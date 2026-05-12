Other World Computing (OWC) COMPUTEX TAIPEI 2026にてMacおよびPC向けストレージ、接続・拡張ソリューションを展示

Other World Computing, Inc.

Other World Computing, Inc.（OWC(R)️: 米国イリノイ州ウッドストック）は本日、2026年6月2日から5日まで台湾・台北で開催されるアジア有数のAI／スタートアップ関連展示会「COMPUTEX TAIPEI 2026」に出展することを発表しました。

会場となる台北南港展覧館（Hall 1 & 2）および台北世界貿易センター（Hall 1）では、OWCが誇るストレージ、メモリ、ソフトウェア、アプリケーション、接続ソリューション、PCIe拡張製品、メモリーカードおよびカードリーダーのラインナップを展示します。南港展覧館 Hall 2 4F「R1002」OWCブースにご来場の皆様には、以下のOWC製品・ソリューションのライブデモを体験いただけます。

OWCストレージソリューション

・OWC Envoy Ultra

Thunderbolt(TM) 5対応ポータブルSSDとして、世界初・世界最速・唯一の認証取得済み8TBモデル

グローバルサイト(https://www.owc.com/solutions/envoy-ultra) 日本語サイト(https://www.owcasia.jp/external-storage/owc-envoy-ultra) OWCアマゾン直営公式ストア(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DMTVGPH8)

・OWC ThunderBlade X12

圧倒的な高速性能と大容量を実現した、映像制作向け編集／プロダクション用RAID SSD

グローバルサイト(https://www.owc.com/solutions/thunderblade-x12) 日本語サイト(https://www.owc.com/solutions/thunderblade-x12) OWCアマゾン直営公式ストア(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FS3C8V36)

・OWC Express 1M2 80G

超高速・高信頼性を実現するUSB4対応ポータブルNVMe SSD。DIYケースと完成品のラインナップ

グローバルサイト(https://www.owc.com/solutions/express-1m2-80g) 日本語サイト(https://www.owcasia.jp/external-storage/owc-express-1m2-80g) OWCアマゾン直営公式ストア(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKPGF3BH?)

・OWC Guardian

USB 3.2 (10Gbps)対応、ハードウェア暗号化昨日搭載バスパワー駆動ポータブルNVMe SSD

グローバルサイト(https://www.owc.com/solutions/guardian)

・OWC Express 4M2 Ultra

コンパクトサイズながら圧倒的な速度を実現するDIY向けNVMe RAIDソリューション

グローバルサイト(https://www.owc.com/solutions/express-4m2-ultra) 日本語サイト(https://www.owcasia.jp/external-storage/owc-express-4m2-ultra)

・OWC StudioStack

最大32TBのスタック可能なThunderbolt 5対応ストレージソリューション

グローバルサイト(https://www.owc.com/solutions/studiostack) 日本語サイト(https://www.owcasia.jp/external-storage/owc-studiostack) OWCアマゾン直営公式ストア(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G365563G)

OWC共有ストレージソリューション

・OWC Jellyfish Nomad(https://www.owc.com/solutions/jellyfish/nomad)

DIT、独立系3D／VFXスタジオ、現場編集チーム向けに設計されたNVMe SSD共有ストレージ。強化された「OWC Jellyfish Manager」を搭載

OWCメモリ

（サーバー、データセンター、ミッドレンジ、NAS、ノートPCおよびデスクトップPC）(https://www.owc.com/solutions/memory)

OWCメモリで幅広いノートPCまたはデスクトップPCのパフォーマンス向上を実現します

OWCソフトウェア＆アプリ

・OWC Innergize(https://www.owc.com/solutions/innergize)

カードの健康状態と寿命をチェックし、最適なパフォーマンスのためにファームウェアを更新し、カードをサニタイズして速度低下やコマ落ちを防ぎ、すべての撮影前の簡単な事前チェックで使用できるように準備します。

・OWC SoftRAID 8(https://www.owc.com/solutions/softraid)

