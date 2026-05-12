新刊発売記念！話題の漫画がまとめて読めるサイト【キミコミ】で、大人気の異世界ハーレムファンタジー『ニートだけどハロワにいったら異世界につれてかれた』が、なんと5巻分無料に！
キミが欲しいコミックがここにある。話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト【キミコミ(https://kimicomi.com/)】で、ヴァルキリーコミックス『ニートだけどハロワにいったら異世界につれてかれた』の5巻分無料キャンペーンを開催いたしております。
この機会に【キミコミ(https://kimicomi.com/)】をぜひチェック！
『ニートだけどハロワにいったら異世界につれてかれた(https://www.comic-valkyrie.com/nitorowa/)』最新第15巻(https://www.comic-valkyrie.com/nitorowa/new.html) 好評発売中！
ニートだけどハロワにいったら異世界につれてかれた 15(https://www.comic-valkyrie.com/nitorowa/new.html)
漫画：高野いつき(https://x.com/taka_itu)／原作：桂かすが(https://x.com/katsura_kasuga)／キャラクター原案：さめだ小判(https://x.com/samedak)
定価：792円(本体720円＋税10%）
ISBN：9784799221693
世界の存亡、仲間の想い――
すべてを背負い、勇者は立ち向かう
剣聖たちの前に現れたのは、
かつての仲間であり裏切り者・ソロモン。
一方、ジョージとドラゴは新種の敵「混沌の竜」を相手に激戦を繰り広げ――！？
物語はクライマックスへ！！
異世界ハーレムファンタジー第15巻！！
店舗特典一覧
ニートだけどハロワにいったら異世界につれてかれた(https://www.comic-valkyrie.com/nitorowa/)
(C)高野いつき(C)Katsura Kasuga／キルタイムコミュニケーション
『急募 箱庭世界ラズグラドワールドのテストプレイ』
『ゲーム好きのあなたにぴったりの簡単なお仕事です』
そんな求人情報を見つけハロワに行ったニート、山野マサルは面接会場から即刻異世界送りとなる。
お仕事の内容は20年以内に滅亡を迎える異世界で、
特定の条件を満たすか20年間生き残ることだった……。
滅亡が運命づけられた世界、ラズグラドワールドを舞台に
マサルの無理せず頑張る異世界冒険ライフが幕を開ける！
「小説家になろう」で好評を博すMFブックス(KADOKAWA刊)の大人気小説がコミカライズ！
なんと5巻分無料公開中！試し読みはこちら :
https://kimicomi.com/series/8953ca38bf1f6
花江夏樹さんがCVを担当するPVが好評公開中！
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=hOpEcAYj6Wo ]
【キャスト】
山野マサル（CV:花江夏樹）
試し読みができるコミック動画も公開中！
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=DehTuD8FgEE ]
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=9DZr7_KH8ZI ]
[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=3OalTb0mRNE ]
キミコミ 作品ページはこちら :
https://kimicomi.com/series/8953ca38bf1f6
キミが欲しいコミックがここにある。話題の作品がまとめて無料で読める！
話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト【キミコミ(https://kimicomi.com/)】
異世界に、恋愛に、バトルに、セクシーに！多種多様なマンガをキミに！
https://kimicomi.com/(https://kimicomi.com/) 無料マンガが ほぼ毎日更新！
試し読みも可能な公式サイト
「コミックヴァルキリー(https://www.comic-valkyrie.com/)」はこちらをチェック！
コミックヴァルキリー公式サイト(https://www.comic-valkyrie.com/)
コミックヴァルキリー編集部X(https://x.com/comic_valkyrie)
コミックヴァルキリーチャンネル【公式】(https://www.youtube.com/channel/UCM2ygYzFvN-ahi_vDwrc-yA)
キルタイムコミュニケーション(KTC)広報X(https://x.com/ktcdigitalbreak)