Spotify、サービス開始20周年を記念してリスナーが自身の音楽史を振り返ることができる「Spotify 20: Your Party of the Year(s)」を公開

スポティファイジャパン株式会社

http://spotify.com/20(http://spotify.com/20)

● 初回利用日・総再生楽曲数・初めて再生した楽曲・歴代で最も聴いたアーティストなどを振り返ることができる特別企画

● リスナー自身の歴代トップソングがまとめられたプレイリストも登場

● 期間限定で、Spotifyアプリのアイコンがグリーンのディスコボール仕様に

世界で7億6,100万人以上が利用するオーディオストリーミングサービス Spotify（会社名 Spotify AB / 本社 Stockholm, Sweden）は、サービス開始20周年を記念し、リスナーが自身のSpotify上での音楽聴取の歴史を振り返ることができるパーソナライズ体験「Spotify 20: Your Party of the Year(s)」を本日より公開いたしました。

本体験は、リスナーがSpotifyを初めて利用した日から現在に至るまでの音楽聴取履歴をもとに構成されたインタラクティブなコンテンツで、懐かしさとともに、友人や家族と共有しながら楽しめる内容となっています。

「Spotify 20: Your Party of the Year(s)」で表示されるデータは以下の通りです。

● Spotifyを使い始めた日

● これまでに再生した楽曲数

● 初めて再生した楽曲

● 歴代で最も再生したアーティスト

さらに、各リスナーがこれまでに最も聴いた楽曲上位120曲をまとめた歴代トップソングプレイリスト「あなたのオールタイムトップソング」も、各楽曲のこれまでの再生回数とともにお届けいたします。

各結果は、シェアカードとして保存でき、Instagramのストーリーや、X、Facebookなどのソーシャルメディアで簡単に共有いただけます。

■ 利用方法

Spotifyモバイルアプリ内で、「Spotify 20」または「Party of the Year(s)」と検索、もしくはモバイル端末から以下のURLよりご体験いただけます。

URL: http://spotify.com/20

なお、本日より期間限定で、Spotifyアプリのアイコンが緑のディスコボールデザインに変更されます。20周年のお祝いを彩る特別なサプライズをぜひお楽しみください。

■ Spotifyについて

https://www.spotify.com/

Spotifyは2008年のサービス開始以来、音楽の楽しみ方を一変させました。Spotifyでは1億曲以上の音楽や700万番組以上のポッドキャスト、35万以上のオーディオブックを、無料で発見・管理・共有することができます。有料のプレミアムプランにアップグレードいただければ、広告が入らず、より高音質に、インターネット環境がなくても、好きな曲順にお楽しみいただけます。Spotifyは、現在180以上の国と地域で、2億9,300万人の有料会員を含む7億6,100万人のユーザーが利用する、世界で最も人気のあるオーディオストリーミングサービスです。