超高速性能と堅牢な保護を同時に実現しながら、RAIDアレイを管理する理想的なソリューション

・OWC MacDrive 12(https://www.owc.com/solutions/macdrive)

Windows環境からMacディスクへのフルアクセスを可能にするソフトウェア

OWC接続ソリューション

・OWC Thunderbolt 5 Hub

1つのThunderbolt 5接続を複数の高速ポートに拡張するコンパクトなポート拡張ハブ

グローバルサイト(https://www.owc.com/solutions/thunderbolt-5-hub) 日本語サイト(https://www.owcasia.jp/docks/owc-thunderbolt-5-hub) OWCアマゾン直営公式ストア(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DPKL911T)

・OWC Thunderbolt 5 Dock

ケーブル整理、ポート拡張、デスクでのパフォーマンスを最大化するためのオールインワンドック

グローバルサイト(https://www.owc.com/solutions/thunderbolt-5-dock) 日本語サイト(https://www.owcasia.jp/docks/owc-thunderbolt-5-dock) OWCアマゾン直営公式ストア(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FC7L89C2)

・OWC Thunderbolt 10GbE Network Dock

高速ネットワーク性能を必要とするプロ向けの高速ネットワークドッキングステーション

グローバルサイト(https://www.owc.com/solutions/thunderbolt-5-dual-10gbe-network-dock) 日本語サイト(https://www.owcasia.jp/docks/owc-thunderbolt-5-dual-10gbe-network-dock) OWCアマゾン直営公式ストア(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FNV3NJQX)

OWC PCIe拡張

・OWC Mercury Helio 5S

Thunderbolt 5搭載ノートPC、拡張スペースの限られたMacまたはWindowsのデスクトップパソコンに外部PCIeスロットを追加する強力な拡張ソリューション

グローバルサイト(https://www.owc.com/solutions/mercury-helios-5s) OWCアマゾン直営公式ストア(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G26X99F7)

OWCメモリカード＆リーダー

・OWC Atlas Ultra SDXC UHS-II V90 & Pro SDXC UHS-II V60メモリカード

最高カメラ設定での高精細な写真と動画撮影向けの、高性能で最高品質のメモリカード

Atlas Ultra：グローバルサイト(https://www.owc.com/solutions/atlas-ultra-sd-cards) 日本語サイト(https://www.owcasia.jp/memory-card-reader/owc-atlas-ultra-sd) OWCアマゾン直営公式ストア(https://www.amazon.co.jp/dp/B0BLZQ5JMF)

Atlas Pro：グローバルサイト(https://www.owc.com/solutions/atlas-pro-sd-cards) 日本語サイト(https://www.owcasia.jp/memory-card-reader/owc-atlas-pro-sd) OWCアマゾン直営公式ストア(https://www.amazon.co.jp/dp/B0BMCTPHT2)

・OWC Atlas Pro CFexpress 4.0 Type Bメモリカード

プロの写真家の厳しい要求やプロの映像作家の幅広い用途に対応した、コストパフォーマンスの高い高品質のメモリカード

グローバルサイト(https://www.owc.com/solutions/atlas-pro-cfexpress-cards) 日本語サイト(https://www.owcasia.jp/memory-card-reader/owc-atlas-pro-cfexpress-4) OWCアマゾン直営公式ストア(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CJMRNHCN?)

・OWC Atlas Ultra CFexpress 4.0 Type Bメモリカード

映像制作会社による要求の厳しいビデオ撮影や、プロの写真家による高速連続撮影撮影向けの、高性能で最高品質のメモリカード

グローバルサイト(https://www.owc.com/solutions/atlas-ultra-cfexpress-cards) 日本語サイト(https://www.owcasia.jp/memory-card-reader/owc-atlas-ultra-cfexpress-4) OWCアマゾン直営公式ストア(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CJB2L34S)

