年5月16日（火）19：00～20：00

オンラインで開催（Zoomにて配信します）

- 担 当 講 師

TAC公務員講座 加藤 謙信 講師

公務員試験は就職試験です。自分の将来を決める大事な試験です。その試験に合格するために大切なことは膨大な試験科目に耐えうる持久力・忍耐力です。勉強の途中でめげることもあるでしょう、心が折れてしまうこともあるでしょう、そんなときは担任や講師・スタッフ一同でみなさんを最後まで支えていきます。学科試験をはじめ、論文や面接対策までTACの持つ豊富な情報を提供してみなさんの合格を強力にサポートしていきます。合格を目指しがんばっていきましょう！

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#shibuya

2027年・2028年の公務員試験（地方上級・市役所・国家一般職）の行政事務職を受験予定の方は必見！

2027・2028年合格目標のコースを通常受講料から最大\1.1万円OFFでお申込いただけます。

「予備校なんてどこも同じ」は大間違い。

長い闘いになる公務員試験対策だからこそ、相手（公務員試験）を見極めなければなりません。

長年多くの合格者を生み出してきたからこそ最終合格できるノウハウがTAC にはあります。

受験生のことを考え、受験生の本気を全力でサポートするのがTAC の役目です。

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_haruwari.html

＜春割キャンペーンFinal対象コース＞

2027年合格目標 総合本科生(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs17_sougou.html)

地方上級・市役所・国家一般職などを幅広く目指せる人気No.1 のスタンダードコース！

教養（基礎能力）試験と専門試験対策はもちろん、論文試験と人物試験対策も含んだ安心のカリキュラムが、毎年多数の最終合格者＆上位合格者を生み出し続けています。

2027年合格目標 総合本科生Plus(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs17_triple.html)

複数合格を狙えるスペシャルコース！

総合本科生に「論点補強講義」、「一般知識演習」、「総合演習」がプラスされたおトクなスペシャルコース。幅広い試験種に対応できるから、志望先が決まっていない方にも安心してご受講いただけます。

2027年合格目標 入門総合本科生(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs17_sougou.html)・入門総合本科生Plus(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs17_triple.html)

算数・数学に苦手意識のある方におすすめ！土台づくりからはじめる「基礎講義」つきコース

公務員試験で出題されることの多い重要科目「数的処理」を基礎から学ぶことができるので、算数・数学に苦手意識のある方、これかの学習に不安をお持ちの方も、安心して学習を始めることができます。

2028年合格目標 ２年総合本科生・２年総合本科生Plus(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs_2sou-2tri.html)

大学２年生や、働きながら合格を目指す社会人の方におすすめ！2年間でより確実に合格を目指すコース！

公務員試験で出題されることの多い重要科目「数的処理」を基礎から学ぶことができるので、算数・数学に苦手意識のある方、これかの学習に不安をお持ちの方も、安心して学習を始めることができます。

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_haruwari.html

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html