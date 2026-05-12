新刊発売記念！話題の漫画がまとめて読めるサイト【キミコミ】で、大人気の異世界ハーレムファンタジー『ニートだけどハロワにいったら異世界につれてかれた』が、なんと5巻分無料に！

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キミが欲しいコミックがここにある。話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト【キミコミ(https://kimicomi.com/)】で、ヴァルキリーコミックス『ニートだけどハロワにいったら異世界につれてかれた』の5巻分無料キャンペーンを開催いたしております。

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『ニートだけどハロワにいったら異世界につれてかれた(https://www.comic-valkyrie.com/nitorowa/)』最新第15巻(https://www.comic-valkyrie.com/nitorowa/new.html) 好評発売中！

ニートだけどハロワにいったら異世界につれてかれた 15(https://www.comic-valkyrie.com/nitorowa/new.html)

漫画：高野いつき(https://x.com/taka_itu)／原作：桂かすが(https://x.com/katsura_kasuga)／キャラクター原案：さめだ小判(https://x.com/samedak)

定価：792円(本体720円＋税10%）

ISBN：9784799221693

世界の存亡、仲間の想い――

すべてを背負い、勇者は立ち向かう

剣聖たちの前に現れたのは、

かつての仲間であり裏切り者・ソロモン。

一方、ジョージとドラゴは新種の敵「混沌の竜」を相手に激戦を繰り広げ――！？

物語はクライマックスへ！！

異世界ハーレムファンタジー第15巻！！

店舗特典一覧

ニートだけどハロワにいったら異世界につれてかれた(https://www.comic-valkyrie.com/nitorowa/)

(C)高野いつき(C)Katsura Kasuga／キルタイムコミュニケーション

『急募 箱庭世界ラズグラドワールドのテストプレイ』

『ゲーム好きのあなたにぴったりの簡単なお仕事です』

そんな求人情報を見つけハロワに行ったニート、山野マサルは面接会場から即刻異世界送りとなる。

お仕事の内容は20年以内に滅亡を迎える異世界で、

特定の条件を満たすか20年間生き残ることだった……。

滅亡が運命づけられた世界、ラズグラドワールドを舞台に

マサルの無理せず頑張る異世界冒険ライフが幕を開ける！

「小説家になろう」で好評を博すMFブックス(KADOKAWA刊)の大人気小説がコミカライズ！

なんと5巻分無料公開中！試し読みはこちら :https://kimicomi.com/series/8953ca38bf1f6

花江夏樹さんがCVを担当するPVが好評公開中！

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=hOpEcAYj6Wo ]

【キャスト】

山野マサル（CV:花江夏樹）

試し読みができるコミック動画も公開中！

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=DehTuD8FgEE ][動画3: https://www.youtube.com/watch?v=9DZr7_KH8ZI ][動画4: https://www.youtube.com/watch?v=3OalTb0mRNE ]キミコミ 作品ページはこちら :https://kimicomi.com/series/8953ca38bf1f6

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