・OWC Atlas Pro CFexpress 4.0 Type Aメモリカード

SonyαおよびFXカメラ向け高性能・高品質メモリーカード。最大2倍の高速性能でデータ取り込みが可能

グローバルサイト(https://www.owc.com/solutions/atlas-pro-cfexpress-cards/4.0-type-a) 日本語サイト(https://www.owcasia.jp/memory-card-reader/owc-atlas-pro-cfexpress-4-type-a) OWCアマゾン直営公式ストア(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DM3FZ3KZ)

・OWC Atlas CFexpress 4.0カードリーダー

プロのクリエイター向けの超高速、コンパクトなUSB4 (40Gbps) CFexpress 4.0 Type Bカードリーダー。Type Aカードを素早く取り込むためのType A-Type B変換アダプター付属

グローバルサイト(https://www.owc.com/solutions/atlas-cfexpress-card-reader) 日本語サイト(https://www.owcasia.jp/memory-card-reader/owc-atlas-cfexpress-card-reader) OWCアマゾン直営公式ストア(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CVSJXR3K)

・OWC AtlasデュアルCFexpress/SDカードリーダー

デュアルスロットCFexpress Type BおよびSDXC UHS-II カードリーダー

グローバルサイト(https://www.owc.com/solutions/atlas-dual-cfexpress-sd-card-reader) 日本語サイト(https://www.owcasia.jp/memory-card-reader/owc-atlas-dual-cfexpress-and-sd-reader) OWCアマゾン直営公式ストア(https://www.amazon.co.jp/dp/B0C2X1JCSL)

Strada

・Stradaのピアツーピア・コラボレーション・プラットフォーム(https://strada.tech/)

プロが扱うビデオコンテンツをクラウドにアップロードすることなく、世界中どこからでもローカルドライブに保存された大容量ビデオファイルにアクセス、共有、レビューできるようになります。

Other World Computing (OWC)のマーケティング担当副社長のChris Kooistra（クリス・コイストラ）は次のように述べています。「COMPUTEXは業界がどこに向かっているかを明確に把握できる場であり、それは当社にとって常に重要なことです。しかし、人々が現在稼働している環境で今すぐ機能するソリューションを確実に持てるようにすることも同様に重要です。OWCではその両方を念頭に置いて活動しています」。

「私たちはプロフェッショナルがその能力を伸ばし、過去に投資したものを活かし、中断することなくその環境を拡張できるよう支援します。テクノロジーは進歩し続けるのが現実であり、その度に最初からやり直すことほど無駄なことはありません。だからこそOWCでは、次に来るものへの備えを確実にしつつ、今すでにあるものを最大限に活用できるようにするソリューションを構築しているのです」。

COMPUTEX TAIPEIの詳細については、https://www.computextaipei.com.tw/en/index.html をご覧ください。

Other World Computing (OWC)について

Other World Computing（OWC(R)️）は、1988年の設立以来、映像・音楽制作、写真、そしてビジネスの現場で活躍するプロフェッショナルに向けて、高性能ストレージ、ドック、メモリーカードソリューションを提供してきた信頼のブランドです。

プロフェッショナルグレードのストレージや拡張デバイス、メディアカード、ドック、各種接続ソリューションに加え、アプリやアクセサリに至るまで、すべての製品はクリエイターやビジネスユーザー、一般のコンシューマーといった実際のユーザーの視点に立ち、長く安心して使えるように設計・開発されています。耐久性と信頼性に優れた製品は、ワークフローのパフォーマンスを最大限に引き出し、安定した運用をサポートします。

Other World Computing（グローバルサイト） https://www.owc.com

Other World Computing（日本語サイト） https://www.owcasia.jp

アマゾンOWC直営公式ストア https://www.amazon.co.jp/OWC

(C)2026 Other World Computing (OWC). このリリースに含まれるその他すべてのブランド名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

Intel、Intelロゴ、Thunderbolt、Thunderboltロゴ、およびその他のIntelの関連商標は、Intel Corporationまたはその子会社の商標です。

その他の名称およびブランドは、それぞれの所有者に帰属する場合があります。

本プレスリリースに関する問い合わせ先

Other World Computing (OWC)

pr-asia@owc.com