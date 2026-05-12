ABEMA『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』最終話｜1万4000人の中から見事“FINAL PIECE”の座を掴み取ったのは…？指原莉乃、ヒコロヒーらが驚愕

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年のグローバルデビューに向け、日本最高峰の才能を発掘するHYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』の最終話（#12）を2026年5月12日（火）よる8時より無料放送し、放送終了後より無料見逃し配信を開始しました。

■『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』とは

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクトです。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘します。

本プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃をはじめヒコロヒー、HYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLITのメンバーMOKAとIROHAの出演が決定。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守ります。

2026年5月12日（火）放送の最終話では、約1年間に及んだオーディションの集大成となる最終審査の模様が明らかになりました。最終審査の舞台は、数々の大物アーティストがライブを行ってきた老舗ライブハウス。初めて観客200人を前にパフォーマンスすることになった候補生のAYANAと咲来（SAKURA）の前に、グラミー賞2部門にノミネートされた世界的ニュースター・KATSEYEがサプライズ登場し、2人に直接エールを送るという豪華な幕開けとなりました。

先陣を切ったのは、歌・ダンス未経験ながら圧倒的なスター性で這い上がってきた15歳の咲来（SAKURA）。既存メンバー3人と共に『PARTY b4 the PARTY』を披露し、苦戦していた大技「スプリット」も華麗に成功させます。たった数ヶ月での驚異的な成長に、スタジオのヒコロヒーは「あのスプリットも華麗に決めて、いつの間に…すごいわ」と絶句。ILLIT・MOKAも「未経験の人がここまで成長できるのは本当に初めて見た」と驚愕の表情を浮かべました。

続いてステージに立ったのは、10年のキャリアを持つ実力者・AYANA。「個性がない」という課題にギリギリまで悩み抜いた彼女でしたが、最後に「自分が楽しむこと」という答えに辿り着き、完全に殻を破った姿で『WE RIDE』をパフォーマンス。審査員から「まさにガールズグループ」「歌声が揺らがずに安定している」と大絶賛され、AYANA自身も「やりきり度は120。悔いはないです」と晴れやかな笑顔を見せました。

どちらも全く異なる魅力と完璧なステージを披露した2人に、スタジオの指原莉乃も「どうやって選ぶの！？」と大興奮。LE SSERAFIM・KAZUHAが「両方見てみたい。報われてほしい」と語るほど審査は難航を極めました。 そして運命の合格者発表。1万4000人の頂点に立ち、見事“FINAL PIECE”の座を掴み取ったのは、未経験から奇跡の成長を遂げた咲来（SAKURA）でした。

エグゼクティブ・クリエイターのソン・ソンドゥクは、彼女の将来性とスター性を絶賛。音楽プロデューサーのバート・シュウデルも「彼女には訓練で身につけられない輝きがある。一言で表すなら『スパーク』だ」と最高クラスの賛辞を贈りました。

一方、惜しくも最後の最後で脱落となってしまったAYANAは、「デビューの目の前まで来て脱落してしまって、悲しい気持ちでいっぱい。今度こそデビューできるはずって信じてたんですけど…」と悔しさを滲ませました。しかし、「このオーディションが終わったとしても、まだ夢は諦めない。次に進めたらなと思います」と力強く前を向く姿を見せました。

そんな彼女に対し、審査員のFifth Harmony ローレン・ハウレギは「あなたはスターよ。目標に向かって努力し続けてね」、サプライズゲストのKATSEYEのメンバーたちも「あなたにはもっとピッタリな場所が見つかるはず。ここで立ち止まっちゃダメ」と温かいエールを送りました。

さらに番組内では、既存メンバー3人（エミリー、レキシー、サマラ）と咲来（SAKURA）の4人で結成される新グローバルガールズグループの名前が「SAINT SATINE（セイント・サティーン）」であることも発表されました。「優れた音楽性とカリスマを表す『SAINT』と、ソフトで麗しいグループを表す『SATINE』」という意味が込められており、メンバーたちも「これで全てのパズルが完成した」と歓喜のハグを交わしました。

この歴史的瞬間に、スタジオのヒコロヒーは「半年くらい前までは、富山で冷蔵庫の前で踊ってた子が、世界を代表するグループのメンバーになる。これぞHYBEシンデレラストーリー」と大興奮。指原莉乃も「スター性をずっと評価されてきたけど、そこに努力が追いつかないとこの結果は間違いなく生まれない。人って変われるし成長できるというのを見せてもらった。夢を追いかける皆さんの勇気になったと思う」と、限界を突破し続けた咲来（SAKURA）の姿勢を称賛しました。

オーディション経験ゼロの15歳が、数々の壁を越えて全米デビューの切符を掴み取った感動の最終回。約1年間の軌跡が完結した『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』最終話は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひご覧ください。

■ABEMA『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』 番組概要

※画像をご使用の際は【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

最終話（#12）放送日時：2026年5月12日（火）よる8時～

（毎週火曜よる8時放送）

最終話（#12）前半配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2039_s1_p220

最終話（#12）後半配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2039_s1_p221

スタジオキャスト：

指原莉乃

ヒコロヒー

SAKURA（LE SSERAFIM）

KAZUHA（LE SSERAFIM）

MOKA（ILLIT）

IROHA（ILLIT）

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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