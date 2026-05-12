3つの“Green”をテーマに、地域と人がつながる。「広島 GREENS Market Produced by ロハスフェスタ」をひろしまゲートパークで6/6sat～6/7sunに初開催。

株式会社シティライフＮＥＷ

2026年6月6日（土）・7日（日）、ひろしまゲートパークにて、新たな都市型ライフスタイルマーケット「広島 GREENS Market Produced by ロハスフェスタ」を初開催します。

本イベントは、「Visual（自然・植物の色）」「Vitality & Well-being（成長・活力）」「Ecology（環境・エコロジー）」という3つの“Green”をテーマに、暮らしを豊かに彩るモノ・コト・人が集うマーケットです。

プロデュースするのは、クリエイターや生産者、来場者をつなぎながら、“暮らしを豊かにする出会い”を届けてきた「ロハスフェスタ」。

会場には、植物やアンティーク、クラフト、器、ファッション、こだわりのフードなど約160店舗が出展予定。海外のストリートマーケットを思わせる自由で心地よい空間の中で、作り手の想いや物語にふれながら、新しいライフスタイルとの出会いを楽しめます。

暮らしのワンシーンに、ときめきを。全国各地から集う160店のとっておきが立ち並ぶ「グリーンストア」エリア

本イベントのキービジュアル

出店者は中国地方をメインに、大阪・兵庫や熊本、福岡、岐阜、神奈川など全国各地から集結。

会場に所狭しと並ぶのは、毎日使いたくなる器や、長く育てたくなる革小物。

部屋に飾りたくなるグリーンやフラワー。心をほっとほどくキャンドルや、地域の旬を感じる農産物。

毎日の気分をあげてくれるファッションアイテムなど、“心地よい暮らし”をテーマに活動するハンドメイド・クラフト作家たちが全国から集結します。

作品・商品の背景にある物語や、作り手との交流も、このマーケットならではの魅力。

お気に入りを探す時間そのものを、ゆっくりお楽しみください。作り手それぞれの想いやこだわりが込められています。

ぜひ会場で、自分だけの“お気に入り”を見つけてください。

TomatoFarm 西農園｜福岡｜カラフルなミニトマトsui-n*｜岐阜｜器Re-glass｜熊本｜瓶をリメイクして制作したガラス雑貨Craft Box Sarasa｜岡山｜ドライフラワー雑貨銀をたたいて指輪をつくろう！佐藤装身具｜神奈川Drink up｜大阪｜革製品

<出展者リスト>※敬称略、順不同、開催までに変更になる場合がございます。

Rice，元重製陶所，九十九堂，革小物とら，iku & nuikobo chie，はんどや，Happyクレッピー，BESIDE，望花-mihana-，CINBA，Bachica，多肉堂，Carat.sweet ＆ nekogurui，アトリエもりやまねこ，sourire/efjika/plus./setomi，りーす・らぼｋｉｒｉ，sonic leathers，matsuri home，JUN，ta-mi，AMYu cerise，reene，namida_works，M.Zwillinge，野口いぐさ，Amico工房，Radio La Ra，Seedling Laboratory，Tonttu91，mahalo3store，HIGE factory，atelier tona，Tingsha nana，MAKANA，& KANAT，しましまハンドメイド，クラフトHTCM，簪屋紅桜，toujours jardin,fukitei，bonheur，kanna，芝猫の会，銀をたたいて指輪をつくろう！佐藤装身具，latteco handmade，Zoe+，BE-GR，Lien(リアン），Tsuzuki...，アート工房ほたる，カントリーカジ，SWING BY，窯元とら喜き，かんとりーmama，Y.Y.Y，wamo wamo工房，森の人工房 Orang de Utan，貴仙窯☆Kirari，ラタンハウスかごや，kumushirako，airplants TENGU-DO，PYON & BELL，petit bonheur.，HareHareKimama & ＊shii＊，Churana 琉球ガラス×レジンアクセサリー，Jaab.，810TO810，とき。～暮らしとvintage～，ITO-TO Leather，Rufuconnect，Hakos，田Shikaku，lapin-banc &きもの仕立て屋 虹，healingplants，Drink up，OKAJIRIi，PRIBONDS，Holoimua，sui-n*，あにまる堂，mukuo_handmade，和居2我家2，The Autumn，teshigoto Hifumi，vanillacream，owl_works.garage，yoshida pottery，tender*time，petite.／Chula，amorr & waranowa，VirtualTrip，ししゅうと私，Craft Box Sarasa，アート&クラフト彩樹，信文堂，Re-glass，owl candle，マルヤマウエア，デコ体験 いちご堂，kell / yuc.，白-haku-，贈りモノ雑貨店LISULISU，くるみゃ，M's chouchou，ハレトケ工房，hanana/akinotane/Detour/chatoyant，ユニークマーケット，mejiroya，Sarii for baby&mom，農家生まれの花畑，藁屋(WARAYA)，pomliiy，HahatoKo.，さくらたろう＆02project，404yonmaruyon，どーも + kirinsha，Smooch，たたみのこうひん，あおのおみせ suu suu，CALZA，VEGETABLENIRICODE／niria.artroom4499，essential dogwear，teddy and sugar，クロリス・フラワー・ワークス，mimi★︎african textile，bridge book works

出店者の詳細はこちら :https://greensmarket.jp/

「グリーンストア」エリアの中には、美味しいフード＆ドリンク、お持ち帰りフードエリアも登場し、会場を盛り上げます。

会場には、お気に入りを探す時間をより豊かにするキッチンカーや焼き菓子などのテイクアウトフードも約25店が登場。初夏の空気の中で、食とお買い物を楽しみを同時に味わえるマーケットとなります。

その場で味わえる美味しいフードやドリンクに加え、お持ち帰りできるフードエリアも設け、会場全体に心地よい賑わいを生み出します。

こだわりの作品と食、そして人が交わることで、マーケットならではの温度感を楽しめる空間が広がります。

地域の恵みが集う、「大屋根マルシェ」エリアも登場。

M.vege｜玉葱ピクルスソースpieces｜焼き菓子ジェラテリアクラキチ｜朝搾りジェラート徳島スモーク｜魚介やチーズなどの燻製

地域に根ざして活動する生産者や小規模会社などが集結。

採れたての野菜や果物、素材を活かした食品、植物や花など、“広島の恵み”を感じられる品々が並びます。生産者から直接話を聞きながら買い物を楽しめるのも、このエリアならでは。

地域の魅力や食の豊かさを再発見できるきっけかに。

ひりょうやさんのトマトハレの高原ERMERA(エルメラ)

中山間地域・海岸部と都市部をつなぎ、地域に息づく物語と人と自然が支え合う持続可能な未来を育んでいきます。

初夏の広島で、皆さまとお会いできることを楽しみにしております。

開催概要・問い合わせ

●名称：広島 GREENS Market

●場所：ひろしまゲートパーク（広島県広島市中区基町5-25）

●開催日時：6月6日（土）10:00～18:00｜6月7日（日）9:00～17:00

●入場料：無料

●主催：ロハスフェスタ実行委員会

●共催：テレビ新広島

●公式WEB：https://greensmarket.jp/

●公式instagram：https://www.instagram.com/hiroshima_greensmarket/

●問い合わせ先：ロハスフェスタ大阪事務局（シティライフNEW内）

〒566-0001 大阪府摂津市千里丘1-13-23 TEL 06-6338-0641